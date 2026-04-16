Chaitra Amavasya 2026 Rules :चैत्र अमावास्येला काय कराल अन् काय टाळालं? शास्त्रानुसार, जाणून घ्या अमावास्येचे नियम

चैत्र अमावास्येला हिंदू धर्मात अनन्य साधारण महत्त्व आहे. पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांचे स्मरण करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. या दिवशी नामजप करुन पूर्वजांचा आशीर्वाद प्राप्त केला जातो. चैत्र महिन्यातील ही अमावास्या अतिशय शुभ मानली जाते. 17 एप्रिल रोजी चैत्र अमावास्या आहे. या दिवशी काही गोष्टी ठरवून करणे अत्यंत गरजेचे असते. तसेच काही गोष्टी टाळणे महत्त्वाचे असते.
चैत्र महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करावे. जर तुम्ही पवित्र नदीत स्नान करू शकत नसाल, तर घरी गंगेच्या पाण्याने स्नान करा.
चैत्र अमावस्येच्या दिवशी शांत राहा आणि नामजप, ध्यान व ध्यान करा.
अमावस्येच्या दिवशी तुळशीची पूजा केल्यानंतर, तुळशीच्या रोपाला १०८ वेळा प्रदक्षिणा घाला.
या अमावस्येच्या दिवशी गरीब आणि गरजू लोकांना पैसे, अन्न आणि इतर वस्तूंचे दान करा. तसेच, सकाळी पिठाचे गोळे बनवून माशांना खाऊ घाला आणि पिठात साखर मिसळून मुंग्यांना खाऊ घाला.
या दिवशी पूर्वजांच्या नावाने तर्पण करा. तसेच, पिंपळाच्या झाडावर तुपाचा दिवा लावा, कारण पिंपळाचे झाड हे देवांचे निवासस्थान मानले जाते.
चैत्र अमावस्येच्या दिवशी घरात कोणताही संघर्ष किंवा भांडण टाळा. या दिवशी केलेले कोणतेही दान आणि पुण्यकर्म थेट तुमच्या पूर्वजांना लाभ देतात.
चैत्र अमावस्येच्या दिवशी मांसाहार टाळा. प्रचलित मान्यतेनुसार, या दिवशी कपडे धुऊ नयेत.
या दिवशी कठोर शब्द बोलू नका किंवा कोणाच्याही भावना दुखावू नका. आपल्या बोलण्यात संयम ठेवा आणि फसवणूक व कपट टाळा.
या दिवशी जर एखादी गरजू व्यक्ती तुमच्या घरी आली, तर त्यांना रिकाम्या हाताने जाऊ देऊ नका. या दिवशी शक्य तितकी सर्वांना मदत करा.
तसेच, या दिवशी कोणाबद्दलही नकारात्मक विचार मनात ठेवू नका. सर्वांबद्दल फक्त सकारात्मक विचार ठेवा.