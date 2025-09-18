English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कसा असेल 12 राशीचं भविष्य? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 18, 2025, 11:12 PM IST
Horoscope : 19 सप्टेंबर 2025 शुक्रवारी कलानिधी योगामुळे देवी लक्ष्मीची कृपा बरसणार Horoscope : 19 सप्टेंबर 2025 शुक्रवारी कलानिधी योगामुळे देवी लक्ष्मीची कृपा बरसणार

मेष
मेष राशीच्या लोकांना आज घरात काही समस्या येऊ शकतात. तुमच्या आईच्या आरोग्याची जास्त काळजी घ्या. तुमच्या आईचे आरोग्य बिघडू शकते. कुटुंबात समन्वय आणि सुसंवादाचा अभाव असेल.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी काही महत्त्वाची कामे अपूर्ण राहू शकतात. ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. वाईट संगत टाळा, अन्यथा तुम्ही गंभीर अडचणीत येऊ शकता.

मिथुन
आज मिथुन राशीच्या लोकांसाठी प्रतिष्ठेचा दिवस असेल. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. काम आणि व्यवसायात नफा मिळण्याच्या संधी असतील. तुम्हाला एखाद्या अनुभवी व्यक्तीसोबत तुमचे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळेल.

कर्क
कर्क राशीचे लोक आज व्यावसायिक कामांमध्ये खूप व्यस्त असतील. तुमच्या मुलांचे वैवाहिक प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या आईच्या आरोग्याबाबत काही चिंता असेल.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना आज निर्णय घेताना खूप काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. चुकीचा निर्णय तुम्हाला अडचणीत आणू शकतो, म्हणून काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. एखाद्या व्यावसायिकाने मालमत्तेच्या बाबतीत समस्या निर्माण होऊ शकतात, परंतु बुद्धिमत्ता आणि सावधगिरी बाळगल्यास तुम्ही त्या टाळू शकता.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांना आज एखाद्या महिलेमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. शिवाय, तुमचे प्रेम जीवन तणावपूर्ण असेल. राग टाळा आणि पक्ष्यांना खायला द्या.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. जास्त मेहनत आणि अनियमित वेळापत्रक त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करेल. धार्मिक कार्यांकडे कल वाढेल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या मित्र आणि सहकाऱ्यांसोबत योग्यरित्या वागण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील. पोटात संसर्ग आणि पचनसंस्थेच्या समस्या चिंतेचा विषय असतील.

धनु
धनु राशीच्या लोकांनी आज कोणावरही जास्त विश्वास ठेवणे टाळावे. जर तुम्ही सहलीला जात असाल तर अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवणे टाळा. यावेळी, जेव्हा तुम्ही तुमच्या आयुष्यातील कठीण टप्प्यातून जात असाल, तेव्हा अति श्रम तुमच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतात.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या शत्रूंकडून थेट त्रास सहन करावा लागेल. तुमच्या कामाचे काळजीपूर्वक नियोजन करा. जवळच्या मित्राच्या मदतीने शुभ घटना घडतील.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांना आज कुटुंब वाढीचे संकेत दिसत आहेत. तुम्हाला सरकारी कामातही यश मिळू शकते. आज नवीन अडचणी तुमच्यासाठी अडचणी निर्माण करू शकतात.

मीन 
मीन राशीच्या लोकांना परदेश आणि गुंतवणूक दोन्ही बाबतीत अनपेक्षित नफा मिळेल. सर्व अडचणी असूनही, तुमचे मित्र तुम्हाला साथ देतील. तुम्हाला पोटाचे विकार आणि पाठदुखीचा त्रास होईल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

