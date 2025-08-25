English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : कसा असेल हरतालिकेचा दिवस, 12 राशीच्या लोकांवर काय होणार परिणाम?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 25, 2025, 11:18 PM IST
Hartalika Teej Horoscope

मेष

आज तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक बाबी आणि योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. कधीकधी तुमच्या स्वतःच्या महत्त्वाच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केल्याने समस्या वाढू शकते. परिस्थिती सुधारण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त मेहनत करावी लागेल.

वृषभ

तुम्हाला स्वतःला बदलण्याची इच्छा आहे, परंतु प्रथम हे समजून घेणे आवश्यक आहे की हा बदल का आवश्यक आहे. कारण स्पष्ट झाल्यावरच तुम्ही योग्य दिशेने नियोजन करून पुढे जाऊ शकाल.

मिथुन

काम आणि वैयक्तिक जीवनात काही बदल तुम्हाला अस्थिर वाटू शकतात. काळजी करण्याऐवजी, त्यांना विकासाची संधी समजा. मोकळ्या मनाने परिस्थिती स्वीकारणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

कर्क

आज राग आणि नकारात्मक विचार तुमचे काम बिघडू शकतात. दिवसभरात अनेक चढ-उतार येतील. काही लोक तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न देखील करू शकतात. आवश्यकतेपेक्षा जास्त गोष्टी शेअर न करणे चांगले होईल.

सिंह

 आज कुटुंबाच्या भावना पूर्णपणे समजून घेणे तुमच्यासाठी सोपे राहणार नाही. कोणत्याही निर्णयात मनाचा पाठिंबा न मिळाल्याने नाराजीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करा, तुमच्या प्रयत्नांनी परिस्थिती बदलू शकते.

कन्या

आज तुमचा कामाचा ताण थोडा हलका होईल. पैशाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, ज्याचा येणाऱ्या काळात मोठा फायदा होऊ शकतो. कुटुंबातील काही खास लोकांशी जवळीक देखील वाढेल.

तूळ

 आज भावनिकदृष्ट्या घेतलेले निर्णय नुकसानकारक ठरू शकतात. कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी थंड मनाने विचार करा. नंतर पश्चात्ताप होईल असे काहीही करू नका.

वृश्चिक

 जवळच्या मित्राशी किंवा जोडीदाराशी वादविवादाची परिस्थिती उद्भवू शकते. लक्षात ठेवा, वेगवेगळे विचार करणे म्हणजे तो तुमच्या विरोधात आहे असे नाही. परिस्थितीकडे पाहण्याचा प्रत्येक व्यक्तीचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो.

धनु

तुमच्या जबाबदाऱ्या इतरांवर टाकल्याने सध्या आराम मिळू शकतो, परंतु भविष्यात अडचणी वाढतील. आर्थिक बाबींमध्ये पारदर्शकता राखणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे.

मकर

असे काम करा जे तुम्हाला मनापासून आनंद देईल. तुमच्या जबाबदाऱ्यांसोबत स्वतःसाठी वेळ काढा. आजच्या काळात ब्रेक घेऊन स्वतःला ताजेतवाने ठेवणे महत्त्वाचे असेल.

कुंभ

तुमच्या आयुष्यात एक नवीन व्यक्ती मार्गदर्शक म्हणून येऊ शकते, जी तुमच्या जीवनाची दिशा बदलेल. जर तुम्ही नातेसंबंधांमध्ये फक्त तुमच्या फायद्यांवर लक्ष केंद्रित केले तर समस्या वाढू शकतात. संतुलन राखा.

मीन

कोणतीही मोठी जुनी समस्या आता दूर होऊ शकते. तुम्हाला फक्त एकाग्रता आणि संयम राखावा लागेल. असे लोक असतील जे तुमचा विरोध करतील, परंतु हार मानण्याऐवजी, तुमचे लक्ष तुमच्या ध्येयावर केंद्रित ठेवणे चांगले राहील.

