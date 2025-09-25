English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dussehra 2025 : विजयादशमीच्या तारखेवरून गोंधळ! 1 की 2 ऑक्टोबर कधी साजरा करायचा दसरा? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि शस्त्र पूजनाची अचूक वेळ

Dussehra 2025 : नवरात्रोत्सवाची सुरुवात झाली असून यंदा नवरात्र 10 दिवस आल्यामुळे विजयादशमीच्या तारखेवरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. 1  की 2 ऑक्टोबरला नेमकं कधी दसरा असणार आहे, जाणून घ्या योग्य तिथीसह शुभ मुहूर्त आणि शस्त्र पूजनाची अचूक वेळ.   

नेहा चौधरी | Updated: Sep 25, 2025, 06:52 PM IST
Dussehra 2025 : विजयादशमीच्या तारखेवरून गोंधळ! 1 की 2 ऑक्टोबर कधी साजरा करायचा दसरा? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि शस्त्र पूजनाची अचूक वेळ

Dussehra 2025 : हिंदू पंचांगानुसार नवरात्रीची नवमी तिथी झाल्यानंतर अश्विन महिन्यात शुक्ल पक्षाच्या दशमीला विजयदशमी किंवा दसरा किंवा दशहरा साजरा केला जातो. यंदा नवरात्री ही 10 दिवसांची आली आहे. त्यामुळे विजयादशमी कधी साजरी करायची याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. देवी दुर्गाने देखील नऊ दिवसांचे युद्ध करुन महिषासुर राक्षसाचा वध दसऱ्याच्या दिवशी केल्याने हा दिवस वाईटावर चांगल्याच विजय म्हणून पाहिला जातो.  (Confusion over the date of Vijayadashami When should Dussehra be celebrated on October 1 or 2 Know the auspicious time and Shastra Puja shubh muhurat)

दसरा 2025 योग तिथी?

हिंदू पंचांगानुसार अश्विन महिन्यात शुक्ल पक्ष दशमी तिथी 1 ऑक्टोबर 2025 ला संध्याकाळी 07:01 वाजेपासून 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संध्याकाळी 07:10 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार दसरा 2 ऑक्टोबरला साजरा करायचा आहे.

रावन दहन, शस्त्रपूजेसाठी शुभ मुहूर्त!

यंदा दसऱ्याच्या संपूर्ण दिवशी रवि योग प्रबळ राहणार आहे. ज्यामुळे जीवनात सकारात्मकता आणि यशाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तर सुकर्म योग सकाळी 12:35 ते रात्री 11:29 राहणार असून त्यानंतर धृती योग असणार आहे. जे ज्योतिषशास्त्रात शुभ मानले गेले आहे. दसऱ्याच्या दिवशी म्हणजे 2 ऑक्टोबर रोजी पूजेचा मुहूर्त दुपारी 2 वाजून 9 मिनिटं ते 2 वाजून 56 मिनिटांपर्यंत असणार आहे. तर 2 ऑक्टोबर दसऱ्याच्या दिवशी दुपारी 1:21 ते 3:44 पर्यंतचा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. या काळात शस्त्रपूजा, आणि इतर धार्मिक कार्ये केल्याने विशेष पुण्य आणि यश प्राप्त होतं. तर विजयादशमीच्या दिवशी रावण दहन नेहमी प्रदोषकालात करण्यात येते. प्रदोषकाल हा सूर्यास्तानंतर सुरू होतो. या दिवशी सूर्यास्ताचा वेळ सायंकाळी 6 वाजून 5 मिनिटाला असल्याने सूर्यास्तानंतर रावण दहन करायचे आहे. 

दसरा का साजरा करण्यात येतो?

दसरा म्हणजे सीमोल्लंघनाचा दिवस. सीमोल्लंघन म्हणजे सीमा ओलांडणे आपल्याला याचा वेगळा अर्थही घेता येईल.  आमच्या समाजात काही विचित्र रुढी आहेत धर्मभेद आहेत, जातीभेद आहेत. उच्चनीच हा भेदभाव आहे. अनेक लोक अत्यंत गरीब आहेत त्यांना पुरेसे धान्य वस्त्र मिळत नाही, राहायला घरेही नसतात, अशा वाईट सीमांनी उल्लंघन आम्हाला करावयाचे आहे. भेदभाव नष्ट करून बंधुभाव निर्माण करायचा आहे. सरस्वती आणि लक्ष्मी म्हणजे ज्ञान आणि धन यांची उपासना करायची आहे. त्यांची प्राप्ती करायची आहे. सीमा ओलांडायची आहे. म्हणजे प्रगतीच्या मार्गात एक पाऊल पुढे टाकायचे आहे. आम्ही हे केलं तर दसरा साजरा केल्यासारखे होईल. खरं सोनं आमच्या हाती लागेल. दसऱ्याच्या दिवशी सोने लुटतात ही जी पद्धत पडली त्यामागे दोन कथा पुराणात सांगितल्या गेल्या आहेत. 

दसऱ्याचा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. पहिल्या आख्यायिकेनुसार, नवरात्रीत शक्तीची पूजा केल्यानंतर भगवान रामाने दशमीला रावणाचा वध केला आणि धर्माची स्थापना केली. दुसऱ्या श्रद्धेनुसार, देवी दुर्गेने महिषासुराशी नऊ दिवस युद्ध केले आणि या दिवशी त्याला मारले.

म्हणून, दसरा हा शक्ती, धैर्य आणि धार्मिकतेच्या विजयाचा सण आहे. या दिवशी रावण दहनाचे आयोजन करून, लोक वाईटाचा अंत आणि सत्याच्या विजयाचा संदेश देतात. दसरा आपल्याला शिकवतो की जीवनात कितीही अंधार असला तरी, सत्य आणि सद्गुण शेवटी विजयी होतात. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

