Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असेल तर आजच सोडा 'या' वाईट सवयी, आयुष्य बदलून टाकणारी चाणक्यांची शिकवण

Chanakya Niti: अनेकजण आपण आयुष्यामध्ये कष्ट करतोय पण ते कोणासाठी आणि का करतोय हेच त्यांना माहिती नसते. याबद्दल चाणक्यांची कोणती शिकवण आहे. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
Chanakya Niti: तुम्ही कधी गाढवाचे बारकाईने निरीक्षण केले आहे का? गाढव रोज उठतं, ओझं वाहतं, दिवसभर चालतं, बराचवेळ ओझं वाहून नेत असताना ते थकतं आणि पडतं सुद्धा पण हेच चक्र पुन्हा पुन्हा त्याचे सुरुच असते. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये कष्ट करणे हे नशीबात असते, गाढव कधी पुढे जाते का? त्याचे उत्तर आहे नाही, त्याचे कारण म्हणजेच गाढव हे कोणासाठी पुढे जात आहे, ते कोणासाठी ओझे वाहून नेत आहे हे त्याला स्वत:ला कधीच माहिती नसते. आपल्यापैकी अनेकजण हेच करत असतात.
आचार्य चाणक्यांच्या नीतीशास्त्रज्ञामध्ये हजारो वर्षांआधी एक गोष्ट सांगण्यात आली होती की, जे लोक फक्त फोलो करतात त्यांना आचार्य चाणक्य यांच्या विचारानुसार "विचार न करता केलेले काम हे जनावरासारखे असते असे त्यांना सांगितले होते." माणूस हा आधी एखादी कृती करताना तो आधी विचार करतो आणि त्यानंतर त्याला जी कृती करायची आहे ती कृती करतो. याबद्दल चाणक्यांची कोणती शिकवण आहे. यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
हे ही वाचा
आपण आपल्या ऑफिस किंवा ज्या ठिकाणी काम करत असतो त्याठिकाणी 10,12 किंवा 14 तास दिवसभरातील काम करतो. या कंपनीला किती वर्षांपासून वेळ दिला? या वेळामध्ये आपण काय बदलले आहे. जर उत्तर 'फारसे काही नाही' असे असेल, तर दोष तुमच्या कष्टात नाही तर दिशेत आहे असे आचार्य चाणक्यांचे म्हणणे आहे. जर बोटीला सुकाणु नसल्यास ती बोट कधीही किनाऱ्यावर पोहोचणार आहे. तुमचे कष्ट ही तुमची नाव आहे, पण जर तिला योग्य दिशा नसेल, तर तुम्ही फक्त भटकत राहाल.
अनेकदा आपण दिवसभरामधील किती तरी तास हे मोबाईलवर घालवतो. सोशल मिडियावर व्हिडिओ पाहण्यामध्ये आपला दिवसाचे किती तरी तास असेच वाया जातात. आचार्य चाणक्यांच्या मते त्याचे म्हणणे आहे की "जे वेळेला महत्त्व देत नाहीत, त्यांना वेळही महत्त्व देत नाही." आजपासून तुम्हाला तुमचा वेळ कुठे घालवायचा आहे त्यात तुमची प्रगती होत आहे की नाही यावर लक्ष देणे देखील गरजेचे आहे.