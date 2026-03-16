English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भविष्य
Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्र किती दिवस 8 की 9? खरमास - पंचकची सावली? जाणून घ्या तिथी, घटस्थापना शुभ मुहूर्त ते कन्या पूजनापर्यंत एका क्लिकवर

Chaitra Navratri 2026 : यंदा चैत्र नवरात्रीला अमावस्या तिथी, खरमास आणि पंचकची सावली असल्याने कोणत्या दिवशी असल्याने घटस्थापना कधी करायची असा प्रश्न भक्तांना पडला आहे. तसंच यंदा चैत्र नवरात्री 8 की 9 दिवस नेमकं किती संपूर्ण माहिती जाणून घ्या एका क्लिकवर..

नेहा चौधरी | Updated: Mar 16, 2026, 01:55 PM IST
Chaitra Navratri 2026 : हिंदू धर्मात चैत्र नवरात्रीला विशेष महत्त्व असून वर्षात चार नवरात्री येतात. यातील चैत्र आणि शारदीय नवरात्री मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतात. चैत्र नवरात्री ही देवी दुर्गाची पूजा आणि हिंदू नववर्षाशी संबंध आहे. या नऊ दिवसांमध्ये देवीच्या नऊ रुपांची पूजा करण्यात येते. यंदा चैत्र नवरात्री सणाच्या तिथी म्हणजे तारखेबद्दल संभ्रम आहे. यंदा चैत्र नवरात्रीला अमावस्या तिथी, पंचक सुरु आहे आणि शिवाय खरमास सुरु आहे. त्यामुळे घटस्थापना कधी करायची असा प्रश्न भक्तांना पडला आहे. कारण अमावस्या, पंचक आणि खरमासात शुभ कार्य करता येत नाही. तुमच्या सर्व प्रश्नांचं निरासन करणार आहेत, ज्योतिष आनंद पिंपळकर...

Add Zee News as a Preferred Source

चैत्र नवरात्रीवर खरमास - पंचकची सावली?

ज्योतिष सांगतात की, चैत्र नवरात्री दरम्यान खरमास असणार आहे. यात काळात शुभ कार्य करण्यात येत नाही. तर 16 मार्चला संध्याकाळपासून 6:14 वाजेपासू 20 मार्चपर्यंत पंचक असणार आहे. त्यात शुभ कार्य वर्ज्य मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, 19 मार्च रोजी अमावस्या तिथी सकाळी 6:35 पर्यंत असणार आहे. 

चैत्र नवरात्र 2026 कधी आहे? 

ज्योतिषांच्या मते, चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथी 19 मार्च सकाळी 6:52 वाजता सुरू होणार असून  20 मार्च रोजी पहाटे 4:52 वाजेपर्यंत आहे. उदय तिथीनुसार चैत्र नवरात्र उत्सव 19 मार्च 2026 रोजीपासून सुरु होणार असून शुक्रवार 27 मार्चपर्यंत असणार आहे. ज्योतिष सांगतात की, यंदा नऊ दिवस चैत्र नवरात्रीचा उत्साह असणार आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, देवी दुर्गा या दिवसांत पृथ्वीवर अवतरते आणि ती भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करते, अशी मान्यता आहे. यावेळी, देवी दुर्गेचे वाहन पालखी असणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - Gudi Padwa 2026 Date: गुढीपाडवा सणावर अमावस्येचं सावट?; 19 कि 20 कोणत्या दिवशी उभारायची गुढी? ज्योतिषींनी सांगितला शुभ मुहूर्त

 

घटस्थापना नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच प्रतिपदा तिथीला केली जाते. ही नवरात्री पूजेची सुरुवात मानली जाते. घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये घटस्थापना स्थापित करून देवी दुर्गेचे आवाहन करण्यात येतं. 

घटस्थापनेसाठी शुभ मुहूर्त

पंचांगानुसार, 19 मार्च रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 6:52 ते 7:53 पर्यंत राहणार आहे. पण जर काही कारणास्तव तुम्ही यावेळी पूजा करू शकत नसाल तर दुपारी अभिजित मुहूर्ताच्या वेळी घटस्थापना देखील करता येते. ही शुभ मुहूर्त दुपारी 12:05 ते दुपारी 12:53 पर्यंत असणार आहे. 

चैत्र नवरात्र 2026 चे नऊ दिवस या देवींची करा पूजा!

19 मार्च (गुरुवार) – प्रतिपदा, देवी शैलपुत्रीची पूजा आणि घटस्थापना
20 मार्च (शुक्रवार) - द्वितीया, ब्रह्मचारिणी मातेची पूजा.
21 मार्च (शनिवार) – तृतीया, चंद्रघंटा देवीची पूजा
22 मार्च (रविवार) – चतुर्थी, कुष्मांडा देवीची पूजा
23 मार्च (सोमवार) - पंचमी, स्कंदमातेची पूजा
24 मार्च (मंगळवार) - षष्ठी, माँ कात्यायनीची पूजा
25 मार्च (बुधवार) - सप्तमी, देवी कालरात्रीची पूजा
26 मार्च (गुरुवार) – अष्टमी, देवी महागौरीची पूजा आणि दुर्गा अष्टमी
27 मार्च (शुक्रवार) – नवमी, कन्यापूजन आणि नवरात्रीचा शेवट

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Chaitra navratri 2026chaitra navratri 2026 dateचैत्र नवरात्रीघटस्थापना शुभ मुहूर्त

इतर बातम्या

Explained: गॅसला पर्याय; महाराष्ट्रात इथेनॉलवर चालणाऱ्या खा...

महाराष्ट्र बातम्या