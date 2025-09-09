Horoscope : 10 सप्टेंबर रोजी संकष्टी चतुर्थी, वृद्धियोगमुळे शुभ संयोग; गणरायाची राहिल विशेष कृपा

मेष
मेष राशीच्या लोकांमध्ये आज नवीन आकांक्षा निर्माण होतील हे टॅरो कार्ड्सच्या गणनेवरून दिसून येते. आज तुम्ही काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न देखील करू शकता. इतकेच नाही तर आज नवीन गुंतवणूकीची योजना आखण्यासाठी आणि जुने संपर्क पुन्हा सुरू करण्यासाठी चांगला दिवस आहे.
वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी नकारात्मकतेपासून दूर राहून सकारात्मक विचारसरणी स्वीकारण्याचे संकेत देत आहेत. नोकरी करणाऱ्या लोकांना इच्छित पदोन्नती आणि बदलीच्या संधी मिळू शकतात. अनावश्यक धावपळ टाळण्याचा आणि योग्य दिशेने ऊर्जा वापरण्याचा सल्ला दिला जातो.
मिथुन
मिथुन राशीचे लोक आज संपूर्ण दिवस आध्यात्मिक आणि पारंपारिक कामांमध्ये घालवतील. तसेच, सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी आनंददायी भावना असेल, नक्कीच सहभागी व्हा.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना आज सामाजिक राहण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे तुमची लोकप्रियता वाढेल. कामाच्या ठिकाणी आणि कुटुंबातही जबाबदाऱ्यांचा दबाव असू शकतो. अशा परिस्थितीत, संतुलन राखून परिस्थितीला शहाणपणाने तोंड देणे योग्य आहे.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आज कामाच्या ठिकाणी निरुपयोगी गोष्टींमध्ये अडकू नका. जास्त लोकांशी बोलू नका. तसेच, आज घरी कुटुंबातील सदस्यांच्या छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल वाईट वाटू नका.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना त्यांच्या स्वभावात नम्रता ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आणि आज कामाच्या ठिकाणी तुमच्या बोलण्यावर थोडे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. या राशीच्या विद्यार्थ्यांना आज यशाची संधी मिळेल.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना व्यवसायात काही अनपेक्षित वेळा सामोरे जावे लागू शकते. परंतु, तुम्हाला तुमचे कष्ट कमी करण्याची गरज नाही. हनुमानजींची पूजा केल्याने बिघडलेले काम चांगले होईल.
वृश्चिक
आज वृश्चिक राशीच्या लोकांना त्यांच्या कारकिर्दीत मध्यम प्रगती दिसेल. तसेच, प्रेम संबंधांमध्ये प्रगतीची शक्यता आहे. थोडे सावधगिरीने वाहन वापरण्याचा प्रयत्न करा.
धनु
धनु राशीच्या लोकांनी कोणताही मोठा निर्णय घेणे टाळावे. तुम्ही भूतकाळात घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाच्या परिणामासाठी तुम्हाला आणखी काही वेळ वाट पहावी लागेल.
मकर
टॅरो कार्ड्स सांगतात की मकर राशीच्या लोकांना आज जुन्या मित्राची भेट होण्याची शक्यता आहे. विरुद्ध लिंगापासून योग्य अंतर ठेवा, अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता. आज तुमच्या आजूबाजूच्या विरुद्ध लिंगाच्या लोकांपासून अंतर राखण्याचा सल्ला दिला जातो, अन्यथा तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.
कुंभ
टॅरो कार्ड्स सांगतात की कुंभ राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी कोणाशीही भांडण करण्याची गरज नाही. अन्यथा तुम्हाला अनावश्यक ताण येऊ शकतो. आज कोणाशीही अनावश्यक गप्पा मारू नका.
मीन
टॅरो कार्ड सांगतात की मीन राशीच्या लोकांनी आज संयम राखण्याचा आणि रागावणे टाळण्याचा प्रयत्न करावा. आज तुमचा राग तुमचे खूप नुकसान करू शकतो. तसेच आज कोणालाही उत्तर देताना खूप काळजी घेण्याचा प्रयत्न करा.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )