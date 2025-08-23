English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : 24 ऑगस्ट 2025 रोजी तूळ, मकर आणि मिथुन राशीच्या लोकांना आनंदाची बातमी

कसा असेल रविवारचा दिवस? 12 राशीच्या लोकांवर रविवारच्या सूर्य देवाचा काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 23, 2025, 10:47 PM IST
मेष
आज तुम्हाला कामात शिस्त आणि नियमिततेकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नातेसंबंधांमध्ये काही चढ-उतार येऊ शकतात, परंतु तुम्ही मानसिकदृष्ट्या मजबूत राहाल. वेळोवेळी सौम्य पचन समस्या किंवा पोटदुखी तुम्हाला त्रास देऊ शकते.

वृषभ 
व्यवसायातील बाबी सुधारण्यासाठी अनुभवी लोकांकडून सल्ला घेण्याचा आजचा दिवस आहे. प्रेम जीवनात गोंधळ वाढू शकतो. झोपेचा अभाव थकवा आणि चिडचिडेपणा निर्माण करू शकतो, म्हणून विश्रांती घेणे आवश्यक आहे.

मिथुन
आज मिथुन राशीच्या लोकांना नफा मिळण्याची शक्यता आहे, विशेषतः अन्न उद्योग किंवा अन्नाशी संबंधित व्यवसायात. वैवाहिक जीवनात जवळीक वाढेल. तथापि, पाठदुखी किंवा कडकपणा तुम्हाला कंटाळवू शकतो. कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा.

कर्क
कर्क राशीच्या लोकांसाठी, दिवस शिकण्याची आणि ज्ञान वाढवण्याची संधी घेऊन आला आहे. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलाल. प्रेम प्रस्ताव मिळण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा अभाव शरीराला थकवू शकतो, म्हणून हायड्रेटेड रहा.

सिंह
आज, कामाच्या ठिकाणी किरकोळ वाद किंवा वाद होऊ शकतात, जे त्वरित शहाणपणाने सोडवावे लागतील. प्रेम जीवनात विश्वासाच्या अभावामुळे ताण येण्याची शक्यता आहे. श्वसन प्रणाली किंवा छातीशी संबंधित समस्या देखील येऊ शकतात, सावधगिरी बाळगा.

कन्या 
व्यवसायाशी संबंधित नवीन योजनांचा विचार करण्यासाठी वेळ अनुकूल आहे. जवळच्या ओळखीकडून लग्नाचा प्रस्ताव येऊ शकतो. घसा खवखवणे किंवा संसर्गासारखी समस्या असू शकते, जेवणाकडे लक्ष द्या.

तूळ
तूळ राशीच्या लोकांसाठी नोकरीत पदोन्नती किंवा सन्मानाचे संकेत आहेत. लग्नाशी संबंधित चर्चा मित्राच्या मदतीने पुढे जाऊ शकतात. डोके जड होण्याची किंवा ताणतणाव जाणवण्याची शक्यता आहे, विश्रांती आणि ध्यान आवश्यक आहे.

वृश्चिक 
परदेशाशी संबंधित संधीचा व्यवसायात फायदा होईल. तुमच्या जोडीदाराला किंवा जोडीदाराला वेळ द्या जेणेकरून नातेसंबंधात अंतर वाढू नये. सर्दी किंवा घसा खवखवणे तुम्हाला त्रास देऊ शकते.

धनु
धनु राशीच्या लोकांसाठी ऑफिस किंवा कामाच्या ठिकाणी योग्य संवाद साधता न आल्याने आज काही संधी गमावू शकतात. लग्नाशी संबंधित निर्णय तुमच्या इच्छेनुसार असतील, ज्यामुळे समाधान मिळेल. ताप किंवा आरोग्यात कमकुवतपणाच्या तक्रारी असू शकतात.

मकर
आज, व्यापारी वर्गाला कठोर परिश्रमाच्या बदल्यात प्रत्यक्षात किती फायदा मिळत आहे याकडे लक्ष द्यावे लागेल. तुमच्या जोडीदाराला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यांचा स्वभाव जाणून घ्या. पायांमध्ये वेदना आणि थकवा तुम्हाला त्रास देऊ शकतो.

कुंभ
आजचा व्यवसाय प्रवास तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. केवळ एखाद्याची बाह्य प्रतिमा पाहून आकर्षित होऊ नका, त्यांचे विचार आणि स्वभाव देखील समजून घ्या. पोटदुखी किंवा अतिसार सारखी समस्या उद्भवू शकते.

मीन
मीन राशीच्या लोकांसाठी, आज इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये किंवा कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांनी क्लायंटच्या सल्ल्याकडे लक्ष देणे फायदेशीर ठरेल. मानसिक अस्वस्थतेचा नातेसंबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो. चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे पोटात संसर्ग होण्याची शक्यता आहे.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )-

