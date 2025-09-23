English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : बुधवारी गणरायाची राहिल विशेष कृपा, कोणत्या राशींसाठी नवरात्रीचा तिसरा दिवस खास

कसा असेल नवरात्रीचा तिसरा दिवस? 12 राशीच्या लोकांवर देवीची कशी राहील कृपा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 23, 2025, 11:07 PM IST
मेष
मेष राशीच्या लोकांना जुन्या सवयी बदलण्यासाठी आज ठोस पावले उचलावी लागतील. आज तुम्ही घेतलेल्या निर्णयांवर टिकून राहणे तुमच्यासाठी कठीण असू शकते, म्हणून तुमच्या जीवनात बदल करण्यापासून रोखणाऱ्या गोष्टींचा विचार करा आणि स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा संकल्प करा.

वृषभ
वृषभ राशीचे लोक आज भूतकाळातील आठवणींमुळे दुःखी होऊ शकतात. भविष्यातील बाबींवर शक्य तितके लक्ष केंद्रित करा. जुन्या मित्राला भेटणे अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकू शकते, परंतु तुमच्यासाठी भावनिकदृष्ट्या वेदनादायक ठरू शकतील अशा चर्चा टाळल्या पाहिजेत.

मिथुन 
 मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस काम करण्यासाठी आणि त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा असेल. तुम्ही ज्या ध्येयासाठी प्रयत्न करत आहात त्याबाबत आज तुम्ही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. घरातील कोणतीही जबाबदारी घेताना, तुम्हाला मिळालेल्या अभिप्रायाचा विचार करा.

कर्क
 तुम्ही जितके जास्त शांत मनाने काम कराल तितकेच आज तुमच्यासाठी मोठे काम पूर्ण करणे सोपे होईल. तुमचे लक्ष भविष्यावर राहील, ज्यामुळे कठीण कामे हाती घेत असतानाही तुम्ही आत्मविश्वास टिकवून ठेवू शकाल. कामाच्या गतीपेक्षा केवळ कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असेल.

सिंह 
कुटुंबाशी संबंधित मोठा निर्णय काही लोकांना अस्वस्थ करू शकतो. तुम्हाला येणाऱ्या विरोधावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, फक्त तुमच्या इच्छांवर आणि तुमच्या निर्णयाच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करा. कालांतराने, तुम्हाला इतरांकडून पाठिंबा मिळेल.

कन्या 
कन्या राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या जीवनशैलीत बदल घडवून आणायचे आहेत ते दिसतील. तुम्हाला आळस सोडून काही विशिष्ट क्षेत्रात तुमचे प्रयत्न वाढवावे लागतील. एखाद्या गोष्टीबद्दल स्पष्ट विचार येईपर्यंत काहीही सुरू करू नका. आर्थिक स्थिरता मिळविण्यासाठी तुम्ही पावले उचलू शकता.

तुळ 
तुम्हाला अचानक एखाद्याकडून मोठी भेट मिळू शकते. तुम्ही घरी करू इच्छित असलेल्या बदलांशी संबंधित खरेदी कराल. तुमचे खर्च वाढू शकतात, तरीही तुम्हाला इच्छित वस्तू खरेदी करण्यात आनंद वाटेल.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज ते जे काही ध्येय शोधत आहेत त्यासाठी समर्पण दाखवावे लागेल. तुम्हाला मार्गदर्शन आणि मार्गदर्शन मिळेल, परंतु तुमच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य राखणे ही तुमची जबाबदारी असेल. एकाग्रता वारंवार व्यत्यय आणू शकते, म्हणून तुम्हाला तुमच्या ध्येयाची सतत आठवण करून द्यावी लागेल.

धनु 
 तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार घडणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या पाहिजेत आणि तुम्हाला ज्या गोष्टी साध्य करायच्या आहेत त्या साध्य केल्या पाहिजेत.

मकर 
मकर राशीच्या लोकांना एखाद्या विषयात प्रभुत्व मिळविण्याचा प्रयत्न करत राहावे लागेल. तुमचा संयम आणि एकाग्रता कमी होत चालली आहे, म्हणून तुम्ही फक्त तुमचे कौशल्य सुधारण्याऐवजी पैशावर लक्ष केंद्रित करणे तितकेच महत्त्वाचे असेल. तरुणांना त्यांच्या जीवनात सकारात्मकता आणि जागरूकता राखण्याची आवश्यकता असेल.

कुंभ 
कुंभ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या आरोग्यातील चढउतारांमुळे थोडे मानसिकदृष्ट्या कमकुवत वाटेल, ज्यामुळे तुमच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. तुम्ही काही कामे पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत असाल, परंतु हे केवळ मानसिक कमकुवतपणामुळे आहे, म्हणून निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःला थोडा विश्रांती द्या.

मीन 
तुमच्या सभोवतालचे लोक तुमचा मानसिक भार वाढवतील, ज्यामुळे तुम्ही अनेक निर्णय बदलण्याचा प्रयत्न कराल, ज्यामुळे भविष्यात पश्चात्ताप होऊ शकतो. तुम्ही इतर लोकांच्या मतांना निश्चितच महत्त्व दिले पाहिजे, परंतु तुम्ही त्यांना तुमच्या निर्णयांवर किती प्रमाणात प्रभाव पाडू द्याल हे तुम्ही ठरवले पाहिजे.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

