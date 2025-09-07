English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Chandra Grahan 2025 : चंद्रग्रहण भारतात दिसणार! ग्रहण काळत 'या' चुका अजिबत करु नका अन्यथा...

Chandra Grahan 2025 : या वर्षातील शेवटचा चंद्रग्रहण भारतात दिसणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्रग्रहण ही एक अशुभ मानला जातोय. ग्रहण काळात सर्वसामान्य लोकांनी काय काळजी घ्यावी. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 7, 2025, 05:24 PM IST
Chandra Grahan Pregnant Women Dos and Don'ts : चंद्रग्रहण 7 सप्टेंबरला या वर्षातील शेवटत असणार आहे. हे ग्रहण संपूर्ण भारतात दिसणार असून या काळात ज्योतिषशास्त्रानुसार काही गोष्टी चुकूनही करु नका. भारतीय वेळेनुसार चंद्रग्रहण रात्री 9:57 वाजेपासून 8 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1:26 पर्यंत असणार आहे. ग्रहणाचा कालावधी सुमारे 3 तास 30 मिनिटं आहे. ग्रहण लागल्यावर गर्भवती महिलांनी काय टाळावे आणि काय करु नये हे जाणून घ्या. (chandra grahan 2025 lunar eclipse these 4 zodiac signs gets huge money and these 3 zodiac signs very inauspicious)

चंद्रग्रहण काळात या गोष्टी टाळा अन्यथा!

चंद्रग्रहणाच्या काळात घरात स्वयंपाक करु नये आणि तसंच अन्नाचे सेवन करु नये. 
गर्भवती महिलांनी चंद्रग्रहणाच्या काळात घराबाहेर जाऊ नये. तसंच त्यांनी मंत्रजप केला पाहिजे असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय.
चंद्रग्रहण काळात कोणतेही शुभ कार्य आणि पूजा करणे निषिद्ध मानले जाते. 
ग्रहणाच्या काळात कोणतीही धारदार वस्तू जसे की सुई, कैची, चाकू यांचा वापर करायचा नसतो. 
चंद्रग्रहणाच्या काळात चुकूनही देवी-देवतांच्या मूर्तीला स्पर्श करायचा नसतो. सूतक काळात मंदिराचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत.
ग्रहण काळात कोणत्याही सुनसान किंवा स्मशानभूमीसारख्या ठिकाणी जाऊ नये. असे मानले जाते की या काळात नकारात्मक शक्ती याकाळात जास्त प्रभावी असल्याने या गोष्टी टाळाव्यात. 
चंद्रग्रहणाच्या काळात वाईट बोलू नये कोणाशी वादविवाद घालू नये.

हेसुद्धा - Chandra Grahan 2025 : 500 वर्षांनी चंद्रग्रहणात शुभ योग! 4 राशी काही सेकंदातच होणार मालामाल, 100 वर्षांनंतर पितृपक्षात चंद्रग्रहण 'या' लोकांनी सावध राहावे!

ग्रहण काळात या गोष्टी करा!

ग्रहण काळात मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, ध्यान करणे खूप फायदेशीर मानले गेले आहे.
या काळात संयम ठेवून मंत्रांचा जप केल्याने अनेक पटीने जास्त फळ मिळणार आहे. त्यामुळे 'ओम नमो नारायणाय' या मंत्राचा 8 हजार वेळा जप शुभ मानले जाते.
चंद्रग्रहणाच्या काळात तयार केलेले अन्न ते गाय किंवा कुत्र्याला द्यावे. तसंच, दुधापासून बनवलेल्या वस्तूंमध्ये तुळस टाकावी. 
शास्त्रानुसार, ग्रहणाच्या वेळी गायत्री मंत्राचा जप करणे खूप फायदेशीर मानले गेले आहे.
ग्रहण सुरू होण्यापूर्वी दान करण्यासाठी तीळ, धान्य, वस्त्र, फळे दान करावे. यानंतर ग्रहण संपल्यावर म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी या वस्तू दान कराव्यात.
चंद्रग्रहण संपल्यानंतर परिधान केलेले कपडे काढून धुवून टाकावेत. स्नान करून दुसरे स्वच्छ कपडे घालावेत.

(Disclaimer: या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

