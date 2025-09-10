English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Horoscope : 11 सप्टेंबर 2025 रोजी उभयचरी योग वृषभसह 7 राशीच्या लोकांना होईल दुप्पट लाभ

कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 10, 2025, 11:00 PM IST
Horoscope : 11 सप्टेंबर 2025 रोजी उभयचरी योग वृषभसह 7 राशीच्या लोकांना होईल दुप्पट लाभ
Horoscope Daily Rashibhavishya

मेष

मेष राशीच्या लोकांसाठी कौटुंबिक जीवनात आजचा दिवस चढ-उतारांचा असेल. आज तुमच्या जोडीदाराशी एखाद्या गोष्टीबद्दल मतभेद होऊ शकतात. तसेच आज वाहनाचा वापर काळजीपूर्वक करा. आज तुम्हाला धार्मिक कार्यात अधिक रस असेल. ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांती मिळेल.

Add Zee News as a Preferred Source

वृषभ

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी टॅरो कार्ड्स सांगतात की वृषभ राशीच्या लोकांना आज खूप काळजीपूर्वक काम करण्याची आवश्यकता आहे. आज काही निष्काळजीपणा किंवा चुकीमुळे कुटुंबात अशांतता निर्माण होऊ शकते. सध्या तरी घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. आज त्यांचे आरोग्य बिघडू शकते.

मिथुन

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस जीवनशैलीशी संबंधित समस्यांवर उपाय शोधण्याचा असेल. तथापि, आज तुमचे वैवाहिक जीवन काही ताण देऊ शकते. खरं तर, आज तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत थोडे दुःखी असू शकता.

कर्क

कर्क राशीच्या जर तुम्ही व्यवसायिक असाल तर तुमच्यासाठी हा काळ अनुकूल राहणार आहे. जर तुम्ही आज तुमच्या व्यवसायाला गती दिली तर तुम्हाला अपेक्षित नफा मिळेल.

वृश्चिक 

आज वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी गुंतवणूक आणि परराष्ट्र व्यवहारात अचानक यश मिळण्याची बातमी येईल. आज तुमची आर्थिक स्थिती खूप चांगली राहणार आहे. तुमचे आनंदाचे साधन वाढेल.

धनु 

आज धनु राशीच्या लोकांसाठी उच्च अधिकाऱ्यांमध्ये योजना जलद करण्याबद्दल चर्चा करण्याचा दिवस असू शकतो. याशिवाय, आज जमीन आणि इमारतीशी संबंधित कामाच्या व्यवसायासाठी फायदेशीर ठरेल. तुमच्या आरोग्याबद्दल बोलायचे झाले तर, आज तुमचे आरोग्य चांगले राहील.

मकर

आज मकर राशीच्या लोकांसाठी इच्छित आणि गुणात्मक बदलाचा दिवस असेल. आज काही लोक क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होतील. आज तुम्हाला तुमच्या मुलाकडून काही शुभ आणि चांगली बातमी मिळू शकते.

कुंभ

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही हे टॅरो कार्डवरून दिसून येते. जर तुम्ही एखाद्या कंपनीत पैसे गुंतवण्याचा विचार करत असाल तर वैयक्तिक पातळीवर ते तपासून पहा. अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते. आज तुम्ही घरगुती कलह आणि व्यावसायिक कामामुळे तणावात असाल.

 मीन

मीन राशीच्या लोकांसाठी टॅरो कार्ड, मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस नवीन सुरुवात करण्यासाठी चांगला आहे. आज तुम्ही नवीन काम सुरू करू शकता. तुमच्या सामाजिक जीवनात, तुम्ही मित्रांसोबत वैयक्तिक किंवा गुप्त रहस्ये सोडवू शकता.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rashi Bhavishya 11 September 2025AriesTaurusGeminiCANCER

इतर बातम्या

Buisness Idea: नोकरी करायची नसेल तर सुरु करा 'हा'...

भारत