Horoscope : गौरी पूजनाला धन लक्ष्मी योग! कन्या व धनु राशीच्या लोकांना धनलाभ; सप्टेंबरचा पहिला सोमवार तुमच्यासाठी कसा?

आज गणपतीपाठोपाठ आलेल्या गौरीचे पूजन आणि नैवेद्य दाखवण्यात येणार आहे. सप्टेंबरचा पहिला सोमवार असून चंद्राचे वृश्चिक राशीनंतर धनु राशीत भ्रमण करेल. आज चंद्र ज्येष्ठा आणि मूळ नक्षत्रात असणार आहे. चंद्र आणि मंगळ यांच्या संयोगातून धन लक्ष्मी योग निर्माण होणार आहे. या योगाचा परिणाम 12 राशींवर होणार आहे. त्यामुळे सोमवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

Updated: Sep 1, 2025, 07:15 AM IST
मेष

आज तुम्हाला कामासाठी प्रवास करण्याची संधी मिळेल, परंतु या काळात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल कारण हा काळ तुमच्यासाठी चांगला राहणार नाही. तुम्ही काहीतरी विचार करता आणि काहीतरी वेगळेच घडते. तुमच्या जोडीदाराच्या निष्काळजीपणामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. खर्च जास्त होईल. नियोजनाशिवाय नफ्याच्या संधी निसटतील

वृषभ 

आज तुमच्या आयुष्यात आनंद आणि यश मिळण्याची दाट शक्यता आहे जी यश मिळविण्यात मदत करेल. तुम्हाला अनपेक्षित फायदे मिळतील. तुमचे कठोर परिश्रम आणि वर्तणुकीचे कौशल्य तुमची कीर्ती आणि नफा वाढवेल. तुमचा प्रभाव तुमच्या शत्रूंना शांत करेल. कौटुंबिक शांती आणि आनंद राहील. वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये गोडवा येईल.

मिथुन

आज तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये यश मिळेल पण तुमच्या कुटुंबाच्या गरजांकडे लक्ष द्या. आज तुम्हाला तुमचे वर्तन सुधारण्याची गरज वाटू शकते. मुलांच्या प्रगतीची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासून असलेल्या चिंता दूर होतील. यशासोबत कीर्ती वाढेल. परदेशात जाण्याची शक्यता असेल. भीती राहील.

कर्क

आज तुमचा अतिआत्मविश्वास वाढेल ज्यामुळे तुम्हाला यश मिळेल. मुळांमध्ये वेदना होण्याची शक्यता आहे, म्हणून तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुमची विचारशक्ती वाढेल. तुमच्या मुलाच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्ही तुमच्या पालकांसोबत वेळ घालवाल. आर्थिक लाभाच्या शुभ संधी मिळतील. वाद कमी होतील. विरोधक तुमचे काम बिघडू शकतात.

सिंह

आज, तुम्हाला महत्त्वाच्या योगातून आर्थिक लाभाचे संकेत मिळू शकतात, परंतु तुमच्या मानसिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे असेल. दुपारनंतर मित्रांसोबत बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांचे आरोग्य बिघडेल. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी वाद वाढतील. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. संयमाने काम करा. आज शांतता फायदेशीर ठरेल.

कन्या

आज तुम्हाला जमीन आणि इमारतीत गुंतवणूक करण्याची शुभ संधी मिळेल ज्यामुळे तुम्हाला भविष्यात चांगले फायदे मिळतील आणि तुमचे उत्पन्नही वाढेल. काळातील चढ-उतारांमुळे तुम्ही निराश व्हाल. तुमच्या जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात, आज जुने आजार उद्भवण्याची शक्यता आहे. नियमित दिनचर्या राखणे फायदेशीर ठरेल. संयम आवश्यक आहे.

तूळ 

आज तुम्हाला अनुकूल संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल आणि यश मिळेल. तुमची लोकप्रियता तुमच्या शत्रूंना पराभूत करेल. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील. आदर आणि नफ्याची शक्यता मजबूत असेल. वाहन खरेदी करण्यासाठी वेळ योग्य आहे. मालमत्तेशी संबंधित वाद संपतील.

वृश्चिक

आज प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याच्या संधी उपलब्ध होतील आणि तुम्हाला वेळेत योग्य मार्गदर्शन मिळेल जे तुम्हाला यश मिळविण्यास मदत करेल. तुमच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये संतुलन राखा. आर्थिक बाबतीत काळजी घ्या, तुम्हाला फायदा होईल. कुटुंबात शांती राखाल. तुम्हाला पोटाच्या आजाराचा त्रास होईल, दिवस चांगला जाईल.

धनु 

आज तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल जी यश मिळविण्यात मदत करेल. प्रवासाची शक्यता आहे. तुम्हाला वाटेल की वेळ अनुकूल आहे. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या बाबी आज प्रगती करतील. व्यवसायात व्यस्तता वाढेल. आरोग्य कमकुवत राहील. खर्च वाढेल.

मकर

आजचा दिवस मिश्रित परिणामांचा असेल परंतु तुम्हाला कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याच्या संधी मिळतील ज्यामुळे तुम्ही आनंदी व्हाल. आज महिलांकडून फायदा होण्याची शक्यता आहे. मुलांचे आरोग्य सुधारेल. तुम्हाला जुन्या आजाराने त्रास होऊ शकतो. तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त गोष्टी घडत आहेत. आज अचानक आर्थिक लाभ होऊ शकतो. करिअरमध्ये बदल होतील.

कुंभ

आज तुम्ही अनिर्णयतेच्या स्थितीतून जाऊ शकता परंतु वेळीच योग्य निर्णय घ्या अन्यथा तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. आज तुमची एखाद्या दूरच्या मित्राशी भेट होऊ शकते. नवीन करार फायदेशीर ठरतील. आज तुम्हाला पैसे मिळतील. शत्रू सक्रिय राहतील. खूप काम असेल.

मीन

आजचा दिवस मिश्रित परिणामांचा असेल. उपजीविकेच्या क्षेत्रात प्रगतीच्या संधी मिळतील आणि व्यवसायाचा विस्तार होईल. तुम्हाला अनुकूल काळ वाटेल. व्यवसाय बदलण्याची घाई करू नका. खर्चाऐवजी नफा होईल. निराशा कमी होईल. पालकांच्या आरोग्याची चिंता असेल ज्यामुळे तुम्हाला मानसिक ताण येऊ शकतो.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. ) 

