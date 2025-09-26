Horoscope : शनिवारी भद्रा राजयोग, अनपेक्षित स्रोतांकडून 'या' लोकांना उत्पन्न; यांच्यासाठी थोडा कठीण दिवस

आजचा दिवस मिश्रित परिणाम देईल. नवीन काम सुरू करण्यासाठी योजना आखल्या जातील. तुमचे वरिष्ठ खूश होतील. तुमचे घरगुती जीवन आनंददायी असेल. आज तुमच्या कुटुंबात काही अडचणी येऊ शकतात. आवडत्या घरगुती वस्तू खरेदी केल्या जातील. शुभ खर्च होतील. नोकरी करणाऱ्यांना प्रगती दिसेल.
आज तुम्हाला थकवा आणि कमकुवतपणा जाणवू शकतो. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. तुम्हाला धार्मिक कार्यात रस असेल. तुमचे खर्च कमी होतील, ज्यामुळे मनःशांती मिळेल, परंतु तुमच्या मुलांबद्दलच्या काही चिंता अजूनही कायम राहू शकतात. व्यवसायात जोखीम घेतल्याने आज सकारात्मक परिणाम मिळतील. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचे संबंध सौहार्दपूर्ण असतील. जास्त श्रम केल्याने थकवा येऊ शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा.
आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कायदेशीर बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा, अन्यथा तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. तुम्हाला आनंदाचे साधन मिळू शकते. तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घेणे महत्वाचे असेल. तुम्ही संपत्ती जमा करण्यात यशस्वी व्हाल. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून, तुम्ही तुमच्याकडे असलेली प्रत्येक गोष्ट साध्य करू शकता.
आज तुम्हाला आनंदाचे साधन मिळू शकते. संपत्ती मिळवणे सोपे होईल. तुमच्या आहाराकडे आणि दैनंदिन दिनचर्येकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे, अन्यथा तुमचे आरोग्य बिघडू शकते. कामात आनंद आणि यश मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंब आणि तुमच्या आजूबाजूचे लोक मालमत्तेबाबत काही समस्या निर्माण करू शकतात, परंतु ते काहीही करू शकणार नाहीत.
सिंह (Leo Zodiac)
आज प्रेमप्रकरणात घाई करू नका. व्यवहारात सावधगिरी बाळगा. तुमचे धैर्य आणि चिकाटी वाढेल म्हणून तुम्ही कमी वेळेत जास्त साध्य करू शकाल. आज एखादी मौल्यवान वस्तू हरवण्याचा किंवा चोरीला जाण्याचा धोका आहे, म्हणून सावधगिरी बाळगा. उत्पन्न निश्चित असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रतिष्ठा वाढेल.
आज तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून पाठिंबा मिळेल. कायदेशीर अडथळे दूर होतील, ज्यामुळे फायदेशीर परिस्थिती निर्माण होईल. व्यवसायात पूर्वीपेक्षा जास्त नफा होईल. तुम्हाला तुमच्या आईकडून पाठिंबा मिळेल, परंतु तुमच्या मुलांकडून असंतोष निर्माण होऊ शकतो. तुमचा अर्धा दिवस दानधर्मात घालवला जाईल. इतरांना मदत केल्याने आत्म-समाधान मिळेल. आज तुमच्यासाठी फायदेशीर दिवस आहे.
आज नकारात्मक विचारांवर मात करण्याचा प्रयत्न करा, नाहीतर तुम्हाला मानसिक ताण येऊ शकतो. तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात, परंतु शत्रुत्व आणि अंतर्गत संघर्षाचा सामना करूनही, तुम्ही हळूहळू त्यावर मात कराल. तुम्हाला चांगल्या वाहनाचा आनंद मिळेल. अनेक नवीन करार केले जातील ज्यामुळे तुम्हाला लक्षणीय नफा मिळू शकेल.
आज मालमत्तेत गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल, परंतु कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराशी बोलणे आवश्यक आहे. तुम्ही प्रत्येक काम संयमाने करावे. व्यवसायात काही संघर्षानंतर यश मिळेल. आर्थिक लाभ आणि बचतीची चांगली शक्यता आहे. महत्त्वाची कामे करताना किंवा गाडी चालवताना तणावाला तोंड देऊ नका. कामावर शांती आणि आनंद राहील.
प्रेमसंबंधांमध्ये काही अंतर निर्माण होईल. आत्मविश्वास कमी पडेल म्हणून गोष्टींना निर्णायक निष्कर्षापर्यंत आणण्याची गरज नाही. तुम्ही दिवसभर सर्जनशील किंवा कलात्मक काम पूर्ण करू शकता, जे तुम्हाला सर्वात जास्त आवडते.
आजचा दिवस मिश्र परिणाम घेऊन येईल. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमची काही महत्त्वाची कामे प्रलंबित असू शकतात, म्हणून ती पूर्ण करण्याचे सुनिश्चित करा. वाईट संगत टाळा आणि हलकेफुलके विनोद टाळा. आजचा दिवस व्यस्त असला तरी, अभ्यासासाठी थोडा वेळ बाजूला ठेवणे चांगले.
आज तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. तुम्हाला एखाद्या अनुभवी व्यक्तीसोबत तुमचे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळेल. मोठ्या प्रमाणात पैसे तुम्हाला समाधान देतील. तुमच्या नशिबावर विश्वास ठेवा आणि आत्मविश्वासाने वागा. काम आणि व्यवसायात नफ्याच्या संधी उपलब्ध होतील.
आजचा दिवस चांगला जाईल, कारण तुम्हाला तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल आणि तुम्हाला यश मिळेल. हे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते, म्हणून सावधगिरी बाळगा. लक्षात ठेवा, कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हानिकारक असतो. कोणीतरी तुमच्यासमोर व्यवसायाचा प्रस्ताव ठेवेल. तुम्हाला डोळ्यांच्या समस्या येऊ शकतात.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )