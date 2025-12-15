गृहप्रवेशासाठी मुहूर्त शोधताय? पहा 2026 मधील शुभ तरखांची यादी; 'हे' तीन मुहूर्त अत्यंत लाभदायी

हिंदू धर्मानुसार, प्रत्येक शुभ प्रसंगासाठी एक शुभ मुहूर्त निश्चित केला जातो. शिवाय, शुभ परिणाम सुनिश्चित करण्यासाठी देवतांची पूजा विधींनी केली जाते. नवीन घरात प्रवेश करणे हा देखील असाच एक शुभ प्रसंग आहे. जर तुम्ही 2026 मध्ये नवीन घरात जाण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन वर्षात अनेक शुभ मुहूर्त आहेत. हे मुहूर्त तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबासाठी लाभदायी योग ठरु शकतात.
येत्या वर्षाच्या शुभ मुहूर्ताची संपूर्ण यादी येथे पाहता येईल शकते. शुभ मुहूर्तावर धार्मिक विधी आणि पूजा केल्यानंतर घरात प्रवेश केल्याने घरात सकारात्मकता येते. घर निरोगी, आनंदी आणि समृद्ध राहते. असे केल्यास अनेकांना प्रगती देखील साध्य करता येते तर धनधान्य संपत्ती आणि समृद्धी वाढते.
'या' दिवशी नक्कीच टाळावे शुभ प्रसंग
वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, गुढी पाडवा आणि दसरा हे दिवस गृहस्वास्थ्यासाठी अत्यंत शुभ मानले जातात. तथापि, या वर्षी, वसंत पंचमीला शुक्र ग्रह अस्ताच्या स्थितीत असल्याने, कोणतेही शुभ किंवा शुभ समारंभ टाळावेत. खरमास, होलाष्टक, अधिक मास आणि श्राद्ध पक्षात गृहस्वास्थ्याचे काम देखील टाळावे.
शुभ मुहूर्तांची यादी
6 फेब्रुवारी 2026 - सकाळी 12:23 ते 1:18(7 फेब्रुवारी)
11 फेब्रुवारी 2026 - सकाळी 9:58 ते 10:53
19 फेब्रुवारी 2026 - रात्री 8.:52 ते सकाळी 6.55(20 फेब्रुवारी)
20 फेब्रुवारी 2026 - सकाळी 6:55 ते दुपारी 2:38
21 फेब्रुवारी 2026 - दुपारी 1:00 ते संध्याकाळी 7:07
25 फेब्रुवारी 2026 - पहाटे 2.:40 ते सकाळी 6:49 (26 फेब्रुवारी)
26 फेब्रुवारी 2026 - सकाळी 6:49 ते दुपारी 12:11
4 मार्च 2026 - सकाळी 7:39 ते 6:42 (5 मार्च)
5 मार्च 2026 - सकाळी 6:42 ते 8:17
6 मार्च 2026 - सकाळी 9:29 ते संध्याकाळी 5:53
9 मार्च 2026 - रात्री 11:27 ते सकाळी 6:37 (10 मार्च)
13 मार्च 2026 - पहाटे 3:03 ते सकाळी 6:32 (14 मार्च)
14 मार्च 2026 - सकाळी 6:32 ते 4:49 (15 मार्च)
20 एप्रिल 2026 - सकाळी 5:51 ते 7: 27
4 मे 2026 - सकाळी ५:५१ ते ७:२७
8 मे 2026 - दुपारी 12: 21 ते रात्री 9:20
13 मे 2026 - सकाळी 5: 32 ते दुपारी 1:29
24 जून 2026 - सकाळी 5:25 ते दुपारी 1:59
26 जून 2026 - रात्री 10:22 ते सकाळी 5:25 (27 जून)
27 जून 2026 - सकाळी 5:25 ते रात्री 10:11
1 जुलै 2026 - सकाळी 6:51 ते 2;27 (2 जुलै)
2 जुलै 2026 - सकाळी 5:27 ते 9:27
6 जुलै 2026 - दुपारी 4:07 ते सकाळी 2:29 (7 जुलै)
11नोव्हेंबर 2026 - सकाळी 6:40 ते 11:38
14 नोव्हेंबर 2026 - सकाळी 8:24 ते 11:24
20 नोव्हेंबर 2026 - सकाळी 6:56 ते सकाळी 6:31 (21 नोव्हेंबर)
21 नोव्हेंबर 2026 - सकाळी 4:56 ते 5:54 (22 नोव्हेंबर)
25 नोव्हेंबर 2026 - सकाळी 6:52 ते सकाळी 6:52 (26 नोव्हेंबर)
26 नोव्हेंबर 2026 - सकाळी 6:52 ते संध्याकाळी 5:47
2 डिसेंबर 2026 - रात्री 10:51 ते सकाळी 6:58 (3 डिसेंबर)
3 डिसेंबर 2026 - सकाळी 6:58 ते 9:23
4 डिसेंबर 2026 - सकाळी 10:22 ते रात्री 11:44
11डिसेंबर 2026 - पहाटे 3:04 ते सकाळी 7:04 (12 डिसेंबर)
12 डिसेंबर 2026 - सकाळी 7:04ते दुपारी 2:06
