Marathi News
Horoscope : 12 सप्टेंबर रोजी शशीयोगाचा असेल शुभ संयोग, देवी लक्ष्मीची राहील कृपा

कसं असेल 12 राशीचं भविष्य. कुणावर राहील विशेष कृपा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 11, 2025, 10:07 PM IST
मेष
आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तुम्हाला अचानक एखादा जुना मित्र भेटू शकतो, एकत्र तुम्ही जुन्या आठवणी ताज्या कराल. कामाच्या ठिकाणी विरुद्ध लिंगी व्यक्तीपासून अंतर ठेवा, अन्यथा तुम्ही काही अडचणीत येऊ शकता. कौटुंबिक जीवन सामान्य गतीने चालू राहील.

वृषभ 
आज कामाच्या ठिकाणी स्वतःच्या कामात लक्ष द्या आणि कोणाशीही भांडू नका, अनावश्यक संभाषण यामुळे होऊ शकते. घरात आनंदी वातावरण असेल. तुम्ही नवीन लोकांशी मैत्री कराल, ज्यामुळे मन आनंदी राहील. कुटुंबात संपत्ती आणि मालमत्तेबाबत वाद होऊ शकतो.

मिथुन 
आज कामाच्या ठिकाणी काळजीपूर्वक काम करा आणि संयम ठेवा. राग तुमचे नुकसान करू शकतो, प्रतिसाद देताना काळजी घ्या. आजी-आजोबा किंवा पालकांचे आरोग्य थोडे कमकुवत राहू शकते, त्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.

कर्क 
 आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी दिनचर्या खूप व्यस्त राहणार आहे आणि आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला मित्रांकडून कर्ज घ्यावे लागू शकते. धूम्रपान आणि अनैतिक कृत्ये टाळा. तुम्हाला कुटुंबाकडून आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळत राहील.

सिंह 
आज घरगुती वातावरण अनुकूल राहील. ज्यांना पैशाशी संबंधित किंवा आर्थिक मदत मिळवायची आहे त्यांच्यासाठी वेळ खूप चांगला असेल. तुम्ही भावंड आणि मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवू शकता. तणाव कमी करण्यासाठी, कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून दूर रहा.

कन्या 
 तुम्ही नवीन नोकरी शोधत असाल तर आज तुम्हाला मुलाखतीत यश मिळेल. जास्त लोभ आणि बाहेरचे अन्न खाणे टाळा. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस चांगला जाणार आहे. तुम्ही कुटुंबाच्या गरजांची काळजी घ्याल. सरकारी नोकरी धारकांनी आज त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करावे.

तूळ
आज तुमचा वेळ कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदी वातावरणात जाईल, ज्यामुळे तुम्हाला नवीन ऊर्जा आणि उत्साह मिळेल. आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी व्यवसाय किंवा नोकरीतही पैसे वाढण्याची चिन्हे आहेत. तुम्ही भावांसोबत एक खास कार्यक्रम आखाल.

वृश्चिक 
वृश्चिक आज नोकरी करणाऱ्या लोकांकडे जास्त काम असेल, सहकाऱ्यांशी जास्त गप्पा मारू नका. या काळात तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर तुमच्या बाजूने करू शकाल. जेव्हाही तुम्ही पैसे गुंतवण्याची योजना आखता तेव्हा तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांचा सल्ला नक्कीच घ्या अन्यथा तुमची फसवणूक होऊ शकते.

धनु 
 आज अविवाहित लोकांना लग्नासाठी नवीन संधी मिळतील. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ अनुकूल आहे, ते देखील चांगले काम करतील. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून एखादी मौल्यवान वस्तू किंवा मालमत्ता मिळणार आहे, ज्यामुळे तुम्ही खूप आनंदी दिसाल.

मकर 
आजचा काळ लग्न किंवा प्रेमसंबंधांसाठी मिश्र काळ आहे. विद्यार्थी वेळेचा चांगला वापर करू शकतील.

कुंभ 
आज प्रेमसंबंधांबद्दल निष्काळजी राहू नका, अन्यथा नातेसंबंधांमध्ये दुरावा येऊ शकतो. कौटुंबिक व्यवसायात भविष्यातील योजना अतिशय हुशारीने बनवा. तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील.

मीन 
आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तुम्हाला उपजीविकेच्या क्षेत्रात नफ्याच्या चांगल्या संधी मिळतील. गोड बोलणे तुमचे नाते मजबूत करेल. महत्त्वाच्या क्षेत्रात आळस अडथळा ठरू शकतो. तुम्ही काही शुभ कामांवर खूप पैसे खर्च करू शकता, म्हणून आधीच काळजी घ्या.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rashi Bhavishya 12 September 2025AriesTaurusGeminiCANCER

