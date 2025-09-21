Horoscope : शारदीय नवरात्रोत्सव घटस्थापनेचा शुभ दिवस, 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

मेष
मेष राशीसाठी आज भावंड आणि नातेवाईकांशी संबंधित बाबी काहीशा कमकुवत राहतील. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये बदल करण्याची इच्छा देखील असू शकते. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून महिना त्रासदायक असेल.व
वृषभ
वृषभ राशीच्या संपत्ती जमा करण्यात काही अडथळे येऊ शकतात. आज तुमची आर्थिक परिस्थिती थोडी कमकुवत असू शकते. तथापि, मित्रांच्या मदतीने समस्या सोडवता येते.
मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांनी यावेळी घाईघाईने घेतलेले कोणतेही निर्णय टाळावेत. तुम्ही विरुद्ध लिंगाकडे आकर्षित होऊ शकता. व्यवसायात फायदेशीर बदल होऊ शकतात.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांनी विरुद्ध लिंगाकडे आकर्षित होऊ शकतात. व्यवसायात फायदेशीर बदल होऊ शकतात. तुम्हाला मोठा सौदा देखील मिळू शकतो.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती आज चांगली असेल. पैसे कमविण्याच्या संधी वाढतील. तुमचे एकापेक्षा जास्त प्रेमसंबंध निर्माण होऊ शकतात. कायमस्वरूपी मालमत्ता मिळण्याची शक्यता देखील आहे.
कन्या
कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला आहे जे परदेशी व्यापारात गुंतलेले आहेत किंवा परदेशी स्त्रोतांद्वारे काम करतात. एकंदरीत, हा काळ तुमच्यासाठी भाग्यवान आहे.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या खूप भाग्यवान असेल. आज तुम्ही विविध स्त्रोतांद्वारे पैसे कमवू शकता. शिवाय, तुम्हाला आज तुमचे अडकलेले पैसे मिळतील.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला नाही. या काळात मित्र आणि नातेवाईकांशी मतभेद होऊ शकतात. कठोर संवाद टाळा.
धनु
धनु राशीच्या लोकांना त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांकडून स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. शहाणपण आणि हुशारी अनेक अडचणींवर मात करण्यास मदत करेल आणि तुम्हाला सुटकेचा नि:श्वास देईल.
मकर
मकर राशीच्या लोकांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी आदर आणि सन्मान मिळेल आणि त्यांच्या करिअरमध्ये अनपेक्षित यश मिळेल.
कुंभ
कुंभ राशीचे लोक सध्या अडचणीत येऊ शकतात. तुम्हाला विश्वासघातासाठी शिक्षा देखील होऊ शकते. तुम्हाला मालमत्ता खरेदी करण्यात घाई करू नका असा सल्ला दिला जातो.
मीन
मीन राशीच्या लोकांचे व्यक्तिमत्व आकर्षक असते, म्हणूनच लोक तुमच्यावर लवकर प्रभावित होतात आणि तुमच्या ओळखीचे वर्तुळ वाढेल.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )-