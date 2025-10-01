English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : दसऱ्याच्या दिवशी कसं असेल 12 राशींचं भविष्य, कुणावर खऱ्या अर्थाने सोनं बरसणार? Horoscope : दसऱ्याच्या दिवशी कसं असेल 12 राशींचं भविष्य, कुणावर खऱ्या अर्थाने सोनं बरसणार?

हिंदू धर्मातील महत्त्वाचा सण म्हणजे दसरा. दसरा हा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 1, 2025, 10:32 PM IST
Dasara Horoscope

मेष
तुम्हाला तुमच्या निर्णयांवर ठाम राहावे लागेल. तुम्हाला इतरांकडून आदर मिळू शकेल. जीवनात गांभीर्य वाढल्याने तुमची परिस्थिती सुधारणे शक्य होईल. कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या चुकांसाठी क्षमा करा आणि एकमेकांशी असलेले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला यश मिळेल, परंतु नातेसंबंधांमधील तणावामुळे एकाकीपणा येईल.

वृषभ
आर्थिक समस्यांवर अचानक उपाय निघेल. तुमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण नफा मिळेल. अपेक्षेनुसार गुंतवणूक करण्यास वेळ लागेल. चुकीचे विचार तुमच्यासाठी समस्या निर्माण करतील. कुटुंबातील सदस्यांचे एकमेकांबद्दलचे वर्तन तुमच्या चिंता वाढवेल. आत्ताच कोणाचेही विचार बदलण्याचा प्रयत्न करू नका.

मिथुन
तुमच्या आयुष्याची इतरांशी तुलना केल्याने चिंता निर्माण होईल. कोणतेही काम करताना एकाग्रता कमी होणार नाही याची काळजी घ्या. काम सहज पूर्ण होईल, परंतु चिंता तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीचा आनंद घेण्यापासून रोखेल. महत्त्वाचे आर्थिक व्यवहार लवकरच पूर्ण होतील.

कर्क
तुमच्या कारकिर्दीत अपेक्षित बदल घडून येतील असे दर्शवतात, परंतु या निर्णयाचा तुमच्या वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून याची जाणीव ठेवा. अनेक समस्या सोडवण्यास वेळ लागेल, परंतु योग्य लोकांच्या मार्गदर्शनाने आणि पाठिंब्याने तुम्ही कठीण काळातही सकारात्मकता टिकवून ठेवाल. भावनांच्या प्रभावाखाली कोणाच्याही वैयक्तिक जीवनावर भाष्य करू नका.

सिंह
तुम्ही तुमच्या कार्यक्षमतेला हानी पोहोचवणाऱ्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. तुम्हाला प्रत्येक महत्त्वाच्या गोष्टीकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. तरच तुमचे विचार सुधारतील. आर्थिक समस्यांमुळे तुमच्या करिअरबद्दल नकारात्मक विचार येऊ शकतात. तुमच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य आणि शिस्तीचा अभाव देखील समस्या निर्माण करू शकतो.

कन्या
तुमच्या मनातील भीती काढून टाकणे महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःहून समस्यांना तोंड देत नाही तोपर्यंत तुमच्या क्षमता समजून घेणे अशक्य आहे. कुटुंबातील सदस्य तुमच्या चुका माफ करतील. तुमच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे समजून घ्या आणि त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला विचार करण्यापेक्षा कृतीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

तूळ 
तुमच्या नियंत्रणाबाहेरील गोष्टींबद्दल जास्त विचार केल्याने ताण वाढेल. तुम्हाला सकारात्मक विचारांद्वारे इच्छाशक्ती राखण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रातील प्रभावशाली लोकांना भेटाल. तुम्ही साध्य केलेली ध्येये तुम्हाला प्रेरणा देतील. उच्च शिक्षण पूर्ण करणे सोपे होऊ शकते.

वृश्चिक
नकारात्मक विचारांचा प्रभाव वाढेल. वास्तवावर लक्ष केंद्रित करून तुमचे विचार समायोजित करण्याचा प्रयत्न करा. मर्यादित नफ्यामुळे ताण येऊ शकतो. तुम्हाला जुने कर्ज फेडण्यावर आणि नवीन गुंतवणूक करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

धनू
काम अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण न झाल्यामुळे काही ताण निर्माण होईल, परंतु तुम्ही समस्येवर उपाय शोधण्यात व्यस्त राहाल. तुम्हाला अनावश्यक गोष्टींपासून तुमचे लक्ष वळवावे लागेल आणि एकाच ध्येयावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. आरोग्य समस्या दूर होण्यास वेळ लागेल. योग्य उपचार आणि मार्गदर्शन मिळवा.

मकर
तुम्ही आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठी आणि तुमच्या दुविधा सोडवण्यासाठी योग्य गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू शकाल. जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत काम सुरू करणे किंवा निर्णय घेणे टाळा. ज्या लोकांशी तुमचे मतभेद आहेत त्यांच्यापासून दूर रहा. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या नकारात्मक पैलूंकडे लक्ष द्या आणि स्वतःला बदलण्याचा प्रयत्न करा.

कुंभ 
सुरुवातीला काम कठीण होईल, परंतु तुम्ही काम करत असताना तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुमच्या वैयक्तिक जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल आवश्यक आहेत. जागरूकता प्रबळ होईल आणि म्हणूनच, तुम्ही शिस्त आणि जीवनशैलीवर लक्ष केंद्रित कराल. तुम्हाला आनंद देणाऱ्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून सकारात्मक रहा.

मीन 
तुमच्या क्षमता असूनही, काम अपेक्षेनुसार चांगले होणार नाही, ज्यामुळे ताण निर्माण होईल. कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद चांगला राहील. सध्या भविष्याशी संबंधित कोणत्याही गोष्टीची चर्चा करणे टाळा. अपेक्षेनुसार काही बदल करण्यासाठी आणखी थोडा वेळ लागेल. तुमच्या लक्ष्यावर लक्ष ठेवा.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

