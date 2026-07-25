/उद्यापासून पुढील चार महिने 4 राशींसाठी कठीण, चातुर्मासात काय करावे काय करु नये?

आषाढी एकादशीनंतर चार महिने चातुर्मास सुरु होतो. या मोठ्या एकादशीला देवशयनी एकादशी असं म्हटलं जातं. कारण भगवान विष्णू चार महिने झोपतात, अशी धर्मात मान्यता आहे. म्हणून पुढील चार महिने चातुर्मास असणार आहे. या चार महिन्यात धर्मशास्त्रानुसार शुभ कार्य करत नाही. हा चातुर्मास 20 नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे. 20 नोव्हेंबर कार्तिक शुक्ल एकादशी म्हणजे देवउठनी एकादशीला विष्णू भगवान उठतात.
ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञ आणि आनंदी वास्तूचे आनंद पिंपळकर यांनी पुढील चार महिने चार राशीच्या लोकांसाठी कठीण काळ असल्याचे सांगितलं आहे. या लोकांना पुढील चार महिन्यात प्रत्येक निर्णय हा काळजीपूर्वक घ्यावा लागणार आहे. आर्थिक, कौटुंबिक आणि व्यावसायिक जीवनात समस्या वाढणार आहे.
तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी सतर्क राहावे लागणार आहे. तुमच्यावर कामाचा अधिक भार वाढणार असून सहकाऱ्यांशी मतभेद होण्याची चिन्ह आहे. व्यावसायिकांनी व्यवहार करण्यापूर्वी सावध राहावे लागणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा. कुटुंबासोबत संयम बाळगावे लागणार आहे. संघर्ष टाळा आणि तर अडचणीचा सामना करावा लागेल.
भावनाच्या आहारी जाऊन कोणतेही मोठं निर्णय घेऊ नका. मोठ्या संकटात सापडू शकता. लहानसहान गोष्टींवरून कुटुंबात तणाव राहणार आहे. तुमच्यावर मानसिक ताण राहणार आहे. आरोग्याकडे काळजी घ्या. पुढील चार महिने कोणाला पैसे उधार देऊ नका.
पुढील चार महिन्यात तुमची संयम आणि चिकाटीची परीक्षा असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला स्पर्धेला सामोरे जावं लागणार आहे. पुढील चार महिन्यात तुम्हाला करिअरसंबंधी चिंता असणार आहे. या लोकांनी चातुर्मासात कोणत्याही कायदेशीर किंवा कागदपत्रांच्या बाबतीत अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीत तज्ज्ञांचा सल्ल्याशिवाय व्यवहार करु नका.
या लोकांनी पुढील चार महिन्यात आर्थिक निर्णय घेताना काळजी घ्या. अचानक खर्च वाढणार आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील ताळमेळ बिघडणार आहे. तुमच्यावर कर्ज घेण्याची वेळ येणार आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कठोर परिश्रमशिवाय पर्याय नसणार आहे. तुमच्यावर कौटुंबिक जबाबदाऱ्याही वाढ होणार आहे. त्यामुळे संयम बाळगा. वाहन चालवताना आणि प्रवास करताना काळजी घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)