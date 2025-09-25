Dussehra 2025 : विजयादशमीच्या तारखेवरून गोंधळ! 1 की 2 ऑक्टोबर कधी साजरा करायचा दसरा? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि शस्त्र पूजनाची अचूक वेळ

Dussehra 2025 : हिंदू पंचांगानुसार नवरात्रीची नवमी तिथी झाल्यानंतर अश्विन महिन्यात शुक्ल पक्षाच्या दशमीला विजयदशमी किंवा दसरा किंवा दशहरा साजरा केला जातो. यंदा नवरात्री ही 10 दिवसांची आली आहे. त्यामुळे विजयादशमी कधी साजरी करायची याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. देवी दुर्गाने देखील नऊ दिवसांचे युद्ध करुन महिषासुर राक्षसाचा वध दसऱ्याच्या दिवशी केल्याने हा दिवस वाईटावर चांगल्याच विजय म्हणून पाहिला जातो. (Confusion over the date of Vijayadashami When should Dussehra be celebrated on October 1 or 2 Know the auspicious time and Shastra Puja shubh muhurat)
हिंदू पंचांगानुसार अश्विन महिन्यात शुक्ल पक्ष दशमी तिथी 1 ऑक्टोबर 2025 ला संध्याकाळी 07:01 वाजेपासून 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी संध्याकाळी 07:10 वाजेपर्यंत असणार आहे. उदय तिथीनुसार दसरा 2 ऑक्टोबरला साजरा करायचा आहे.
यंदा दसऱ्याच्या संपूर्ण दिवशी रवि योग प्रबळ राहणार आहे. ज्यामुळे जीवनात सकारात्मकता आणि यशाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तर सुकर्म योग सकाळी 12:35 ते रात्री 11:29 राहणार असून त्यानंतर धृती योग असणार आहे. जे ज्योतिषशास्त्रात शुभ मानले गेले आहे. दसऱ्याच्या दिवशी म्हणजे 2 ऑक्टोबर रोजी पूजेचा मुहूर्त दुपारी 2 वाजून 9 मिनिटं ते 2 वाजून 56 मिनिटांपर्यंत असणार आहे. तर 2 ऑक्टोबर दसऱ्याच्या दिवशी दुपारी 1:21 ते 3:44 पर्यंतचा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो. या काळात शस्त्रपूजा, आणि इतर धार्मिक कार्ये केल्याने विशेष पुण्य आणि यश प्राप्त होतं. तर विजयादशमीच्या दिवशी रावण दहन नेहमी प्रदोषकालात करण्यात येते. प्रदोषकाल हा सूर्यास्तानंतर सुरू होतो. या दिवशी सूर्यास्ताचा वेळ सायंकाळी 6 वाजून 5 मिनिटाला असल्याने सूर्यास्तानंतर रावण दहन करायचे आहे.
दसरा म्हणजे सीमोल्लंघनाचा दिवस. सीमोल्लंघन म्हणजे सीमा ओलांडणे आपल्याला याचा वेगळा अर्थही घेता येईल. आमच्या समाजात काही विचित्र रुढी आहेत धर्मभेद आहेत, जातीभेद आहेत. उच्चनीच हा भेदभाव आहे. अनेक लोक अत्यंत गरीब आहेत त्यांना पुरेसे धान्य वस्त्र मिळत नाही, राहायला घरेही नसतात, अशा वाईट सीमांनी उल्लंघन आम्हाला करावयाचे आहे. भेदभाव नष्ट करून बंधुभाव निर्माण करायचा आहे. सरस्वती आणि लक्ष्मी म्हणजे ज्ञान आणि धन यांची उपासना करायची आहे. त्यांची प्राप्ती करायची आहे. सीमा ओलांडायची आहे. म्हणजे प्रगतीच्या मार्गात एक पाऊल पुढे टाकायचे आहे. आम्ही हे केलं तर दसरा साजरा केल्यासारखे होईल. खरं सोनं आमच्या हाती लागेल. दसऱ्याच्या दिवशी सोने लुटतात ही जी पद्धत पडली त्यामागे दोन कथा पुराणात सांगितल्या गेल्या आहेत.
दसऱ्याचा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. पहिल्या आख्यायिकेनुसार, नवरात्रीत शक्तीची पूजा केल्यानंतर भगवान रामाने दशमीला रावणाचा वध केला आणि धर्माची स्थापना केली. दुसऱ्या श्रद्धेनुसार, देवी दुर्गेने महिषासुराशी नऊ दिवस युद्ध केले आणि या दिवशी त्याला मारले.
म्हणून, दसरा हा शक्ती, धैर्य आणि धार्मिकतेच्या विजयाचा सण आहे. या दिवशी रावण दहनाचे आयोजन करून, लोक वाईटाचा अंत आणि सत्याच्या विजयाचा संदेश देतात. दसरा आपल्याला शिकवतो की जीवनात कितीही अंधार असला तरी, सत्य आणि सद्गुण शेवटी विजयी होतात.
