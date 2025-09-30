Horoscope : बुधवारी भद्रयोगामुळे मिथुन ते कन्यासह 3 राशींना होणार धनप्राप्ती, कसा असेल 1 ऑक्टोबरचा दिवस

मेष
तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त व्यवसाय नफा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या आईकडून पाठिंबा मिळेल, परंतु तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला असंतोषाचा सामना करावा लागू शकतो.
वृषभ
वृषभ राशीसाठी आव्हानात्मक असू शकतो. तुम्हाला अनेक अडचणी येऊ शकतात. तथापि, असंख्य संघर्ष आणि अंतर्गत संघर्षांना तोंड देऊनही तुम्ही हळूहळू त्यावर मात कराल.
मिथुन
मिथुन राशीसाठी हा खूप चांगला काळ असेल. या काळात तुम्हाला प्रत्येक काम अत्यंत संयमाने करावे लागेल. व्यवसायातही संघर्षानंतर यश मिळेल. आर्थिक लाभ आणि बचतीची चांगली शक्यता आहे.
कर्क
आज कर्क राशीच्या राशीसाठी काही घरगुती समस्या येऊ शकतात. तुमच्या आईचे आरोग्य बिघडू शकते. कुटुंबात समन्वय आणि सुसंवादाचा अभाव असेल.
कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांना एखाद्या महिलेमुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो असे टॅरो कार्ड दर्शवितात. प्रेमाच्या बाबतीत हा काळ तणावपूर्ण असू शकतो. राग टाळा आणि पक्ष्यांना खायला घालण्याचा सल्ला दिला जातो.
कन्या
आज कन्या राशीच्या लोकांसाठी सामाजिक आदराचा दिवस असेल. तुमचा आदर वाढेल. काम आणि व्यवसायात नफा मिळवण्याच्या संधी मिळतील. अनुभवी व्यक्तीसोबत तुमचे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्याची संधी तुम्हाला मिळेल.
तुळ
आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी सामान्य दिवस असेल. तुम्ही व्यावसायिक कामांमध्ये व्यस्त असाल. तुमच्या मुलांचे वैवाहिक प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या आईच्या आरोग्याबाबत काही चिंता असेल.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना चुकीच्या निर्णयामुळे अडचणी येऊ शकतात. हुशारीने निर्णय घ्या. एखाद्या व्यावसायिकाला मालमत्तेच्या बाबतीत समस्या येऊ शकतात, परंतु शहाणपणा आणि सावधगिरीने तुम्ही त्या टाळू शकता.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना स्त्रीकडून मानसिक छळ सहन करावा लागेल. प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत हा काळ तणावपूर्ण असू शकतो. राग टाळा आणि पक्ष्यांना खायला घालण्याचा सल्ला दिला जातो.
मकर
मकर राशीच्या लोकांना आज भांडवली गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. जास्त मेहनत आणि अनियमित वेळापत्रक त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करेल. धार्मिक कार्यांकडे कल वाढेल.
मीन
मीन राशीच्या लोकांना या वेळी अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवणे टाळावे लागेल असे टॅरो कार्ड दर्शविते. या वेळी, जेव्हा तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील कठीण टप्प्यातून जात असाल, तेव्हा अति श्रम तुमच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात.