Horoscope : सोमवार मिथुन आणि सिंह राशीच्या लोकांसाठी तणावाचा; मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल दिवस?

15 सप्टेंबर सोमवाराचा अधिपती ग्रह चंद्र असेल आणि देवता भगवान शिव असतील. चंद्राचे संक्रमण दिवसरात्र मिथुन राशीत गुरुसोबत असेल, त्यामुळे गजकेसरी नावाचा शुभ योग तयार होईल. यासोबतच सोमवारी बुध ग्रहाची कन्या राशीत युती होणार आहे. त्यामुळे भद्रराज योग तयार होईल. आणि शिवाय, सोमवारी आर्द्रा नक्षत्राच्या युतीत सर्वार्थ सिद्धी योग आणि अमृत सिद्धी योगाची शुभ युती देखील तयार होणार आहे.
आज तुम्हाला धोकादायक कामांमध्ये किंवा ज्या कामांना तुम्ही करण्यास घाबरता त्यामध्ये यश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. जर ती कामे अकाली झाली तर आर्थिक लाभाला फारसे महत्त्व राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना यश मिळेल. इच्छित नोकरी मिळविण्यासाठी तुम्हाला अधिक प्रयत्न करावे लागू शकतात. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. इतरांकडून काहीही अपेक्षा करू नका. किरकोळ समस्या वगळता आरोग्य सामान्य राहील.
आज तुमचे कुटुंबातील सदस्य तुमचे बिघडलेले काम सुधारण्यास मदत करतील. थंड गोष्टींपासून सावधगिरी बाळगा अन्यथा त्याचा तुमच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. व्यवसायात जास्त मेहनत आणि नफा कमी असेल. शत्रू सक्रिय असतील, जे तुमचे आधीच केलेले काम बिघडू शकतात. तुम्हाला शहाणपणाने पैसे मिळतील. घरातून आणि बाहेरून चौकशी होईल. गुंतवणूक आणि नोकरी फायदेशीर ठरेल. प्रेमप्रकरण यशस्वी होतील.
आज काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल. महिलांवर पडणाऱ्या ओझ्यामुळे चिडचिडे असतील. कौटुंबिक कामासाठी खूप धावपळ करावी लागेल. यशाबरोबर आत्मसन्मान वाढेल. गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. मुलांमुळे चिंता आणि ताणतणाव राहील. कामाच्या ठिकाणी आनंद राहील. सहलीला जाण्याची शक्यता आहे. कोणाशीही कठोर शब्द बोलू नका.
आज विविध समस्या उद्भवतील. तुम्हाला जे काम सुधारायचे आहे ते तुम्ही सोडून द्याल आणि ते बिघडवाल आणि या घाईघाईत तुमचे मानसिक संतुलन बिघडेल. तुम्ही जे विचार करता ते करत नाही. प्रथम स्वतःला संघटित करा. तुम्ही कधीही लहान मानसिकतेने पुढे जाऊ शकत नाही. रोजगार मिळविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील.
आज तुम्हाला तुमच्या कामाच्या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल, ज्यामुळे तुमच्या आर्थिक घडामोडींना वेग येईल आणि काही नातेवाईक तुमच्या कुटुंबात येऊ शकतात. तुमच्या काळजीमुळे तुम्ही इतरांवर राग का काढता? खर्च वाढल्याने तणाव निर्माण होईल. अनावश्यक त्रासांपासून दूर राहा. दुखापत आणि अपघातामुळे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अभ्यासात अडथळा येऊ शकतो.
आजचे परिणाम मिश्र असतील. वडिलोपार्जित संपत्ती वाढेल ज्यामुळे कुटुंबात आनंद येईल आणि आर्थिक लाभ देखील मिळतील. दिवस अनुभवांनी भरलेला असेल. जोडीदाराशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. देणी वसूल होतील. नोकरी मिळविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. अनावश्यक खर्च होतील, वाद घालू नका. जुने वाद पुन्हा समोर येऊ शकतात.
आज वैवाहिक जीवनात गोडवा येईल आणि कुटुंबात परस्पर सौहार्द वाढेल, परंतु तुमचा सहवास बदला, तुमचे जग बदलेल. स्वतःला बरोबर सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील. थकवा आणि आजारपण येईल. नवीन व्यवसाय योजना राबवल्या जातील. नोकरीत पदोन्नतीच्या संधी मिळू शकतात, कार्यपद्धतीत फायदे होतील.
आज जमीन आणि मालमत्तेत गुंतवणूक करण्याची अनुकूल संधी आहे आणि तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. तुम्हाला प्रलंबित पैसे मिळू शकतात. दिवसाच्या सुरुवातीला कामे अधूनमधून होतील. तुमच्या पालकांच्या आरोग्याची काळजी घ्या. प्रवास, गुंतवणूक आणि नोकरी तुमच्या इच्छेनुसार होईल. डोळे दुखण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला धर्मात रस असेल.
आज तुम्हाला मिश्रित परिणाम मिळतील आणि तुम्हाला यशही मिळेल. मुलांच्या लग्नाच्या बाबतीत घाई करू नका. चुकीचा निर्णय आयुष्य बदलू शकतो. धोकादायक कामे टाळा. तुम्ही सरकारी कामात व्यस्त असाल. वाहने, यंत्रसामग्री आणि आग इत्यादी वापरताना काळजी घ्या. काही कार्यक्रमाची रूपरेषा तयार केली जाईल.
आज सरकारी किंवा कागदी कामे अपूर्ण राहतील, म्हणून तुमची कामे पूर्ण करण्यात वेळ घालवा, अन्यथा तुम्हाला समस्या येऊ शकतात. जोडीदाराशी वाद होण्याची शक्यता आहे. घरगुती बाबी परस्पर संमतीने सोडवल्या जातील. शुभ कार्यातील अडथळे दूर होतील आणि लाभाची परिस्थिती निर्माण होईल. राजकीय बाबींमध्ये तुम्हाला विरोधाचा सामना करावा लागेल.
आज तुम्ही मानसिक अस्वस्थतेत दिवस घालवाल. दिवसाच्या सुरुवातीपासून ते संध्याकाळपर्यंत तुमच्या मनात नकारात्मक विचार येण्याची शक्यता असेल. मुलांच्या गरजा पूर्ण करणे ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु त्यांचा आग्रह योग्य असला पाहिजे. तुमची निर्णय घेण्याची शक्ती खूप कमकुवत आहे, म्हणूनच तुम्ही मागे पडत आहात. तुम्ही आजारी राहू शकता.
आज आर्थिक कारणांमुळे मानसिक स्थितीत चढ-उतार येऊ शकतात, परंतु तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेऊन तुम्ही तुमचे काम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न कराल, ज्यामुळे तुम्हाला यश मिळेल. इतरांच्या मजबुरी समजून घ्या आणि सहकार्य करा. जास्त रागामुळे तुम्ही अस्वस्थ व्हाल. आईचे आरोग्य सुधारेल. नवीन व्यवसायाची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतरच गुंतवणूक करा. तुम्ही धार्मिक स्थळाला भेट देण्याची योजना आखू शकता.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)