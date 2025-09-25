Horoscope : शुक्रवारी सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे सगळी काम पूर्ण होणार, देवी लक्ष्मीची राहील कृपा

नवरात्रीचा उद्याचा सहावा दिव. नवरात्र सुरु असताना 12 राशींचं भविष्य कसं असेल?
मेष
कामात यश मिळवूनही तुम्ही स्वतःला सुधारण्याचा प्रयत्न कराल. एखाद्याकडे आकर्षित होत असले तरी तुम्ही तुमच्या भावना व्यक्त करू शकणार नाही. अपचनामुळे अस्वस्थता येईल.
वृषभ
कामाच्या ठिकाणी वाढत्या स्पर्धेमुळे तुम्ही दबावात येण्याचे टाळावे. तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ तुम्हाला मिळेल. प्रेम संबंधांशी संबंधित गुंतागुंत वाढत असल्याचे दिसून येते. पोटाशी संबंधित समस्या वाढू शकतात.
मिथुन
व्यवसायात गुंतलेल्यांना भागीदारीशी संबंधित संधी मिळतील. कुटुंब आणि भागीदारांमधील वाद सोडवणे कठीण होऊ शकते. तुम्हाला डोक्यात जडपणा आणि डोळ्यांशी संबंधित समस्या येऊ शकतात.
कर्क
तुम्हाला कामावर प्रशंसा मिळू शकते; हे प्रगतीचे नाही तर प्रयत्नांचे प्रतिनिधित्व करते. हे लक्षात ठेवा. नातेसंबंधांशी संबंधित निर्णय घेताना, प्रत्येक पैलूचा काळजीपूर्वक विचार करा. पोटाशी संबंधित संसर्ग होण्याची शक्यता आहे.
सिंह
तुम्हाला उच्च शिक्षणासाठी तुमचे प्रयत्न वाढवावे लागतील. आर्थिक समस्या प्रवेशात अडथळा आणू शकतात. लग्नाशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, तुमच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जा. तुम्ही कोणते पदार्थ खातात ते हानिकारक असू शकते याची काळजी घ्या.
कन्या
करिअर किंवा कामाशी संबंधित संधी निवडताना तुमची दुविधा वाढू शकते. प्रत्येक मानसिक समस्येसाठी तुमच्या जोडीदाराला दोष देणे चुकीचे ठरेल. आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. तळलेले किंवा मसालेदार पदार्थ टाळा.
तूळ
शेअर बाजारात गुंतलेल्यांना विविध चिंता येऊ शकतात. इतरांशी वैयक्तिक संघर्षांवर चर्चा करणे टाळा, कारण यामुळे गैरसमज वाढतील. तुम्हाला वारंवार आरोग्याच्या समस्या जाणवतील.
वृश्चिक
कामाशी संबंधित लोकांवर वाढत्या अवलंबित्वामुळे नुकसान होऊ शकते. तुमच्या जोडीदाराशी वाद घालताना तुमचे शब्द काळजीपूर्वक वापरा. उच्च रक्तदाब वाढण्याची शक्यता आहे. स्वतःला तणावमुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
धनु
मार्केटिंगमध्ये गुंतलेल्यांना त्यांचे काम नफ्याकडे वाटचाल करताना दिसेल. तुमच्या जोडीदाराला दिलेले वचन पूर्णपणे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. जीवनशैलीतील बदलांमुळे वजन वाढू शकते.
मकर
एकाच स्रोताद्वारे आर्थिक फायदा होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदारासोबत पिकनिक किंवा प्रवासाची योजना अनपेक्षितपणे आखली जाऊ शकते. दिवसाच्या सुरुवातीला तुमच्या आरोग्यात चढ-उतार येऊ शकतात, परंतु कोणतीही मोठी समस्या येणार नाही.
कुंभ
तुमच्या कामाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेणे शक्य होईल. तुमच्या जोडीदारावर सतत आग्रह धरणे योग्य नाही; वाद निर्माण होऊ शकतात. वाढत्या वजनामुळे हार्मोनल असंतुलन होण्याची शक्यता असते.
मीन
तुमच्या कामातील प्रवीणतेमुळे तुमचे काम वाढवणे सोपे होईल. तुमच्या कामाचा विस्तार करण्यासोबतच, तुमचे ज्ञान वाढवा.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )-