Marathi News
Horoscope :कसा असेल नवरात्रीचा दुसरा दिवस? अमलायोगामुळे 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 22, 2025, 10:45 PM IST
मेष
मेष राशीच्या लोकांना सध्या उत्पन्नाचे चांगले स्रोत असतील. तुमचे उत्पन्न चांगले राहण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या. आध्यात्मिक प्रगती शक्य होईल.

वृषभ
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी, नवीन माहिती आणि संदेश तुमच्या महत्त्वाकांक्षांना नवीन प्रेरणा देऊ शकतात. जास्त प्रवासामुळे आरोग्य काहीसे कमकुवत राहील.

मिथुन
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी यावेळी कौटुंबिक वातावरण अशांत असेल. तुमच्याकडून कोणतीही निष्काळजीपणा किंवा चूक झाल्यास कौटुंबिक अशांतता वाढू शकते. तुम्ही आर्थिक बाबींमध्ये व्यस्त राहाल. तुम्ही संसर्गजन्य रोगांपासून दूर राहावे.

कर्क
कर्क राशीचे लोक यावेळी इतरांसमोर स्वतःला चांगले व्यक्त करतील. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित वाद मानसिक अशांतता निर्माण करतील.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांसाठी, यावेळी साध्या गोष्टीवरून कायदेशीर वाद उद्भवू शकतो. तुम्ही कागदपत्रे आणि दैनंदिन कामे चांगल्या प्रकारे हाताळाल. प्रवास शक्य आहे.

कन्या
कन्या राशीचे लोक आजकाल उदात्त विचारांमध्ये बुडतील आणि काही कल्पना तुमच्या मनाला त्रास देऊ शकतात. नवीन प्रकल्प सुरू करा आणि इतरांकडून पाठिंबा घेण्यास अजिबात संकोच करू नका.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना कामात काही अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. तथापि, आज तुमचे वैवाहिक जीवन सामान्यतः चांगले राहील. नवीन नोकरी शोधणे उपयुक्त ठरेल.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी यावेळी नवीन प्रकल्पांची योजना आखली पाहिजे. अनुकूल ग्रहांच्या स्थितीमुळे, यशाचा दर चांगला असेल आणि संघर्षही चांगला असेल.

धनु
धनु महत्त्वाच्या पदांवर असलेले प्रभावशाली लोक तुमच्या बाजूने असतील. तुम्ही तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रयत्न कराल. मनःशांती असेल.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांसाठी काम पूर्ण करणे आणि नवीन गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरू शकते. तुमच्या राहणीमानातही बदल अपेक्षित आहेत. सरकारी काम फायदेशीर ठरेल.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी, प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळेचे व्यवस्थापन अत्यंत महत्वाचे आहे. यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनिश्चिततेमुळे मानसिक ताण येऊ शकतो.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना सहकार्य आणि सहकार्यासोबत विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यांना व्यवसायात तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.

