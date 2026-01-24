English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भविष्य
  Chanakya Niti: मानसिक शांतीची गुरुकिल्ली! मानसिकदृष्या सुदृढ होण्यासाठी या 5 सवयी ठरतील महत्त्वाच्या

Chanakya Niti: मानसिक शांतीची गुरुकिल्ली! मानसिकदृष्या सुदृढ होण्यासाठी 'या' 5 सवयी ठरतील महत्त्वाच्या

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य यांनी मानसिक शक्तीला यशाची सर्वात मोठी गुरुकिल्ली म्हणून वर्णन केले आहे. चांगली मनस्थिती एखाद्या व्यक्तीला कठीण परिस्थितीत शांत राहण्यास, योग्य निर्णय घेण्यास आणि त्यांचे ध्येय साध्य करण्यास सक्षम करते. चाणक्यांनी सुचवलेल्या पाच सवयींबद्दल जाणून घ्या, ज्या अंगीकारल्याने तुमचे विचार, आत्मविश्वास आणि जीवनशैली पूर्णपणे बदलू शकते.

प्रिती वेद | Updated: Jan 24, 2026, 03:56 PM IST
Chanakya Niti Man Shanti Upay: आचार्य चाणक्य हे त्यांच्या काळातील सर्वात ज्ञानी आणि बुद्धिमान पुरुषांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. असे म्हटले जाते की जर तुम्हाला यशस्वी आणि समृद्ध जीवन जगायचे असेल तर तुम्ही त्यांच्या मार्गाचे अनुसरण केले पाहिजे. आचार्य चाणक्य यांनी मानवतेच्या कल्याणासाठी अनेक शब्द सांगितले, त्यापैकी एक म्हणजे तुमची मानसिक शक्ती कशी वाढवायची. आचार्य चाणक्य म्हणतात की मानसिक शांती अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण ती आपल्या आयुष्यातील नंतरच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. जेव्हा आपण मानसिकदृष्ट्या मजबूत असतो तेव्हा आपण कोणत्याही कठीण परिस्थितीत शांत राहू शकतो, योग्य निर्णय घेऊ शकतो आणि आपली सर्व ध्येये साध्य करू शकतो. ते पुढे म्हणतात की ही अशी गोष्ट आहे जी आपण अनेकदा दुर्लक्षित करतो.

आचार्य चाणक्य त्यांच्या नीतिमध्ये काही नियम देखील सांगतात जे कोणीही त्यांची मानसिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी अवलंबू शकते. तर चला जाणून घेऊया चाणक्यांच्या त्या 5 सवयींबद्दल, ज्यांचा अवलंब करून तुम्ही तुमचे विचार आणि जीवनशैली पूर्णपणे बदलू शकता.

दररोज विचार करण्याची सवय
आचार्य चाणक्य नेहमीच असे मानत असत की केवळ काम करणे पुरेसे नाही, तर विचार करण्याची सवय विकसित करणे देखील महत्त्वाचे आहे. जर तुम्हाला तुमची मानसिक शक्ती वाढवायची असेल, तर तुम्ही दररोज काही वेळ तुमचे विचार समजून घेण्यासाठी आणि जीवनात तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांवर चिंतन करण्यासाठी घालवावा. ही छोटीशी सवय तुम्हाला अधिक सहनशील आणि शहाणे बनवू शकते आणि ती तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांना बळकटी आणि सुधारणा देखील देऊ शकते.

आत्मनिर्भर बनणे
आचार्य चाणक्य म्हणतात की जर तुम्हाला तुमची मानसिक शक्ती वाढवायची असेल तर पहिले पाऊल म्हणजे स्वावलंबी बनणे. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा तुमचे मन अधिक मजबूत होते. उलट, जेव्हा तुम्ही इतरांवर अवलंबून राहू लागता तेव्हा ते तुम्हाला अंतर्गतदृष्ट्या कमकुवत करते. जेव्हा तुम्ही अगदी लहान जबाबदाऱ्या देखील स्वतः स्वीकारू लागता तेव्हा तुमचा आत्मविश्वास वाढतो आणि तुम्ही मानसिकदृष्ट्या देखील अधिक मजबूत बनता.

वेळेचा योग्य वापर
आचार्य चाणक्य म्हणतात की तुमच्याकडे असलेला वेळ हा तुमचा सर्वात मौल्यवान स्रोत आहे. मानसिकदृष्ट्या बळकट लोक वेळेचा आदर करतात आणि तो निरुपयोगी गोष्टींमध्ये वाया घालवत नाहीत. चाणक्य यांच्या मते, वेळेवर उठणे, कामांना प्राधान्य देणे आणि प्रत्येक कामाचे नियोजन करणे यासारख्या छोट्या दैनंदिन सवयी तुमचे मन स्थिर आणि मजबूत करण्यास मदत करू शकतात.

नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा
चाणक्य नीतिनुसार, जर तुम्हाला तुमचे मन शांत ठेवायचे असेल तर तुम्ही प्रथम स्वतःला नकारात्मक विचारांपासून दूर ठेवावे. निराशा, भीती आणि राग यासारख्या भावना तुमचे मन पूर्णपणे कमकुवत करतात. चाणक्य म्हणतात की जर तुम्ही सकारात्मक विचार केला तर तुम्ही प्रत्येक आव्हानाकडे शिकण्याची संधी म्हणून पहाल. ही छोटी सवय हळूहळू तुमचे मन मजबूत करेल.

ज्ञान आणि शिकण्याची सवय
आचार्य चाणक्य म्हणाले की, जर तुम्हाला तुमची मानसिक शक्ती वाढवायची असेल, तर तुम्ही तुमच्या आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर नवीन गोष्टी शिकत राहिले पाहिजे. त्यांच्या मते, जो माणूस सतत नवीन गोष्टी शिकतो आणि नवीन ज्ञान कसे आत्मसात करायचे हे जाणतो तो हळूहळू त्यांच्या मनात शांत आणि मजबूत होतो. आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी, आपण नवीन पुस्तके वाचली पाहिजेत, आपल्या भूतकाळातील अनुभवांमधून शिकले पाहिजे आणि इतरांकडून काहीतरी शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित असून झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

