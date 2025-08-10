English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : श्रावणाचा तिसरा सोमवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाईल जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 10, 2025, 10:52 PM IST
Horoscope : तिसरा श्रावणी सोमवार कर्क आणि कन्या राशीच्या लोकांना होणार लाभ; मेष ते मीन राशीसाठी कसा आजचा दिवस?

Horoscope : आज श्रावणातील तिसरा सोमवार आहे. महादेवाच्या मंदिरात भक्तांची गर्दी असणार आहे. आज बुध आणि सूर्याच्या संयोगामुळे बुधादित्य योगासह गजलक्ष्मी योग असणार आहे. आजचा दिवस मेष ते मीन राशीसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

मेष (Aries Zodiac)   

महिलांनी आज जास्त बोलणे टाळावे. मन अनैतिक कामांमध्ये गुंतेल आणि जर कोणी तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही भांडणात पडाल. नोकरदार लोकांसाठी दिवस चांगला जाईल. तुम्हाला कामाच्या क्षेत्रात यश मिळेल. मनाचे ऐकण्याऐवजी हृदयाचे ऐकल्याने काही नुकसान होईल. आध्यात्मिक कार्याशी संबंधित पैशासोबतच तुम्हाला आदरही मिळेल. तुम्ही कुठेतरी धावपळ करून पैशाची व्यवस्था कराल.

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आज आर्थिक लाभाचा दिवस आहे. आज व्यवसायात कोणीही तुमची बरोबरी करू शकणार नाही, तरीही सावधगिरी बाळगा, मागून तुमचे नुकसान करणारे अनेक असतील, जे तुमचे गुपिते मिळवून त्यांचा उद्देश पूर्ण करतील. नोकरी करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस खूप शुभ असेल, तुमचे विचार अधिकाऱ्यांना प्रभावित करतील, थोडीशी खुशामत तुम्हाला पद आणि प्रतिष्ठेचा लाभ देऊ शकते.

मिथुन (Gemini Zodiac)

आज तुम्हाला इतर दिवसांपेक्षा मानसिकदृष्ट्या अधिक शांत वाटेल. कामातून नफा मिळण्याची शक्यता खूप असेल पण काम अपूर्ण राहील. तुम्हाला आर्थिक लाभासोबतच आरामाची साधनेही मिळतील पण घरातील कोणीतरी तुमच्या प्रगतीवर नाराज होईल आणि तुमचे भावंडे हेवा करतील. सर्व सुखसोयी मिळाल्या तरी वैवाहिक जीवनात काही कठोरता असेल. मानसिक संघर्षाव्यतिरिक्त, आरोग्यही ठीक राहील.

कर्क (Cancer Zodiac)  

आज तुमच्या स्वभावात आणि वागण्यात अधिक दिखावा असेल. तुम्हाला तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल आणि तुमच्या योजना वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक लाभ आशादायक असतील. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेचे सुख मिळेल परंतु तुमच्या भावांसोबत काही वाद होऊ शकतात. एखाद्या पुरूषाच्या मदतीने महिलांना भाग्य मिळण्याची किंवा एखाद्या पुरूषाला महिलेच्या मदतीने भाग्य मिळण्याची शक्यता आहे.

सिंह (Leo Zodiac) 

आज महिला किंवा काही महिला मानसिक त्रास देतील. नोकरीच्या क्षेत्रात अधिक संघर्ष होईल आणि नियोजित योजना निष्फळ ठरतील. प्रवासादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा त्रास टाळा. भूतकाळात केलेल्या दानाचे फळ तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मिळेल, तरीही आज दैनंदिन खर्च सांभाळणे कठीण वाटेल. कुटुंबातील सदस्यांचे काळजीपूर्वक ऐका पण कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी एकदा विचार करा, शांती नांदेल. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ राहील. धर्मावरील तुमचा विश्वास वाढेल. परंतु तुम्हाला नेहमीच काही मानसिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. वडिलोपार्जित कामे काही काळासाठी पुढे ढकला. तुम्हाला कोणतेही फळ मिळणार नाही, उलट अनावश्यक धावपळ होईल आणि पैशाचे नुकसान होईल. भाऊ-बहिणींमध्ये स्पर्धा होईल. जर तुम्ही संयमाने काम केले तरच तुम्हाला यामध्ये यश मिळू शकेल. कुटुंबातील महिला शहाणपणाने वागतील. रागामुळे तुमचा नफा कमी होऊ शकतो म्हणून सावधगिरी बाळगा.

