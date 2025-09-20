English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : 20 सप्टेंबर शनिवारी सुनफा योगामुळे शनिदेवामुळे होणार कामात भरभराट, कोणत्या राशीचे लोक होणार मालामाल?

12 राशींसाठी कसा असेल सप्टेंबर महिन्यातील तिसरा शनिवार? कुणावर कसा होणार परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 20, 2025, 06:13 AM IST
मेष 
मेष राशीसाठी आजचा दिवस आव्हानात्मक असेल. तुमच्याकडून निष्काळजीपणा किंवा चूक कुटुंबात अशांतता निर्माण करू शकते. याव्यतिरिक्त, तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये खूप व्यस्त असाल.

वृषभ
वृषभ राशीचे लोक आज इतरांसमोर स्वतःला चांगले व्यक्त करतील, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक प्रतिमा सुधारेल. तथापि, आज तुम्हाला मालमत्तेशी संबंधित वाद होऊ शकतो, ज्यामुळे मानसिक अशांतता निर्माण होऊ शकते.

मिथुन 
मिथुन राशीच्या लोकांचा एखाद्या क्षुल्लक गोष्टीवरून कायदेशीर वाद होऊ शकतो. तथापि, आज तुम्ही तुमचे कागदपत्रे आणि दैनंदिन कामे चांगल्या प्रकारे हाताळाल. प्रवास शक्य आहे.

कर्क
 कर्क राशीचे लोक आजकाल उदात्त विचारांमध्ये हरवलेले असू शकतात. काही कल्पना तुमचे मन अस्वस्थ करू शकतात. नवीन प्रकल्प सुरू करा आणि इतरांकडून मदत घेण्यास अजिबात संकोच करू नका.

सिंह 
सिंह राशीच्या लोकांना यावेळी अनेक अडचणी येऊ शकतात. तथापि, आज तुमचे वैवाहिक जीवन सामान्यपेक्षा चांगले असेल. सध्या तुम्हाला नवीन नोकरी शोधण्यात मदत मिळेल.

कन्या 
 कन्या राशीच्या लोकांनी या काळात नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. अनुकूल ग्रहांच्या स्थितीमुळे, त्यांच्या संघर्षांच्या अनुषंगाने यशाची टक्केवारी चांगली राहील.

तूळ 
तूळ राशीच्या लोकांना आज नशिबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. या राशीखाली जन्मलेल्या लोकांना प्रभावशाली व्यक्तींकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी देखील प्रयत्न करत राहाल. आज तुम्हाला मानसिक शांती मिळेल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीसाठी दिवस फायदेशीर ठरेल. आर्थिक समझोता आणि नवीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरू शकते. तुमच्या राहणीमानातही बदल अपेक्षित आहेत. सरकारी काम फायदेशीर ठरेल.

धनु 
धनु राशीचे लोक आज वेळेच्या व्यवस्थापनाद्वारे अनेक प्रलंबित कामे पूर्ण करू शकतात. म्हणून, तुम्हाला याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तथापि, आज अनिश्चिततेमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो.

 मकर
मकर राशीच्या लोकांना सहकार्य आणि सहकार्यासोबत विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांना व्यवसायात तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या कठोर परिश्रमाची प्रशंसा मिळेल. तथापि, तुमच्या शत्रूंमध्ये मत्सर वाढू शकतो. शिवाय, तुमच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांना न जुमानता, तुमची आर्थिक परिस्थिती अनुकूल राहणार नाही.

मीन
 मीन राशीच्या लोकांसाठी यशाचा मार्ग खुला होईल. नवीन नातेसंबंध तुम्हाला फायदेशीर ठरतील. तुमचे कामाचे कौशल्य देखील इतरांसमोर चमकेल. तुम्हाला घरी आणि कामाच्या ठिकाणी इच्छित समर्थन मिळेल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

