Horoscope : 17 ऑगस्ट रोजी रविवारी सुनफा योगामुळे सूर्यदेवाची राहिल कृपा, धन आणि सन्मान मिळेल

कसा असेल रविवारचा दिवस. 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल हा दिवस. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 16, 2025, 09:54 PM IST
Daily Horoscope 17 August 2025 Sunday

मेष

 मेष राशीच्या काही लोकांना मुलांचे सुख मिळेल. या राशीच्या लोकांना मित्र आणि नातेवाईकांकडून अनपेक्षित वर्तनाचा सामना करावा लागेल. तसेच, आज तुमची धार्मिक श्रद्धा देखील वाढेल.

वृषभ  

वृषभ राशीच्या नोकरदार लोकांना पद आणि प्रतिष्ठा इत्यादींचा लाभ मिळेल. कामाच्या व्यवसायात वाढ होईल आणि जवळजवळ सर्व प्रकारच्या कामात यश मिळेल. नवीन काम सुरू करणे शक्य आहे.

मिथुन

 मिथुन राशीने कोणतेही काम करण्यापूर्वी चांगला विचार करावा, आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. खाण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवावे.

कर्क

कर्क राशीच्या लोकांनी आज कोणत्याही कामाच्या यशावर जास्त उत्साह दाखवणे टाळावे, कारण ते त्यांच्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. आज तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या आरोग्य, आजार किंवा इतर कोणत्याही समस्येमुळे काही पैसे खर्च करावे लागू शकतात.

 

सिंह

सिंह राशीच्या लोकांनी जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यावहारिक ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. उच्च महत्त्वाकांक्षा उच्च प्रगतीकडे नेईल.

कन्या

आळस सोडून द्या आणि तुमचा वेळ योग्यरित्या वापरा, यामुळे तुम्ही तुमच्या कार्यक्षेत्रात आणि सर्जनशील क्षेत्रात प्रसिद्धी मिळवाल. आज तुमचे आरोग्यही पूर्वीपेक्षा खूप चांगले राहणार आहे.

तूळ

तूळ राशीच्या लोकांना राजकीय क्षेत्रातील लोकांसाठी फायदेशीर परिस्थिती येण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला खूप आराम वाटेल आणि तुमच्या कार्यक्षेत्रातील प्रगतीवर समाधानी असाल.

वृश्चिक

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी वेळेवर जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तुम्ही तुमच्या कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदी दिवस घालवाल.

धनु

 धनु राशीच्या काम करणाऱ्या लोकांसाठी वातावरण खूप आनंददायी राहणार आहे. असामाजिक घटकांपासून दूर रहा. कुटुंबातील सदस्यांच्या छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल वाईट वाटू नका.

मकर

मकर राशीच्या लोकांनी आज एकमेकांना सहकाऱ्यांसोबत काम करण्यास प्रेरित करावे. नातेसंबंधांमध्ये नैतिक कर्तव्यांपासून दूर जाऊ नका. तुमचे नाते अजिबात बिघडू देऊ नका.

कुंभ

 कुंभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे उधार घ्यावे लागू शकतात. व्यावहारिक जगाप्रमाणे वाटचाल करण्यात भावनिकता अडथळा ठरेल.

मीन

नवीन कामांमध्ये सहभागी होण्याचे फायदे मिळतील, आज संध्याकाळी तुम्ही मुलांसोबत वेळ घालवण्याचा आनंद घेऊ शकाल. आर्थिक क्षेत्रात नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

