/Chanakya Niti : चाणक्यांचा खास फॉर्म्युला! शत्रू घरातच असेल तर काय करावे?

Chanakya Niti : आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये अनेक गोष्टींची आपल्याला भिती असते. आपण आपले अनेक शत्रू असतात असे समजतो, पण तुम्हाला माहिती आहे का सर्वात मोठी लढाई ही बाहेरच्या शत्रूंशी नाही तर स्वत: च्या फसवणूकीशी असतो. जर तुम्हाला योग्य वेळ समजली की तुम्हा चाणक्यांच्या धोरणांचा अवलंब केलात तर तुम्हाला त्यातून बरेच काही शिकायला मिळेल.
Chanakya Niti : तुम्ही कधी चाणक्य नीतीबद्दल ऐकले आहे का? बऱ्याचदा आपण अनेक विचार हे कधी सकारात्मक असतात तर कधी नकारात्मक असतात. त्यामुळे आपल्या मनामध्ये भिती निर्माण होते. अनेकदा आपल्याला बाहेरच्या शत्रूंचा धोका असतो, ते शत्रू म्हणजेच प्रतिस्पर्धी, शेजारी किंवा कार्यालयीन विरोधी. चाणक्य नीतीनुसार खरा धोका हा आपल्या घराबाहेर नसतो तर तो आपल्या घरातच असतो. बाहेरचा शत्रू हा आपल्याला दिसत असतो त्यामुळे त्याला टाळणे फार सोपे असते तर जे आपल्या घरामध्ये असतात, त्यांचा धोका तुम्हाला जास्त असू शकतो. कारण ते तुम्हाला मुळापासून नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असतात.
अनेकदा असे आपल्यासोबत होत असते की एखादी जवळची व्यक्ती तुमच्यासोबत राहते आणि ती जेव्हा तुमच्या विरोधात जाते तेव्हा तुमच्या भावना दुखावतात आणि तुम्ही आतून तुटून जाता. अशा प्रसंगामध्ये तुम्हाला काय करावे हे सुचत नाही, म्हणून आज नक्की चाणक्य नीती म्हणजे काय? यासंदर्भात वाचा.
बाहेरच्या शत्रूला फक्त आपल्या बाहेरील स्वरुपाबद्दल माहिती असते तर घरातील शत्रूला हे तुमचा कमकुवतपणा काय आहे? भीती आणि भावनांबद्दल देखील माहिती असते. ही त्यांची सर्वात मोठी ताकद ठरु शकते, त्यामुळे तुमच्या भावना आणि मानसिक शक्ती देखील कमकुवत होऊ शकते.
आपण आपल्या जवळच्या व्यक्तीवर सहज विश्वास ठेवतो आणि त्यामुळे याच विश्वासाचा आणि भोळेपणाचा विरोधामध्ये वापर केला जाऊ शकतो.
बाहेरील शत्रू हा आपल्याला इजा पोहोचवू शकतो, तर घरातील किंवा आपल्या जवळचा शत्रू हा आपल्याला मानसिकरित्या कमकुवत करतो. त्याचबरोबर तुमचा आत्मविश्वास देखील कमी होतो.
घरामधील कोणालातरी तुमच्या वैयक्तिक गोष्टी माहीत असतात आणि त्या बाहेर पसरवून ते तुमची इमेज खराब करण्याचा प्रयत्न करु शकतात.