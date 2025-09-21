Horoscope : सूर्यग्रहण आणि सर्वार्थ सिद्धि योगामुळे कसं असेल 21 सप्टेंबरचं राशिभविष्य

मेष
खोटे बोलणे टाळा, अन्यथा समस्या उद्भवू शकतात. तुमचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल, परंतु तुमच्या कर्मचाऱ्यांमुळे तुम्हाला त्रास होईल. राजकारणात सहभागी असलेल्यांना नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात.
वृषभ
तुम्ही तुमचे काम कमी वेळेत पूर्ण कराल. कुटुंबातील सदस्यांचा पाठिंबा तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत करेल. आळस जिंकेल, परंतु न्याय जिंकेल.
मिथुन
तुम्हाला तुमची प्रतिभा दाखविण्याची संधी मिळेल. तुमचा स्वार्थी स्वभाव सोडून द्या आणि सर्वांच्या कल्याणाचा विचार करा. जास्त खर्च तुमचे बजेट खराब करू शकतो.
कर्क
तुम्ही तुमच्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करण्यात व्यस्त असाल. स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल आणि लग्नाच्या चर्चा यशस्वी होतील. अनावश्यक धावपळ चालू राहील.
सिंह
तुमचे व्यावसायिक प्रयत्न यशस्वी होतील. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि भावनांवर आधारित निर्णय घेणे टाळा. तुम्हाला वाहन मिळण्याची शक्यता आहे आणि कोर्टाशी संबंधित प्रकरणे अपरिवर्तित राहतील.
कन्या
मानसिक त्रास वाढेल. तुमच्या जोडीदाराशी असलेले मतभेद दूर होतील आणि तुमचे उपजीविकेचे साधन वाढेल. अचानक, मोठा खर्च होण्याची शक्यता आहे.
तूळ
तुम्हाला सर्जनशील कामात रस असेल. तुमच्या भावांसोबत वाद वाढू शकतात. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. सरकार आणि प्रशासनात सहभागी असलेले लोक व्यस्त असतील.
वृश्चिक
तुमची कामे तुमच्या वडिलांच्या पाठिंब्याने पूर्ण होतील. तुमच्या नात्यांमधील कटुता नाहीशी होईल. सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये तुमचा सहभाग वाढेल.
धनु
विरोधक सक्रिय राहतील आणि अनावश्यक धावपळ कायम राहील. तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि तुम्हाला ज्येष्ठांकडून मार्गदर्शन मिळेल. धार्मिक सहलीची शक्यता आहे.
मकर
तुम्हाला मानसिक ताण येऊ शकतो. विरोधक सक्रिय राहतील. कामावर सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुम्ही तुमच्या पालकांच्या आरोग्याबद्दल चिंतित असाल.
कुंभ
तुम्ही वैयक्तिक कामे पूर्ण करण्यात व्यस्त असाल. मित्रांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. अचानक मोठा खर्च होण्याची शक्यता आहे. प्रेमप्रकरणामुळे तणाव वाढू शकतो.
मीन
तुमचे उत्पन्न वाढेल. सामाजिक टीका होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायिक सहलीची शक्यता आहे. कलाविश्वात गुंतलेल्यांना प्रसिद्धी मिळेल.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )