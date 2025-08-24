English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Horoscope : 25 ऑगसचा दिवस 5 राशींकरीता चौतरफा योग, कसा असेल हा आठवडा

कसा असेल सोमवारचा दिवस. गणरायाच्या आगमनाचा दिवस 12 राशींसाठी कसा असेल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 24, 2025, 11:17 PM IST
Monday Horoscope 25 August

मेष
आज तुमचे लक्ष नशीब, धर्म आणि आध्यात्मिक विषयांवर असेल. काम किंवा करिअरशी संबंधित मोठा बदल होऊ शकतो. दुपारनंतर तुमची लोकप्रियता वाढेल आणि लोक तुमच्या विचारांना महत्त्व देतील.

वृषभ
 आज वृषभ राशीच्या लोकांना पैशांशी संबंधित बाबींकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. जेवणात निष्काळजीपणामुळे सर्दी, ताप यासारख्या समस्या येऊ शकतात. आरोग्याबाबत सावधगिरी बाळगा आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

मिथुन
आज भावंडांशी किंवा नातेवाईकांसोबतच्या संबंधांमध्ये काही कटुता येऊ शकते. नोकरी किंवा व्यवसायात बदल करण्याचा विचार मनात येऊ शकतो. आरोग्याच्या बाबतीत दिवस काही समस्यांनी भरलेला असू शकतो.

कर्क
आज पैसे गोळा करण्यात काही अडथळे येतील. आर्थिक परिस्थिती थोडी कमकुवत असू शकते, परंतु मित्रांच्या सहकार्यामुळे समस्या सोडवण्यास मदत होईल. आज संयम आणि संयम राखणे आवश्यक असेल.

सिंह
 सिंह राशीच्या लोकांनी आज कोणत्याही कामात घाई करू नये. विरुद्ध लिंगाकडे आकर्षण वाढू शकते. व्यवसायात सकारात्मक आणि फायदेशीर बदल होण्याची शक्यता आहे.

कन्या
 आजचा दिवस कठोर परिश्रमांनी भरलेला असेल. कठोर परिश्रमानंतरच तुम्हाला व्यवसायात यश मिळेल. तुमच्या जोडीदाराचा पाठिंबा आणि वर्तन तुमचे मन आनंदी ठेवेल.

तूळ
आज तूळ राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक दृष्टिकोनातून खूप शुभ काळ आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि कायमस्वरूपी मालमत्तेतून नफा होईल. प्रेम जीवनात एकापेक्षा जास्त नातेसंबंध निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक
आज वृश्चिक राशीच्या लोकांना परदेशात काम किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून फायदा मिळू शकतो. परदेशात काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ खूप भाग्यवान ठरेल.

धनु
आज धनु राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक स्रोतांमधून उत्पन्न मिळेल, ज्यामुळे मनात आत्मविश्वास आणि आनंद राहील.

मकर
 आज नातेवाईक किंवा मित्रांसोबत काही गोष्टींवरून मतभेद होऊ शकतात. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे महत्वाचे आहे, अन्यथा नातेसंबंधांमध्ये कटुता येऊ शकते. परिस्थिती शहाणपणाने हाताळणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

कुंभ
कुंभ राशीच्या लोकांना आज स्पर्धकांशी स्पर्धा करावी लागेल. तथापि, तुमच्या बुद्धिमत्तेने आणि हुशारीने अडचणी दूर होतील आणि परिस्थिती तुमच्या बाजूने असेल.

मीन
आज मीन राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी आदर आणि सन्मान मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळेल. तुमच्या करिअरमध्ये प्रगतीचा हा काळ आहे.

