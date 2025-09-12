English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : गौरी योगाचा शुभ संयोग, वृषभ कन्यासह या राशीच्या लोकांना होणार लाभ

कसा असेल शनिवारचा दिवस? 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा ठरणार हा दिवस?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 12, 2025, 10:02 PM IST
Horoscope : गौरी योगाचा शुभ संयोग, वृषभ कन्यासह या राशीच्या लोकांना होणार लाभ
मेष 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काही बाबतीत प्रतिकूल असेल. तुम्हाला न्यायालयीन बाबींमध्ये यश मिळेल. काही कारणास्तव आरोग्य बिघडू शकते. आज व्यवसायाच्या बाबतीत खूप धावपळ होईल आणि रखडलेली कामे पूर्ण होतील. पैशाच्या बाबतीत आज तुम्हाला काही मोठे निर्णय घ्यावे लागू शकतात.

वृषभ 
आज नशीब तुमच्या बाजूने असेल आणि तुम्हाला शत्रूंवर विजय मिळेल. अधिकाऱ्यांना नोकरीत प्रोत्साहन मिळेल. आज भौतिक सुखसोयी आणि उत्पन्नाच्या साधनांमध्ये वाढ होईल. अनोळखी लोकांपासून सावध रहा आणि कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका.

मिथुन 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. आज तुमच्या नोकरीत सुधारणा होण्याची परिस्थिती असेल. प्रेमसंबंधांमध्ये अंतर खूप वाढू शकते आणि संभाषणाच्या अभावामुळे कटुता वाढू शकते. आज कोणत्याही बाबतीत निर्णायक वळणावर येण्याची गरज नाही. आज तुमचा अनावश्यक खर्चही वाढेल.

कर्क
आज तुम्हाला कठोर परिश्रमाचा फायदा मिळेल आणि कुटुंबातील सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल. भाऊ, बहिणी आणि नातेवाईकांसोबत विचारांचा समन्वय कमी राहील, सहकाऱ्यांसोबतच्या संबंधांमध्येही काही प्रकारचे मतभेद होऊ शकतात. व्यक्तिमत्व कमकुवत दिसेल आणि आज तुम्ही काही बाबतीत निराशेमुळे दुःखी व्हाल.

 सिंह
आजची सुरुवात काही समस्यांनी होऊ शकते. दुसरीकडे, तुमचे विरोधक पराभूत होतील. तुम्हाला मुलांचा पाठिंबा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी प्रभाव राहील आणि आज तुम्हाला जमीन मालमत्तेच्या बाबतीत यश मिळेल. दिनचर्या विस्कळीत होऊ शकते आणि आज तुम्हाला वैयक्तिक संबंधांचा फायदा मिळेल. पैशाच्या बाबतीत आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील.

कन्या
 आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास आहे आणि आज तुम्हाला काही कौटुंबिक आनंद मिळेल. वाहन सुख वाढेल. विकासकामांमध्ये यश मिळाल्याने मन प्रसन्न राहील. व्यवसायात मोठा नफा होईल. व्यवसायात नफा वाढेल. कुटुंबातील सदस्य तुमच्या जवळ असतील आणि मालमत्ताही वाढेल.

तूळ
तूळआज तुम्हाला कामाच्या ठिकाणीही प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. तुमचा राग नियंत्रित करा आणि कोणत्याही गोष्टीबद्दल वाईट वाटू नका. आज रागावर नियंत्रण ठेवणे शुभ राहील. तुम्हाला पैशाशी संबंधित कामांमध्ये यश मिळेल. नोकरीतील परिस्थिती सामान्य राहील. व्यवसायात केलेल्या मेहनतीचा फायदा तुम्हाला मिळेल.

वृश्चिक 
आजचा दिवस शुभ नाही. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत दिसेल, ती मजबूत करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न निरर्थक ठरेल, आईच्या बाजूच्या कोणत्याही कार्यक्रमात अडथळा येईल. उत्तरार्धात काही सुधारणा होईल आणि तुम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडू शकाल. तुम्हाला पैशाच्या बाबतीत काही समस्या येऊ शकतात. आज तुमचा काही लोकांशी संघर्ष होऊ शकतो.

धनू
आज तुम्ही नशिबावर अवलंबून राहण्याऐवजी कठोर परिश्रम करावेत. असे केल्याने तुम्हाला फायदा होईल. आज नशीब अनुकूल असले तरी काही क्षेत्रात अपयश येण्याची शक्यता आहे. अनपेक्षित फायदे मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तुम्ही जोखीम घेण्याचा प्रयत्न करू शकता, परंतु ध्येयाबद्दल फारसे गांभीर्य राहणार नाही. यामुळे तुमचे मन भरकटू शकते.

मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ संकेत घेऊन आला आहे. नोकरी मिळण्याचे संकेत असतील. व्यवसायात नफा मिळण्याची संधी असेल. खर्चाचे अनुकूल वातावरण निर्माण होईल आणि नशीबही तुम्हाला साथ देईल. आज तुम्हाला खरेदी करून आनंद मिळेल, बाहेरील व्यक्तीकडून किंवा बाहेरील ठिकाणाकडून फायदा मिळू शकेल.

कुंभ 
 आजचा दिवस तुमच्यासाठी यशस्वी ठरणार आहे. आज तुम्ही स्वतःच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित केले तर चांगले होईल. इतरांच्या समस्यांमध्ये अडकल्याने नुकसान होऊ शकते. सुरुवातीला कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद आणि वाद वाढतील. आज तुम्हाला पैशांशी संबंधित काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.

मीन
 आज तुम्हाला काही बाबतीत ताणतणावाचा सामना करावा लागू शकतो. काही समस्या तुमच्यासमोर येऊ शकतात आणि आज मित्रांकडून तुमची फसवणूक होऊ शकते. मानसिक अशांतता राहील. आरोग्य चांगले राहील. आज विरोधकांकडून त्रास होईल. अनावश्यक वादामुळे भीती राहील. पैशांशी संबंधित चिंता राहतील. व्यवसायात सामान्य नफा होईल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