तूळ (Libra Zodiac)  

आज कामात यशाचा दिवस असेल. आधीच सुरू असलेल्या योजना पूर्ण केल्याने आर्थिक फायदा होईल, परंतु वेळेवर पूर्ण न झाल्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. कुटुंबात कोणाच्या तरी जास्त बोलण्याच्या सवयीमुळे तुम्हाला त्रास होईल, परंतु हे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. कामाच्या बाबतीत न जाता निरुपयोगी गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा. तुम्ही धार्मिक बाबींमध्ये चंचलता दाखवाल, स्वार्थासाठी पूजा आणि विधी कराल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात रस कमी होईल.

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आज कामाच्या ठिकाणी सुव्यवस्था असेल. तुम्ही नियोजित वेळेच्या थोडे आधी किंवा नंतर काम पूर्ण कराल. तुम्हाला काहीतरी नवीन करण्याची प्रेरणा मिळेल पण पैशांच्या कमतरतेमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे ते करू शकणार नाही. तुमच्या परोपकारी स्वभावामुळे तुम्ही लोकांना मदत कराल पण नंतर तुम्ही स्वतः अडचणीत सापडाल. तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक लाभ मध्यम प्रमाणात असेल. आरोग्यात चढ-उतार येतील. महिला आज त्यांच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवतील.

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आज तुमच्या आयुष्यात काही आरोग्य समस्या असतील. तुम्हाला व्यवसायाच्या कामासाठी प्रवास करावा लागेल. तुम्हाला मानसिक विकार असतील. तुम्हाला जे काही करायचे आहे त्यात यश मिळेल याबद्दल तुम्ही चिंतेत असाल. तरीही, तुम्ही तुमच्या शौर्याने नफ्याच्या संधी निर्माण कराल. खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक फायदा पुरेसा असेल. तुम्हाला पोटाशी संबंधित समस्यांचाही त्रास होईल. तळलेले अन्न टाळा आणि संतुलित प्रमाणात खा. तुम्हाला बुद्धी, ज्ञान, मुलांकडून आनंद मिळेल, परंतु तुमचे तुमच्या भावंडांशी चांगले संबंध राहणार नाहीत.

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज रिअल इस्टेटशी संबंधित कामात यश मिळण्याची शक्यता जास्त असेल. अध्यात्मात रस फक्त व्यावहारिक असेल. तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल गंभीर असाल, परंतु निष्काळजीपणा टाळा. कठोर परिश्रम केल्यास वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. थोडे बौद्धिक काम केल्यास तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळतील. आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. कौटुंबिक परिस्थिती तुम्हाला त्रास देईल. मुलांच्या अनियंत्रित बोलण्यामुळे तुम्ही दुःखी व्हाल. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज मिश्र परिणाम मिळतील. बाहेर जितके जास्त मोकळेपणा जाणवेल तितकेच घरात तुम्हाला जास्त दबाव किंवा गुदमरल्यासारखे वाटेल. कुटुंबातील सदस्य तुमच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करतील. काम आणि व्यवसायातून तुम्हाला फायदा होईल, परंतु तो घरगुती किंवा वैयक्तिक आनंदावर खर्च होईल. धर्मावर श्रद्धा असूनही, ग्रहांची स्थिती तुम्हाला अध्यात्मापासून दूर ठेवेल. जुन्या कामगिरीची तुलना वर्तमानाशी केल्याने तुम्हाला दुःख होईल. भावंडांसोबतच्या संबंधांमध्ये चंचलता येईल. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आजचा दिवस फलदायी राहील. व्यावसायिकांना आज अधिक स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल, शत्रूंची संख्याही वाढेल. त्यांच्याशी जास्त सौम्य वागू नका अन्यथा भविष्यात डोकेदुखी होऊ शकते. आज सर्वांशी हुशारीने वागा. पैसे कमविण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील, परंतु ते आशादायक ठरणार नाही. अचानक पैसे खर्च होऊ शकतात. तुमच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवा. आज कोणालाही उधार पैसे देणे टाळा.

