Horoscope : 18 सप्टेंबर 2025 शिवयोगाचा शुभ संयोग, मेष अन् कुंभसह 5 राशीच्या लोकांचा होणार चौपट

कसा असेल गुरुवारचा दिवस? 12 राशीच्या लोकांवर होणार काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 17, 2025, 10:56 PM IST
मेष 
प्रेम संबंधांच्या बाबतीत मेष राशीच्या लोकांसाठी हा दिवस आशादायक दिसत नाही. म्हणून, आज निर्णायक क्षणात घाई करू नका, कारण यामुळे आत्मविश्वासाचा अभाव निर्माण होऊ शकतो.

वृषभ
आज वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या भाऊ, बहिणी आणि नातेवाईकांशी विचारांचा समन्वय कमी पडेल. सहकाऱ्यांसोबतचे संबंधही ताणले जातील. त्यांचे व्यक्तिमत्व कमकुवत दिसेल.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांना कामाशी संबंधित काही अडचणी येतील. चंद्राच्या कमकुवत प्रभावामुळे या समस्या सोडवणे कठीण होईल. म्हणून, शॉर्टकट टाळा आणि सुरक्षित मार्ग निवडा.

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक परिस्थिती थोडी कमकुवत असेल. तुमचे आर्थिक बळकट करण्याचे तुमचे सर्व प्रयत्न आज व्यर्थ ठरतील आणि तुमच्या आईच्या कुटुंबाशी संबंधित कोणताही कार्यक्रम अडथळा ठरेल.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांना आज नफ्याच्या अनेक संधी असतील. म्हणून, तुम्ही इच्छित असल्यास जोखीम घेण्याचा प्रयत्न करू शकता. तथापि, आज कामावर तुमचे लक्ष कमी असेल.

कन्या 
आज आर्थिक बाबतीत कन्या राशीच्या लोकांसाठी खूप चांगला दिवस असेल. याव्यतिरिक्त, आज तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे खर्च कराल. तुम्ही खरेदीला जाऊ शकता, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. त्याच वेळी, तुम्हाला एखाद्या बाहेरील व्यक्तीकडून किंवा परदेशातून फायदा होऊ शकतो.

तुळ 
तूळ राशीच्या लोकांनी आज स्वतःची कामे पूर्ण करण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करावा. इतरांच्या कामात अडकल्याने स्वतःसाठीच समस्या निर्माण होतील. त्यांच्या समस्यांमध्ये सहभागी झाल्याने नुकसान होऊ शकते.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल नाही. कामावरही तुम्हाला प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड द्यावे लागेल. तथापि, आज दुपारी तुमची परिस्थिती सुधारेल आणि तुम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडू शकाल.

धनु
 धनु राशीच्या लोकांना सुरुवातीला कुटुंबातील सदस्यांशी मतभेद आणि वाद वाढू शकतात. आज, जास्त खर्च आणि कमी नफ्यामुळे तुम्हाला मानसिक त्रास होऊ शकतो.

मकर
 मकर राशीच्या लोकांचे आज त्यांच्या जोडीदाराशी मतभेद होऊ शकतात. गाडी चालवताना विशेषतः काळजी घेण्याचा प्रयत्न करा. तसेच, धार्मिक कार्यांमध्ये तुमची आवड कायम ठेवा.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस थोडा कठीण जाऊ शकतो असे टॅरो कार्ड दर्शवितात. खरं तर, तुमच्याकडून काही निष्काळजीपणा किंवा चूक कुटुंबात अशांतता वाढवू शकते. घरातील वडीलधाऱ्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आरोग्याबद्दल थोडे काळजी वाटू शकते. त्यांना आरोग्य समस्या आणि शारीरिक वेदना होऊ शकतात. स्थलांतराची शक्यता देखील आहे. आर्थिक खर्च आणि मानसिक ताण येऊ शकतो. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

