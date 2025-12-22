English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भविष्य
  Career Horoscope 2026: नव्या वर्षात चमकणार या 3 राशींचं करियर; नोकरीत प्रमोशन आणि बिझनेसमध्ये बंपर कमाईचे योग!

Career Horoscope 2026: नवीन वर्ष 2026 मध्ये करिअरच्या दृष्टीने तीन राशींना विशेष यश मिळेल असा अंदाज ज्योतिषशास्त्रात आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 22, 2025, 04:44 PM IST
करिअर भविष्य

Career Horoscope 2026: 2025 संपायला काही दिवस शिल्लक आहेत. सर्वजण 2026 ची आतुरतेने वाट पाहतायत. नव्या वर्षाचे नवे संकल्प अनेकांनी आखलेयत. अशात नवं वर्षे करियरच्यादृष्टीने कसे जाईल? याबद्दल साऱ्यांच्या मनात उत्सुकता आहे. 2026 हे वर्षे 3 राशींच्या व्यक्तींना करियरच्यादृष्टीने चांगले जाणार आहे. कोणत्या आहेत या 3 राशी? सविस्तर जाणून घेऊया. 

नवीन वर्ष 2026 मध्ये करिअरच्या दृष्टीने तीन राशींना विशेष यश मिळेल असा अंदाज ज्योतिषशास्त्रात आहे. हे वर्ष मेष, वृषभ आणि सिंह राशीच्या लोकांसाठी नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीचे ठरेल. ग्रह-नक्षत्रांची स्थिती अनुकूल असल्याने शनि, गुरू आणि बुध ग्रहांची कृपा या राशींवर होईल. यामुळे मेहनतीचे फळ मिळेल, नवीन संधी उघडतील आणि आर्थिक लाभ होईल, असे ज्योतिषशास्त्रात म्हटलंय. 

मेष

मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी 2026 हे वर्ष करिअरमध्ये चमकदार ठरेल. त्यांनी घेतलेले कठोर परिश्रम यशस्वी होतील आणि नवीन दरवाजे उघडतील. नोकरीत पदोन्नती आणि पगारवाढीची शक्यता मजबूत आहे. सरकारी किंवा व्यवस्थापन क्षेत्रात मोठी जबाबदारी मिळू शकते. व्यवसायात भागीदारी करणाऱ्यांना प्रचंड नफा होईल. ग्रहांची अनुकूलता त्यांना ऊर्जा देईल, ज्यामुळे निर्णय घेणे सोपे होईल. यावर्षी त्यांनी नवीन कौशल्य शिकणे आणि नेटवर्किंग वाढवणे उत्तम राहील, ज्याने दीर्घकालीन फायदे होतील.

वृषभ

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हे वर्ष करिअरमध्ये स्थिरता आणि वाढ आणेल. दीर्घकाळ अडकलेली प्रगती वेग घेईल आणि त्यांची ओळख मजबूत होईल. कमाईचे नवीन मार्ग उघडतील. रिअल इस्टेट, फॅशन, अर्थव्यवस्था आणि अन्न व्यवसायात मोठा लाभ होईल. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळेल. शनि आणि गुरूची कृपा त्यांना संयम आणि बुद्धिमत्ता देईल. या राशीच्या व्यक्तींनी जोखीम घेताना सावधगिरी बाळगावी आणि दीर्घकालीन योजना आखाव्यात, ज्याने भविष्यातील यश निश्चित होईल, असा सल्ला देण्यात आलाय. 

सिंह

सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी 2026 हे आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमतेचे वर्ष ठरेल. करिअरमध्ये मोठे प्रोजेक्ट मिळतील आणि पदोन्नतीसह सन्मान वाढेल. मीडिया, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि मनोरंजन क्षेत्रात संबंधित लोकांना प्रचंड कमाई होईल. ग्रहांची सकारात्मक ऊर्जा त्यांना प्रेरणा देईल. या वर्षी त्यांनी नेतृत्व गुण दाखवावेत आणि टीमवर्कवर भर द्यावा. जोखीम घेणे फायद्याचे ठरेल, पण अतिउत्साह टाळावा.

ग्रहांची कृपा

या तीन राशींना 2026 मध्ये नोकरीत प्रमोशन आणि व्यवसायात बंपर लाभाचे योग आहेत. ग्रहांची कृपा सर्वांसाठी समानपणे कार्य करेल, पण व्यक्तिगत प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. ज्योतिष हे मार्गदर्शन आहे, वास्तविक यश मेहनतीवर अवलंबून आहे. या राशींच्या लोकांनी सकारात्मक राहून नवीन संधींचा फायदा घ्यावा आणि आर्थिक नियोजन करावे. हे वर्ष त्यांच्यासाठी जीवनातील नवीन अध्याय सुरू करेल. ही भविष्यवाणी धार्मिक श्रद्धेवर आधारित असून, वैज्ञानिक पुरावा नाही. तरीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रयत्न करणे फायदेशीर ठरेल. या राशींच्या लोकांनी आत्मविश्वास वाढवावा आणि नवीन आव्हानांना सामोरे जावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

