Chanakya Niti : एकदा हातातून 'या' 4 गोष्टी गेल्या की पुन्हा कधीच येणार नाहीत, नंतर होईल पश्चाताप

आचार्य चाणक्य हे त्यांच्या काळातील एक महान अर्थशास्त्रज्ञ, रणनीतीकार आणि धोरणशास्त्रज्ञ मानले जातात. त्यांच्या जीवनातील तत्त्वे अजूनही लोकांना मार्गदर्शन करतात. चाणक्य म्हणतात की जर एखाद्या व्यक्तीला यशस्वी आणि समृद्ध जीवन हवे असेल तर त्याने काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे, कारण एकदा या गोष्टी गमावल्या की त्या परत मिळवता येत नाहीत. चाणक्य यांच्या मते, वेळ, विश्वास आणि संधी हे जीवनातील सर्वात मौल्यवान घटक आहेत. एकदा गमावलेला वेळ परत मिळवता येत नाही, एकदा तुटलेला विश्वास परत मिळवता येत नाही आणि गमावलेली चांगली संधी क्वचितच पुन्हा मिळेल. चला या चार महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल तपशीलवार जाणून घेऊया.
आचार्य चाणक्यांचा असा विश्वास होता की जीवनातील सर्वात मौल्यवान गोष्ट म्हणजे आपला वेळ. एकदा वेळ गेली की, कितीही प्रयत्न केले तरी तो परत येत नाही. म्हणूनच, वेळेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना नंतर पश्चात्ताप करावा लागतो. चाणक्य नेहमीच वेळेचा योग्य दिशेने वापर करण्याचा आणि तो वाया घालवू नका असा सल्ला देतात. ते म्हणतात की जर आज काही करता येत असेल तर ते लगेच केले पाहिजे, कारण कामात दिरंगाई केल्याने केवळ संधीच गमावल्या जात नाहीत तर व्यक्तीच्या विकासातही अडथळा येतो.
आचार्य चाणक्य यांच्या मते, प्रत्येक नात्याची खरी ताकद म्हणजे विश्वास. एकदा हा विश्वास तुटला की तो परत मिळवणे अत्यंत कठीण होते. लोक तुमच्या चुका माफ करू शकतात, परंतु तुटलेला विश्वास परत मिळवणे सोपे नसते. म्हणूनच, नात्यांमध्ये नेहमीच प्रामाणिकपणा आणि सत्यता राखणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून विश्वास तुटणार नाही आणि नाते मजबूत राहील.
आचार्य चाणक्य म्हणतात की तोंडातून बोललेले शब्द बाणासारखे असतात. एकदा बोलले की ते परत घेता येत नाहीत. बऱ्याचदा, रागात बोललेले शब्द दुसऱ्या व्यक्तीच्या मनात खोल जखम सोडतात, जी वेळ गेल्यावरही सहज भरून येत नाही. एखादी व्यक्ती कितीही प्रगती केली तरी चुकीच्या शब्दांमुळे होणारे दुःख दीर्घकाळ लक्षात राहते. म्हणूनच, चाणक्य बोलण्यापूर्वी विचार करण्याचा सल्ला देतात, कारण शहाणे शब्द नातेसंबंध निर्माण करतात, तर चुकीचे शब्द त्यांना तोडू शकतात.
आचार्य चाणक्य यांच्या मते, जीवन अनेक संधी देते, परंतु प्रत्येक संधी पुन्हा येत नाही. जे योग्य संधी ओळखतात आणि योग्य वेळी त्वरित निर्णय घेतात तेच पुढे जातात. याउलट, जे फक्त विचार करतात आणि कृती करत नाहीत तेच महत्त्वाच्या संधी गमावतात. म्हणून, संधी ओळखणे आणि वेळेवर निर्णय घेणे ही यशाची गुरुकिल्ली आहे.