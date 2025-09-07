Chandra Grahan 2025 : 500 वर्षांनी चंद्रग्रहणात शुभ योग! 4 राशी काही सेकंदातच होणार मालामाल, 100 वर्षांनंतर पितृपक्षात चंद्रग्रहण 'या' लोकांनी सावध राहावे!

Chandra Grahan 2025 : या वर्षातील शेवटचं चंद्रग्रहण हे भारतात दिसणार आहे. हे चंद्रग्रहण शनीच्या कुंभ राशी आणि पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात होणार आहे. या काळात राहू आणि चंद्र कुंभ राशीत राहणार असून सूर्य, बुध आणि केतु यांचीही चंद्रावर दृष्टी असणार आहे. चंद्रग्रहण रात्री 9:57 वाजता सुरू होणार असून ग्रहणाचा कालावधी सुमारे 3 तास 30 मिनिटं असणार आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जवळजवळ 100 वर्षांनंतर यावेळी असा विशेष योगायोग घडत आहे, जेव्हा पितृपक्षात चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण दोन्ही एकाच टप्प्यात येणार असून चंद्रग्रहणाचा परिणाम सर्व राशींवर होणार आहे. या काळात चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत येईल, ज्याला सामान्यतः 'ब्लड मून' म्हणतात. असे घडते कारण यावेळी चंद्र लाल-नारिंगी होतो. हे चंद्रग्रहण भारताच्या सर्व भागात दिसणार आहे. चंद्रग्रहणाचा 12 राशींवर परिणाम होणार आहे. काही राशींसाठी हा चंद्रग्रहण शुभ तर काहींसाठी घातक ठरणार आहे. (chandra grahan 2025 lunar eclipse these 4 zodiac signs gets huge money and these 3 zodiac signs very inauspicious)
7 सप्टेंबर रोजी रात्री 9:85 वाजता पूर्ण चंद्रग्रहण होणार असल्याने, 'सूतक काळ' (अशुभ वेळ) 9 तास आधी, म्हणजे दुपारी 12:57 पासून सुरू होणार आहे. ग्रहण संपेपर्यंत, म्हणजे 8 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1:26 पर्यंत चालू असणार आहे. या वेळी मंदिराचे दरवाजे बंद राहणार आहे. पूजा, स्वयंपाक आणि खाणे प्रतिबंधित असणार आहे. कोणत्या राशीसाठी चंद्रग्रहण शुभ ठरणार आहेत, पाहूयात.
चंद्रग्रहण मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ ठरणार आहे. या लोकांचे दीर्घकाळातील प्रलंबित काम पूर्ण होणार आहे. त्यांच्या आयुष्यात नवीन आयाम जोडलं जाणार आहे. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्हाला घर किंवा वाहन खरेदी करायची इच्छा असल्यास तुमची ही इच्छा पूर्ण होणार आहे. तुमचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हा काळ तुमच्यासाठी उत्तम असणार आङे. नोकरीत चांगले फायदे होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मजबूत स्थितीत असणार आहात. .
या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहे. या लोकांना त्यांच्या सासरच्या लोकांमुळे किंवा जोडीदारामुळे त्रास होत असेल तर तुमच्या चिंता दूर होणार आहे. सर्वांशी तुमचे संबंध मजबूत होताना तुम्हाला मिळणार आहे. चंद्रग्रहण या राशीच्या लोकांचे करिअर एका नवीन मार्गावर येणार आहे. तुम्ही ऑफिसमध्ये वर्चस्व गाजवणार आहात. व्यवसायातील तुमच्या योजना यशस्वी होणार आहे. अविवाहित लोकांना लग्नाचे चांगले प्रस्ताव येणार आहेत. समाजात आदर वाढेल आणि या राशीचे लोक धार्मिक कार्यांद्वारे लोकांची मने जिंकण्यात यशस्वी होतील.
या राशीसाठी चंद्रग्रहण शुभ असणार आहे. या राशीच्या लोकांना त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात मोठी सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. तुमच्यासाठी प्रगतीचे दरवाजे उघडणार आहे. ग्रहणाच्या शुभ प्रभावामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होताना पाहिला मिळणार आहे. तुमच्या समस्या हळूहळू नाहीशा होणार आहे. तुम्हाला प्रत्येक पावलावर नशिबाची पूर्ण साथ मिळणार आहे.
या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. या राशीच्या लोकांच्या सर्व समस्या हळूहळू संपणार आहे. तुम्हाला नशिबाची साथ मिळणार आहे. जर तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल तर तुम्हाला शुभ संधी मिळणार आहेत. जे आधीच नोकरी करत आहेत त्यांचे ऑफिसमधील सर्वांशी चांगले संबंध राहणार आहेत. जे लोक स्वतःचा व्यवसाय चालवतात ते व्यवसायाच्या सहलीवर जाणार आहात. ज्यामुळे तुम्हाला चांगला नफा मिळणार असून पैसे कमविण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
या ग्रहणाचा परिणाम वृषभ, तूळ आणि कुंभ राशींवर घातक ठरणार आहे. या राशींवर सर्वात जास्त विपरीत परिणाम पाहिला मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत या लोकांनी खूप काळजी घ्यावी लागणार आहे.
वृषभ राशीच्या लोकांना आरोग्य आणि व्यवसायाशी संबंधित समस्या उद्धभवणार आहे.
तूळ राशीच्या लोकांना मानसिक ताण आणि आर्थिक नुकसान होणार आहे
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ विशेषतः संवेदनशील आहे, कारण या राशीत ग्रहण होत आहे. कुंभ राशीच्या लोकांचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर तसंच काम आणि व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होईल.
