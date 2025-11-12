English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Chandra Grahan 2027: महासूर्यग्रहणानंतर 21 व्या शतकातलं शेवटचं चंद्रग्रहण, तुमच्यावर काय परिणाम? जाणून घ्या!

Chandra Grahan 2027: 21 शतकातील अखेरचं चंद्र ग्रहण 2027 मध्ये होणार असून, ते महा सूर्यग्रहणानंतर येईल.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 12, 2025, 06:21 PM IST
चंद्र ग्रहण

Chandra Grahan 2027: 21 व्या शतकातील दुसरं सर्वात मोठं सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी होणार आहे. या दिवशी उत्तर भारतीयांचा हरियाली अमावस्या आणि श्रावण सोमवार असणार आहे. दरम्यान 21 व्या शतकातील अखेरच्या चंद्रगहणाबद्दल जाणून घेऊया. 

21 शतकातील अखेरचं चंद्र ग्रहण 2027 मध्ये होणार असून, ते महा सूर्यग्रहणानंतर येईल. 2 ऑगस्टला होणारे ते सूर्यग्रहण जगभरात चर्चेचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. हे 21व्या शतकातील दुसरे असे ग्रहण असेल, ज्यात काही ठिकाणी 6 मिनिटांहून अधिक वेळ अंधकार पसरेल. सूर्य पूर्णपणे झाकला जाईल, दिवसात रात्र वाटेल. त्यानंतर नेमके 15 दिवसांनी, म्हणजे 17 ऑगस्टला उपछाया प्रकारचे चंद्रग्रहण घडणार आहे. 

ग्रहणाची वेळ 

हे चंद्रग्रहण 17 ऑगस्ट 2027 रोजी सकाळी 10.54 वाजता सुरू होऊन दुपारी2.33 वाजता संपेल. दुर्दैवाने भारतातून हे ग्रहण दिसणार नाही. मात्र, उत्तर व दक्षिण अमेरिका, पूर्व ऑस्ट्रेलिया आणि पश्चिम आफ्रिका येथून ते स्पष्ट दिसेल. तसेच मध्य पॅसिफिक, अटलांटिक महासागर, अंटार्क्टिका आणि हिंदी महासागराच्या भागांतूनही ते पाहता येणार आहे.

कोणत्या राशींवर पडणार प्रभाव?

ग्रहण सुरू झाल्यावर चंद्र मकर राशीत राहील, पण दुपारी 1 वाजल्यानंतर तो कुंभ राशीत जाईल. त्यामुळे मकर आणि कुंभ राशीच्या व्यक्तींवर याचा मोठा परिणाम पडेल. आर्थिक बाबींमध्ये अडचणी येऊ शकतात, पैशाची हानी होण्याची शक्यता आहे.

आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची?

या दोन्ही राशींनी आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. छोट्या-मोठ्या आजारांची शक्यता वाढू शकते. तणाव, थकवा किंवा इतर समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून आधीच सतर्क राहावे, असा सल्ला देण्यात आलाय. 

सावधगिरीचे उपाय काय?

मकर-कुंभ राशीच्या लोकांनी या काळात मोठे आर्थिक निर्णय टाळावेत, गुंतवणुकीत सावध राहावे. आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि विश्रांती घ्यावी, असा सल्ला देण्यात आलाय. तसेच ज्योतिषीय उपाय म्हणून दान-पुण्य, ध्यान किंवा मंत्रजप करणे फायदेशीर ठरू शकते. एकूणच, सजगता ठेवल्यास नुकसान टाळता येईल, असंही म्हटलंय. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

FAQ 

१. २०२७ मध्ये चंद्रग्रहण कधी होणार आहे?

१७ ऑगस्ट २०२७ रोजी सकाळी १०:५४ वाजता ते सुरू होईल आणि दुपारी २:३३ वाजता संपेल. हे उपछाया प्रकारचे चंद्रग्रहण आहे.
    
२. हे चंद्रग्रहण भारतात दिसेल का आणि कुठे दिसेल?

नाही, भारतातून हे ग्रहण दिसणार नाही. ते उत्तर-दक्षिण अमेरिका, पूर्व ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम आफ्रिका, मध्य पॅसिफिक, अटलांटिक महासागर, अंटार्क्टिका आणि हिंदी महासागराच्या काही भागांतून दिसेल.
   
३. या ग्रहणाचा कोणत्या राशींवर सर्वाधिक परिणाम होईल?

मकर आणि कुंभ राशींवर सर्वाधिक प्रभाव पडेल. आर्थिक नुकसान आणि आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात, म्हणून सावधगिरी बाळगावी.

