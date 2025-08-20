English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : 21 ऑगस्ट रोजी सर्वार्थ सिद्धी योगामध्ये उत्तम संयोग, मीनसह 5 राशीच्या लोकांच्या मनासारखं होणार

कसा असेल गुरुवारचं राशिभविष्य. 12 राशीच्या लोकांवर कसा होईल परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 20, 2025, 11:12 PM IST
daily rashi bhavishya daily horoscope today rashi bhavishya 21 August 2025

 मेष
मेष राशीच्या काही लोकांसाठी आज परदेश प्रवासाची शक्यता आहे. तसेच, आज तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला एखादा जुना मित्र देखील भेटू शकतो. तुम्हाला अभ्यासात अधिक रस असेल.

वृषभ
सध्या वृषभ राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वेळ खूप चांगली राहणार आहे. आज तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. एखाद्या गोष्टीवरून वादविवाद झाल्यामुळे मानसिक त्रास वाढू शकतो.

मिथुन
मिथुन राशीचे लोक जर काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत असतील तर घाई करू नका, सर्व पैलूंचे योग्य मूल्यांकन करा आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्या.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना सध्या आरोग्याशी संबंधित चिंतांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुम्हाला सध्या संयमाने काम करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे आणि कामाच्या ठिकाणी इतरांसमोर स्वतःला अस्वस्थ वाटू देऊ नका.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना नशिबाची पूर्ण साथ मिळणार आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी व्यवसाय आणि कामाच्या ठिकाणी फायदेशीर ठरेल. तसेच, आज तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकाल.

कन्या
आजचा दिवस कन्या राशीच्या अविवाहित लोकांसाठी अनुकूल आहे. आज तुमचे लग्न होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना भेटाल. हा दिवस अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चांगला असेल.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज अनावश्यकपणे धावपळ करावी लागू शकते. तुम्हाला अनावश्यक धावपळ टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. तसेच तुमचे मानसिक संतुलन राखा. आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. दिखावा आणि दिखावा करण्यापासून दूर रहा.

वृश्चिक
आर्थिक बाबतीत वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप चांगला राहणार आहे. आज तुमची आर्थिक स्थिती वाढेल आणि रखडलेल्या कामात प्रगती होईल. आरोग्याच्या दृष्टीने हा काळ चांगला नाही. काळजीपूर्वक वाहन चालवा, दुखापत होण्याची शक्यता आहे.

धनु
धनु राशीच्या लोकांना आज काही चांगल्या आणि काही वाईट गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, आज तुमचे रखडलेले काम प्रगती करेल परंतु तुमची क्रियाकलाप महत्त्वाची असेल.

मकर
मकर राशीचे लोक आज खूप आक्रमक असतील. आज तुमचे हेतू खूप स्पष्ट असतील ज्यामुळे तुम्ही कामाच्या ठिकाणी आणि घरी सर्व काम योग्यरित्या करू शकाल.

कुंभ
कुंभ राशीचे लोक आज एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला भेटू शकतात हे टॅरो कार्ड्सच्या गणनेवरून दिसून येते. तसेच, आज तुमचे मनोबल मजबूत असेल. तुम्हाला प्रलंबित पैसे मिळतील. समाजात तुम्हाला आदर मिळेल. व्यवसायात नवीन योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मीन
मीन राशीचे लोक कामाच्या ठिकाणी अधिक स्पर्धात्मक असतील, बिघडलेली कामे देखील धैर्याने यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतील. कुटुंबात मतभेद निर्माण होतील.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Read More

