Horoscope : 13 ऑगस्ट 2025 चा दिवस 3 राशीच्या लोकांसाठी असेल, तुमच्या राशीचा तर यामध्ये समावेश तर नाही ना?

कसा असेल बुधवारचा दिवस? 12 राशीच्या लोकांवर काय होणार परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 12, 2025, 10:31 PM IST
मेष
मेष राशीच्या लोकांना आज नोकरी आणि व्यवसायात काही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. आज कामाच्या ठिकाणी वातावरण तुमच्यासाठी अनुकूल नसेल. तसेच, आज एखाद्या विशिष्ट कामात अपयश आल्याने मन दुःखी होऊ शकते.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांना आज परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर जात आहे असे वाटेल. परंतु, लवकरच तुमच्यासाठीही सर्वकाही अनुकूल होईल. आज तुम्ही कोणत्याही शुभ कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांना आज नवीन गोष्टींबद्दल उत्साहित करता येणार नाही. आज तुम्हाला लवकरच तुमच्या चुका लक्षात येतील. आज तुमचे आरोग्य थोडे मऊ राहू शकते.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना आज व्यवसायात प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. तथापि, आज तुम्ही महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू करू शकता. भागीदारीच्या कामात सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांचे कार्य कौशल्य आज पाहण्यासारखे असेल. तुम्ही नवीन योजना सुरू करण्याबद्दल चर्चा करू शकता. आज चांगल्या गुंतवणुकीसाठी त्वरित पावले उचलण्याचा सल्ला दिला जातो.

कन्या 
आज कन्या राशीच्या लोकांमध्ये उर्जेची पातळी खूप जास्त असेल. तुमचा प्रभाव देखील खूप जास्त राहणार आहे. तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित समस्या देखील असू शकतात. तुम्हाला रक्तदाबाची समस्या असू शकते.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज आरोग्याशी संबंधित अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. सतत धावपळ केल्याने अशी परिस्थिती तुमच्यासमोर येऊ शकते. तुम्हाला आज आध्यात्मिक राहण्याचा प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला जातो. हे करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

वृश्चिक 

 वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस उर्जेने भरलेला असणार आहे. आज तुम्ही काही नवीन आणि धाडसी पावले देखील उचलू शकता. आज तुमची लोकप्रियता वाढण्याची शक्यता आहे. तुमची लोकप्रियता विरोधकांना त्रास देईल.

धनु
धनु राशीचे लोक आज पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. आज तुम्ही तुमच्या आत्म-सुधारणा आणि विकासासाठी काही पैसे खर्च करू शकता. जीवनसाथीसोबतच्या नात्यात कटुता येईल ज्यामुळे मन अस्वस्थ राहील.

मकर
मकर राशीच्या काही लोकांना आज घर आणि जमिनीच्या व्यवहारातून चांगला नफा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय असो वा नोकरी, दोन्ही क्षेत्रात प्रगतीचे दरवाजे उघडतील.

कुंभ 
 कुंभ राशीचे लोक आज त्यांच्या कामाबद्दल खूप तर्कसंगत आणि सहज असतील. आज तुमचे आरोग्य थोडे त्रासदायक असू शकते. आज तुम्ही काही सामाजिक किंवा धार्मिक सेवा कार्य देखील करू शकता.

मीन
 मीन राशीच्या लोकांसाठी घर, कुटुंब, लग्नाशी संबंधित बाबींचा ताण देखील आज ठीक राहील. नवीन कामांमध्ये तुम्हाला मित्रांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

