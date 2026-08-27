/हाल, कष्ट, आर्थिक संकट! रक्षाबंधनाला असलेल्या चंद्रग्रहणामुळे या राशीच्या आयुष्यात वादळ

हिंदू धर्मात ग्रहणाला विशेष महत्त्व असून ते अशुभ आणि नकारात्मक मानलं जातं. ग्रहणाचा वाईट परिणाम हा काही राशीच्या लोकांवर होत असतो. या वर्षातील दुसरं आणि शेवटचं चंद्रग्रहण हे रक्षाबंधनला म्हणजे शुक्रवारी 28 ऑगस्टला असणार आहे. चंग्रहण ही एक खगोल शास्त्रीय घटना असली तरी त्याला धार्मिक महत्त्व आहे. या वर्षातील हे शेवटचं चंद्रग्रहण भारतात दिसणार नाही. पण त्याचा परिणाम काही राशीच्या लोकांवर होणार आहे, असं पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांनी सांगितलं आहे.
तर या वर्षातील चंद्रग्रहण हे चंद्र शनीच्या कुंभ राशीत आणि राहुच्या शतभिषा नक्षत्रात लागणार आहे. शनि आणि चंद्र यांचं वैर मानलं जातं. तर राहू हा चंद्राला आपला कट्टर शत्रू मानतो असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ सांगतात.
मेष रास
या राशीच्या लोकांसाठी चंद्रग्रहण कठीण ठरणार आहे. या लोकांच्या मानसिकतेवर परिणाम होण्याचे संकेत आहे. या लोकांना चिंता, अस्वस्थता आणि भीती जाणवणार आहे. कामांमध्ये अडथळे येणार आहेत. तुमच्या आत्मविश्वास कमी होणार आहे. प्रेम जीवनात तणाव असेल तर मुलांच्या नात्यांमध्ये चढ-उतार जाणवेल.
कर्क रास
या लोकांना चंद्रग्रहणामुळे आरोग्याची समस्या जाणवणार आहे. एवढंच नाही तर आर्थिक नुकसान होण्याचे दाट शक्यता आहे. मोठी गुंतवणूक किंवा आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घ्या. नातेसंबंधात तणाव असणार आहे. घरातील वातावरण तणावपूर्ण असेल.
सिंह रास
या लोकांना चंद्रग्रहणामुळे खास करून आर्थिक व्यवहारात काळजी घ्यायची आहे. या त्यांना आर्थिक नुकसानीचे संकेत आहेत. शिवाय अतिरिक्त खर्चामुळे मानसिक ताण वाढणार आहे. कुटुंबात मतभेद निर्माण होण्याचे संकेत आहे. वाणीवर नियंत्रण ठेवणे हिताचे ठरणार आहे. कामाचाही तणाव वाढणार आहे.
वृश्चिक रास
या लोकांना चंद्रग्रहणांवर आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यायचे आहे. शारीरिक चढ - उतार जाणवणार आहे. तुमच्यासोबत घरातील सदस्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या. आर्थिक बाबींमध्ये घाई गडबड तुम्हाला महागात पडू शकतात. मुलांच्या आरोग्याबाबत आणि कामाबद्दल सर्तक राहा. यात तणाव जाणवणार आहे. नातेसंबंध उत्तम राहणार आहे.
मीन रास
चंद्रग्रहणामुळे या लोकांना आर्थिक नुकसान होण्याचे संकेत आहे. कोणतेही मोठं किंवा महत्त्वाचे निर्णय या काळात घेणे तुम्हाला महागात पडेल. नवीन गुंतवणूक या काळात टाळा. बँक बॅलेन्स कमी होणार आहे. कामच्या ठिकाणी अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. रागावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा मोठा वाद होण्याचे संकेत आहेत.
कुंभ रास
या व्यक्तींना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. मुलांशी संबंधित समस्या जाणवणार आहे. आर्थिक नुकसान होणार आहे. अनोळखी लोकांशी व्यवहार करु नका. कामात मोठे अडथळे येणार आहेत. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)