Horoscope : गुरुवारी दीड दिवसांच्या बाप्पाला निरोप, कोणावर असणार कृपा; पाहा कसा आहे तुमच्यासाठी आजचा दिवस?

मेष
आज तुमच्या हट्टी स्वभावामुळे कामे पूर्ण होण्यास विलंब होईल. लोक तुमच्यावर खूश असतील आणि तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. विलासिता साधनांवर पैसा खर्च होईल. नोकरीत तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. तुम्हाला कनिष्ठांचे सहकार्य मिळेल. कायमस्वरूपी मालमत्तेशी संबंधित काम मोठे फायदे देऊ शकते. तुमचे नशीब वाढवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. गोंधळाची परिस्थिती उद्भवू शकते.
वृषभ
प्रवास आज फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला सरकारी मदत मिळेल. गोड बोलणाऱ्यांपासून सावध राहा, तुम्हाला फायदा होईल. कामात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करा. सरकारी कामात सोय होईल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. घरात आनंद आणि शांती राहील. व्यवसाय करार करता येतील. तुम्हाला नफ्याच्या संधी मिळतील. भागीदारांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. अडचणीत येऊ नका.
मिथुन
आज तुमचे मन काल्पनिक जगात प्रवास करेल, तुम्ही हवेत किल्ले बनवाल परंतु काम करण्यात लवचिक असाल. प्रवास फायदेशीर ठरेल. मुलांच्या बाजूने तुम्हाला काही चांगली बातमी मिळू शकेल. गमावलेले पैसे परत मिळतील. व्यवसायातून तुम्हाला अपेक्षित नफा मिळेल. नोकरीत तुमची प्रशंसा होईल. घाईमुळे काम बिघडू शकते. नवीन उपक्रम सुरू करण्याची योजना आखली जाईल.
कर्क
आज तुम्ही कोणतेही काम कराल, त्याचे यश किंवा अपयश दुसऱ्याच्या हातात असेल. दुखापत आणि अपघातामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. जुना आजार पुन्हा उद्भवू शकतो. बोलण्यात मृदू शब्दांचा वापर टाळा. कंबरेखालील भागात नवीन आजार उद्भवण्याची शक्यता आहे. एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीशी वाद होऊ शकतो. स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो. खूप धावपळ होईल. नकारात्मकता वर्चस्व गाजवेल. मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा.
सिंह
आज तुम्ही सर्वांचे ऐकाल पण तुम्हाला जे हवे ते कराल. तरीही, कामातून किंवा व्यवसायातून अनपेक्षित नफा मिळाला तरी तुम्ही तुमची परिस्थिती बिघडू शकणार नाही. वाईट लोकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. गैरवर्तन टाळा. अनावश्यक खर्चावर तुमचे नियंत्रण राहणार नाही. हलके विनोद करणे टाळा. अपेक्षित कामाला विलंब होईल. निरुपयोगी गोष्टींकडे लक्ष देऊ नका. स्वतःच्या कामात लक्ष द्या. तुम्हाला नफ्याच्या संधी मिळतील. विवेक वापरा. उत्पन्न वाढेल.
कन्या
आज भागीदारी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागू शकते. उलट, एकट्या प्रकल्पांमध्ये तुम्हाला आवश्यकतेपेक्षा जास्त नफा मिळेल. तुम्हाला आदर मिळेल. तुमच्या मेहनतीचे फळ तुम्हाला मिळेल. व्यवसायात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही जोखीम घेण्याचे धाडस करू शकाल. गुंतवणूक चांगली होईल. अधिकारी कामात आनंदी राहतील. शत्रू आणि मत्सरी लोकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. वेळ अनुकूल आहे. तुम्हाला सामाजिक कार्य करण्याची इच्छा होईल.
तूळ
आज कुटुंबात काही चांगली बातमी मिळेल. दुपारनंतर तुम्हाला कोणीतरी भेटेल ज्यामुळे तुम्हाला आनंद होईल. तुम्हाला कामाच्या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. तुम्हाला सामाजिक कार्य करण्याची इच्छा होईल. तुमच्या योजना यशस्वी होतील. महिलांनी त्यांच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे. कामाच्या ठिकाणी बदल होऊ शकतो. व्यवसाय तुम्हाला इच्छित नफा देईल. नोकरीत तुमचा अधिकार वाढू शकतो. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातून तुम्हाला फायदा होईल. तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुम्हाला आदर मिळेल.
वृश्चिक
आजचा दिवस अनुकूल राहील. कंबरेच्या खालच्या भागात नवीन आजार उद्भवण्याची शक्यता आहे. तुमच्या पतीशी चांगले संबंध ठेवा, अन्यथा शेवटी सर्व योजना अपूर्ण राहतील. तुम्हाला दुखापत आणि आजार होऊ शकतात. तुम्ही अस्वस्थ राहाल. प्रेमप्रकरणात अनुकूलता राहील. तुम्हाला उपासनेत रस असेल. सत्संगाचा फायदा होईल. सरकारी अडथळे दूर होतील आणि नफ्याची परिस्थिती निर्माण होईल. व्यवसाय फायदेशीर राहील. कुटुंब आणि मित्रांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. आनंद राहील.
धनु
आजचे दिवस सामान्य राहतील. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. दैनंदिन कामात यशस्वी व्हाल. तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत वेळ घालवाल. खूप धावपळ होईल. तुमच्या बोलण्यात कठोर शब्द वापरणे टाळा. तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल. नफ्यात घट होऊ शकते. मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा. व्यवसाय तुमच्या इच्छेनुसार चालेल. उत्पन्न टिकून राहील. आरोग्य कमकुवत राहील, काळजी घ्या.
मकर
आजचा दिवस मिश्रित राहील. कामात यश मिळेल. सहलीला जाण्याची शक्यता आहे पण आरोग्याची विशेष काळजी घ्या. जुने मित्र भेटतील. उत्साहवर्धक माहिती मिळेल. अनावश्यक खर्च होतील. आरोग्य कमकुवत राहू शकते. आत्मसन्मान अबाधित राहील. जोखीम घेण्याचे धाडस तुम्ही करू शकाल. भावंडांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. व्यवसायात फायदा होईल. नोकरीत कामाचा ताण असेल. घाई करू नका.
कुंभ
आज तुम्ही भूतकाळातील समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न कराल आणि कोणालाही पैसे देण्यापूर्वी विचार कराल. बेरोजगारी दूर करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील. भेटवस्तू मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय सहल यशस्वी होईल. आज तुमच्या कठोर परिश्रमामुळे नजीकच्या भविष्यात पैसे कमविण्याचे नवीन मार्ग उघडतील. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडमधून तुम्हाला अपेक्षित फायदे मिळतील. नोकरीत प्रभाव वाढेल. काही मोठे काम पूर्ण झाल्यामुळे तुम्ही आनंदी व्हाल. घाई करू नका. तुम्ही उत्साही असाल.
मीन
आजचा दिवस कालपेक्षा चांगला जाईल. तुम्हाला समाजाकडून आदर मिळेल, यासाठी तुम्हाला तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढावा लागेल. तुम्ही पूजामध्ये सहभागी व्हाल आणि मनःशांती राखाल. संशय आणि भीतीपासून सावध राहण्याचा प्रयत्न करा. पार्टी आणि पिकनिकची योजना असेल. आनंदाने वेळ घालवला जाईल. तुम्हाला तुमच्या आवडत्या पदार्थांचा लाभ मिळेल. सर्जनशील कामे यशस्वी होतील. व्यवसायात इच्छित नफा मिळेल. नोकरीत प्रभाव वाढेल.
