Horoscope : आर्थिक भरभराट, नोकरी-व्यापारात मिळेल लाभ, पाहा कसा आहे गजगौरी व्रताचा दिवस?

Marathi News
कसा असेल रविवारचा दिवस? 12 राशींवर काय होणार परिणाम

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 28, 2025, 06:42 AM IST
मेष
तयार केलेली कामे बिघडू शकतात. आर्थिक गुंतवणुकीसाठी वेळ अनुकूल नाही. प्रवासाची शक्यता आहे. आरोग्य सुधारेल. कायदेशीर परिस्थिती मध्यम राहील.

वृषभ
तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसायात अपेक्षित नफा न मिळाल्याने तुम्ही निराश व्हाल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल आणि तुमची कामे पूर्ण होतील.

मिथुन 
उत्पन्नाचे नवीन स्रोत स्थापित होतील. तुमच्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर तुम्ही नाराज असाल. दीर्घकाळापासून सुरू असलेली समस्या सोडवली जाईल.

कर्क 
तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत बदल होतील. घरगुती खर्च वाढतील. धार्मिक श्रद्धा वाढेल. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. कायदेशीर परिस्थिती चांगली राहील.

सिंह 
दिवसाच्या सुरुवातीला कामे अधूनमधून पूर्ण होतील. खूप आळस असेल. वाहने आणि यंत्रसामग्रीवर खर्च होईल. लग्नाच्या चर्चा यशस्वी होतील.

कन्या 
मित्रांना मदत करावी लागेल. आर्थिक मदतीमुळे रखडलेली कामे पूर्ण होतील. धार्मिक स्थळांना भेटी देणे शक्य होईल.

 

तूळ 
कमी अनुकूल कौटुंबिक वातावरणामुळे तुमच्या स्वभावात आक्रमकता असेल. तुमच्या जोडीदारासोबतचे संबंध दृढ होतील. स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे.

वृश्चिक 
खूप काम असेल. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या व्यवसायात रस असेल. उधार घेतलेले पैसे मिळाल्याने तुमचे काम पूर्ण होईल.

धनु 
अनपेक्षित आर्थिक लाभ होतील. तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असाल. तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हाल. सरकारी कामात यश मिळेल.

मकर
खूप आळस असेल. तुमच्या वैयक्तिक जीवनात सुरू असलेले वाद कायम राहतील. तुम्हाला मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला पोटाशी संबंधित आजारांचा त्रास होईल.

कुंभ
आरोग्य सुधारेल. प्रेमप्रकरणात यशस्वी व्हाल. तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्ही धार्मिक यात्रा कराल. कायदेशीर परिस्थिती मध्यम राहील.

मीन 
कामावर सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा न मिळाल्याने काम अपूर्ण राहील. वाहने आणि यंत्रसामग्री सावधगिरीने वापरा. ​​न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये परिस्थिती सामान्य राहील.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

