Champashashthi 2025 : चंपाषष्ठीला नागदिव्यांचे महत्व काय?; तळी उचलण्याचे महत्व आणि मान्यता

Champashashthi 2025 : मार्गशीर्ष महिन्यातील शुक्ल पक्षातील षष्ठी तिथी चंपाषष्ठी म्हणून ओळखली जात असून महाराष्ट्रात हा उत्सव मोठ्या असतो. हे व्रत भगवान शिव आणि माता पार्वती यांचे पुत्र भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित आहे. खंडोबा मार्तंड भैरव आणि मल्हारी यांसारख्या इतर नावांनीही ओळखले जातात, जे भगवान शंकराचे दुसरे रूप मानले जातात.
पंचांगानुसार षष्ठी तिथी 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री 10:56 वाजेपासून 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री 12:01 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार चंपाषष्ठी बुधवार, 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात चंपा षष्ठीला खूप महत्त्व आहे. या सणाला भगवान कार्तिकेयांची पूजा करण्याची प्रथा आहे. पूजेचा शुभ/विजय मुहूर्त दुपारी 1:54 ते दुपारी 2:36 वाजेपर्यंत असणार आहे.
जेजुरी येथील खंडोबा मंदिरात हा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात येतो. यानिमित्ताने खंडोबा देवाला हळद, फळे, भाजीपाला अर्पण करण्यात येतो. इथे मोठी जत्राही भरवली जाते.
मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी तिन्ही सांजेला घरातील व्यक्तींच्या दुप्पट संख्येमध्ये बाजरीचे नागदिवे आणि देव मुटके, पुरणाचे 5 दिवे करून शुद्ध तुपाच्या वातींनी प्रज्वलित करून देवाला ओवळावे. शक्य नसल्यास तेलाने वाती प्रज्वलित कराव्या आणि औक्षण करावे. चंपाषष्ठीला नागदिव्यांचे महत्त्व आहे कारण ते घराच्या समृद्धी, सुख आणि शांततेसाठी करण्यात येते.
मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी चंपाषष्ठी देवघरातील सर्व देवांना पंचामृत अभिषेक करण्यात येतो. चाफ्याची फुले देवाला अर्पण करावी. घटावर फुलांची माळ लावावी. दिवा प्रज्वलित करून देवाला ओवाळावे. पुरणाचा नैवेद्य त्यासोबत बाजरीची भाकरी, वांग्याचे भरीत, नवा कांदा, दहीभात, लिंबू, गाजर इत्यादी नैवेद्य दाखवावा.
चंपाषष्ठीला तळी भरणे हा कुटुंबाती कुळाचा कुळाचार असतो, त्यामुळे घरोघरी तळी उचलतात. ताम्हणामध्ये भंडारा पसरून त्यावर 5 विड्याची पाने, सुपारी, खोबऱ्याचे तुकडे व मधोमध भंडारा खोबरे वाटी ठेवावी. 5 मुले किंवा पुरुषांना बोलावून घट उचलावा आणि 3 वेळा येळकोट येळकोट म्हणून तळी उचलावी. त्यानंतर तळी भंडारा करावा आणि दिवटी बुधले प्रज्वलित करावे.
या दिवशी मार्तंड भगवान आणि सूर्याची विशेष पूजा केली जाते. सूर्योदयापूर्वी स्नान करून सूर्यदेवाला नमस्कार केला जातो. यावेळी शिवाचेही ध्यान केले जाते आणि शिवलिंगाची पूजा केली जाते, ज्यामध्ये दूध आणि गंगाजल अर्पण केले जाते. देवाला चंपा फुले अर्पण करण्याची परंपरा आहे. या दिवशी जमिनीवर झोपण्याचेही महत्त्व आहे. असे मानले जाते की या दिवशी केलेली पूजा आणि व्रत पापांचा नाश करते, समस्या दूर करते आणि जीवनात सुख-शांती आणते. चंपाषष्ठीची संबंधित विविध मतप्रवाह प्रचलित आहेत.
