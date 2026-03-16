Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्र किती दिवस 8 की 9? खरमास - पंचकची सावली? जाणून घ्या तिथी, घटस्थापना शुभ मुहूर्त ते कन्या पूजनापर्यंत एका क्लिकवर

Chaitra Navratri 2026 : हिंदू धर्मात चैत्र नवरात्रीला विशेष महत्त्व असून वर्षात चार नवरात्री येतात. यातील चैत्र आणि शारदीय नवरात्री मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतात. चैत्र नवरात्री ही देवी दुर्गाची पूजा आणि हिंदू नववर्षाशी संबंध आहे. या नऊ दिवसांमध्ये देवीच्या नऊ रुपांची पूजा करण्यात येते. यंदा चैत्र नवरात्री सणाच्या तिथी म्हणजे तारखेबद्दल संभ्रम आहे. यंदा चैत्र नवरात्रीला अमावस्या तिथी, पंचक सुरु आहे आणि शिवाय खरमास सुरु आहे. त्यामुळे घटस्थापना कधी करायची असा प्रश्न भक्तांना पडला आहे. कारण अमावस्या, पंचक आणि खरमासात शुभ कार्य करता येत नाही. तुमच्या सर्व प्रश्नांचं निरासन करणार आहेत, ज्योतिष आनंद पिंपळकर...
ज्योतिष सांगतात की, चैत्र नवरात्री दरम्यान खरमास असणार आहे. यात काळात शुभ कार्य करण्यात येत नाही. तर 16 मार्चला संध्याकाळपासून 6:14 वाजेपासू 20 मार्चपर्यंत पंचक असणार आहे. त्यात शुभ कार्य वर्ज्य मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, 19 मार्च रोजी अमावस्या तिथी सकाळी 6:35 पर्यंत असणार आहे.
ज्योतिषांच्या मते, चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथी 19 मार्च सकाळी 6:52 वाजता सुरू होणार असून 20 मार्च रोजी पहाटे 4:52 वाजेपर्यंत आहे. उदय तिथीनुसार चैत्र नवरात्र उत्सव 19 मार्च 2026 रोजीपासून सुरु होणार असून शुक्रवार 27 मार्चपर्यंत असणार आहे. ज्योतिष सांगतात की, यंदा नऊ दिवस चैत्र नवरात्रीचा उत्साह असणार आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, देवी दुर्गा या दिवसांत पृथ्वीवर अवतरते आणि ती भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करते, अशी मान्यता आहे. यावेळी, देवी दुर्गेचे वाहन पालखी असणार आहे.
घटस्थापना नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच प्रतिपदा तिथीला केली जाते. ही नवरात्री पूजेची सुरुवात मानली जाते. घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये घटस्थापना स्थापित करून देवी दुर्गेचे आवाहन करण्यात येतं.
पंचांगानुसार, 19 मार्च रोजी घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त सकाळी 6:52 ते 7:53 पर्यंत राहणार आहे. पण जर काही कारणास्तव तुम्ही यावेळी पूजा करू शकत नसाल तर दुपारी अभिजित मुहूर्ताच्या वेळी घटस्थापना देखील करता येते. ही शुभ मुहूर्त दुपारी 12:05 ते दुपारी 12:53 पर्यंत असणार आहे.
19 मार्च (गुरुवार) – प्रतिपदा, देवी शैलपुत्रीची पूजा आणि घटस्थापना
20 मार्च (शुक्रवार) - द्वितीया, ब्रह्मचारिणी मातेची पूजा.
21 मार्च (शनिवार) – तृतीया, चंद्रघंटा देवीची पूजा
22 मार्च (रविवार) – चतुर्थी, कुष्मांडा देवीची पूजा
23 मार्च (सोमवार) - पंचमी, स्कंदमातेची पूजा
24 मार्च (मंगळवार) - षष्ठी, माँ कात्यायनीची पूजा
25 मार्च (बुधवार) - सप्तमी, देवी कालरात्रीची पूजा
26 मार्च (गुरुवार) – अष्टमी, देवी महागौरीची पूजा आणि दुर्गा अष्टमी
27 मार्च (शुक्रवार) – नवमी, कन्यापूजन आणि नवरात्रीचा शेवट
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)