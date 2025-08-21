English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : बैल पोळा आणि पिठोरी अमावस्येचा दिवस तुमच्यासाठी कसा? या लोकांना आर्थिक फटका, तर यांनी वाद टाळा

श्रावण अमावस्या किंवा पिठोरी अमावस्येचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 21, 2025, 11:53 PM IST
मेष (Aries Zodiac)   

मेष राशीसाठी दिवस उत्तम सिद्ध होणार आहे. मुलांकडून नैराश्य मिळणार आहे. संध्याकाळपर्यंत रखडलेले काम पूर्ण होणार असून आर्थिक स्थिती चांगली असणार आहे. 

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आजचा दिवस समाधान आणि शांततेने भरलेला असणार आहे. तुम्ही राजकीय क्षेत्रात असाल तर तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळणार आहे. मुलांकडून चांगली बातमी कानावर पडणार आहे.

मिथुन (Gemini Zodiac)

मिथुन राशीच्या लोकांची दिवसभर प्रचंड धावपळ राहणार आहे. तुम्हाला आज खूप सर्तक रहावे लागणार आहे. जे काही काम कराल त्यात नशिबाची साथ मिळणार आहे. 

कर्क (Cancer Zodiac)  

तुम्ही जिथे काम करता तिथे उत्तम प्रगती पाहिला मिळणार आहे. तसेच मान सन्मान वाढणार आहे. व्यवसायाच्या बाबतीत कामे वाढणार असून आर्थिक स्थिती उत्तम राहणार आहे.

सिंह (Leo Zodiac) 

तुमच्यासाठी दिवस चांगला असून उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत. तुम्ही मिळकतीच्या नवीन मार्गावर मार्गक्रमण करा लाभ होणार आहे. तुमची आज खूप धावपळ झाल्यामुळे थकवा आणि डोळ्यांचे आजार होवू शकतात, तब्येतीची काळजी घ्यावी लागणार आहे. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

तुमच्या हुशारीने कामे पूर्णत्वावर जाणार आहे. नोकरी आणि व्यवसायात तुम्ही केलेले प्रयत्न उत्तम यश मिळणार आहे.कोणताही कायदेशीर वाद आणि खटला, यामध्ये निकाल तुमच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे. 

तूळ (Libra Zodiac)  

अनेक दिवसांपासून सुरू असलेली आर्थिक देवाणघेवाणची समस्या मार्गी लागणार आहे. हातात पुरेशी रक्कम आल्यामुळे आनंद असणार आहात. विरोधक शांत होणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

वृश्चिक राशीसाठी आजचा दिवस फारसा चांगला नसणार आहे. नोकरी आणि व्यवसायात कामे वाढत आहेत त्याचे योग्य नियोजन करणे हिताचे ठरणार आहे. 

धनु (Sagittarius Zodiac) 

तुमच्या कामाचा वेग आणि हुशारी पाहून आज विरोधक कटकारस्थान करु शकतात. सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेण्याची संधी मिळणार आहेत. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

मकर राशीसाठी दिवस चांगला असून कौटुंबिक आणि आर्थिक बाबतीत उत्तम सिद्ध होणार आहे. कोणत्याही भांडण किंवा वादात सहभागी होऊ नका. पाहुणे घरात येणार आल्यामुळे वातावरण आनंदी असणार आहे.

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

आज कामाच्या ठिकाणी वातावरण थोडे कठीण असणार आहे. तुम्ही केलेल्या कामात अडचण किंवा कामे वेळत पूर्ण न होणे असे काही घडल्यामुळे निराशा होण्याची शक्यता आहे. विनाकारण वाद आणि चिडचिड टाळायला करु नका. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

आज तुम्हाला सावध रहावे लागणरा आहे. आर्थिक स्थितीमध्ये हळूहळू सुधारणा होते आहे. चांगल्या कामावर खर्च करणार आहात. वैवाहिक जीवनात सुरु असलेले वाद कमी होणार आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

