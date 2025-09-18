Horoscope : 19 सप्टेंबर 2025 शुक्रवारी कलानिधी योगामुळे देवी लक्ष्मीची कृपा बरसणार Horoscope : 19 सप्टेंबर 2025 शुक्रवारी कलानिधी योगामुळे देवी लक्ष्मीची कृपा बरसणार

मेष
मेष राशीच्या लोकांना आज घरात काही समस्या येऊ शकतात. तुमच्या आईच्या आरोग्याची जास्त काळजी घ्या. तुमच्या आईचे आरोग्य बिघडू शकते. कुटुंबात समन्वय आणि सुसंवादाचा अभाव असेल.
वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी काही महत्त्वाची कामे अपूर्ण राहू शकतात. ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. वाईट संगत टाळा, अन्यथा तुम्ही गंभीर अडचणीत येऊ शकता.
मिथुन
आज मिथुन राशीच्या लोकांसाठी प्रतिष्ठेचा दिवस असेल. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. काम आणि व्यवसायात नफा मिळण्याच्या संधी असतील. तुम्हाला एखाद्या अनुभवी व्यक्तीसोबत तुमचे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळेल.
कर्क
कर्क राशीचे लोक आज व्यावसायिक कामांमध्ये खूप व्यस्त असतील. तुमच्या मुलांचे वैवाहिक प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या आईच्या आरोग्याबाबत काही चिंता असेल.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज निर्णय घेताना खूप काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. चुकीचा निर्णय तुम्हाला अडचणीत आणू शकतो, म्हणून काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. एखाद्या व्यावसायिकाने मालमत्तेच्या बाबतीत समस्या निर्माण होऊ शकतात, परंतु बुद्धिमत्ता आणि सावधगिरी बाळगल्यास तुम्ही त्या टाळू शकता.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांना आज एखाद्या महिलेमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. शिवाय, तुमचे प्रेम जीवन तणावपूर्ण असेल. राग टाळा आणि पक्ष्यांना खायला द्या.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जास्त मेहनत आणि अनियमित वेळापत्रक त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करेल. धार्मिक कार्यांकडे कल वाढेल.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या मित्र आणि सहकाऱ्यांसोबत योग्यरित्या वागण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील. पोटात संसर्ग आणि पचनसंस्थेच्या समस्या चिंतेचा विषय असतील.
धनु
धनु राशीच्या लोकांनी आज कोणावरही जास्त विश्वास ठेवणे टाळावे. जर तुम्ही सहलीला जात असाल तर अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवणे टाळा. यावेळी, जेव्हा तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील कठीण टप्प्यातून जात असाल, तेव्हा अति श्रम तुमच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात.
मकर
मकर राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या शत्रूंकडून थेट त्रास सहन करावा लागेल. तुमच्या कामाचे काळजीपूर्वक नियोजन करा. जवळच्या मित्राच्या मदतीने शुभ घटना घडतील.
कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांना आज कुटुंब वाढीचे संकेत दिसत आहेत. तुम्हाला सरकारी कामातही यश मिळू शकते. आज नवीन अडचणी तुमच्यासाठी अडचणी निर्माण करू शकतात.
मीन
मीन राशीच्या लोकांना परदेश आणि गुंतवणूक दोन्ही बाबतीत अनपेक्षित नफा मिळेल. सर्व अडचणी असूनही, तुमचे मित्र तुम्हाला साथ देतील. तुम्हाला पोटाचे विकार आणि पाठदुखीचा त्रास होईल.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )