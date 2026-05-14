/Chanakya Niti : तुमच्या यशावर डोळा असणाऱ्यांना गप्प बसवतील चाणक्यांच्या ‘या’ ५ नीती! जाणून घ्या महत्त्वाचा सल्ला

Chanakya Niti : आचार्य चाणक्य कशाप्रकारे विचार करायचे त्यांनी एखाद्या घटनेवर किंवा माणसिक व्यक्तीमत्त्वावर कशा प्रकारची शिकवण दिली आहे यासंदर्भात आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. अनेक नातेवाईक तुमच्यावर वाईक आणि काळ्या नजरेने पाहतात या जळणाऱ्या नातेवाईकांपासून कसे संरक्षण करु शकतात याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
Chanakya Niti : आपल्या घरामध्ये आपले असे अनेक नातेवाईक असतात जे सर्वात मोठे शत्रू आपले असतात. जसे की ते आपली विचारपूस करतात पण पण आपल्या चांगल्यासाठी नाही तर ते तुमच्या जासूसीसाठी देखील तुमची विचारपूस करत असतात. ते अनेकदा तुमचे उत्पन्न, कौटुंबिक वाद त्याचबरोबर जवळजवळ संपूर्ण आयुष्य त्यांच्यावर सोपवून देतात. ते तुमच्यासोबत घट्ट मैत्री करतात आणि त्यानंतर एके दिवशी तिच माहिती ही तुमच्या विरोधात वापरतात. यावर आचार्य चाणक्यांनी हजारो वर्षापूर्वी याबद्दल काही उपाय सांगितले आहेत. हे कोणते उपाय आहेत ते तुमच्या जळणाऱ्या नातेवाईकांपासून कसे संरक्षण करु शकतात याबद्दल तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
अनेकदा आपल्याला नातेवाईक कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतात, अशावेळी आपण प्रतिक्रिया देऊ नये. यावर आचार्य चाणक्यांनी अशी शिकवण दिली आहे की जे रागाला संपवतात ते खरे शूरवीर आहेत. जर एखाद्याने तुम्हाला काही उलटसुलट म्हटले तर ते तुम्हाला लागणार नाही किंवा काही होणार नाही हे मात्र नक्की. त्यामुळे अशावेळी शांत राहणे आणि स्मित हास्य करुन इग्नोर करणे गरजेचे आहे. जेव्हा तुम्ही अशा परिस्थितीमध्ये असाल तेव्हा तेव्हा शांत राहणे हाच तुमचा विजय आहे.
आपल्याबद्दल वाईट विचार करणाऱ्या व्यक्तींना आपल्याबद्दल वैयक्तिक माहिती न देणे हेच शहाणपण आहे. उदा. जर एखाद्या नातेवाईकाने विचारले की तुम्ही किती कमावता त्यावेळी तुम्ही त्यांना पैशांची रक्कम न सांगता तुम्ही त्यांना 'ही केवळ देवाची कृपा आहे' असे सांगू शकता. .
एखाद्याने आपल्याला विचारले की तुम्ही हे करु शकता का? यावेळी कोणताही वेळ न घालता हो म्हणा आणि तुमचे म्हणणे बरोबर आहे असे उत्तर द्या. त्यामुळे समोरचा व्यक्ती हा तुमच्याशी वादावादी घालण्याऐवजी भांडण न करताच विषय संपवेल. हीच खरी रणनीती आचार्य चाणक्यांनी शत्रूला त्याच्याच शस्त्राने हरवणे याबद्दल सांगितली आहे.
अनेकदा समोरच्या व्यक्तीला असे वाटते की आपण शांत असणे हा आपला कमकुवतपणा आहे. अशावेळी चाणक्यांनी सांगितले आहे की जर कोणी तुमचा अपमान करत असेल, तर आदराने त्यांना सांगा, "तुम्ही माझे डोळे उघडले आहेत आणि हो तुमच्यासारखा मार्गदर्शक लाभणे हे माझे भाग्य आहे." असे म्हणून पुढे व्हा.