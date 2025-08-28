Horoscope : मेष आणि मकर राशीच्या लोकांनी आरोग्याची काळजी घ्यावी; तुमच्यासाठी शुक्रवारचा दिवस कसा असेल?

मेष
आज तुम्हाला सामाजिक कार्य करण्याची इच्छा होईल. योजना यशस्वी होतील परंतु कोणालाही पैसे उधार देण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगा. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांशी संबंधित गुंतवणूक नफा देईल. उत्पन्न वाढेल आणि आदर वाढेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या. आज तुम्हाला तुमच्या शारीरिक क्षमतेपेक्षा जास्त काम करावे लागू शकते. भांडवल गुंतवताना काळजी घ्या. अध्यात्माकडे रस जास्त असेल.
वृषभ
आज खूप धावपळ होईल. बोलण्यात गोडवा ठेवा, अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा. व्यवसाय अनुकूल राहील. उत्पन्न टिकेल. आरोग्य कमकुवत राहील, काळजी घ्या. कलात्मक कामात तुमची आवड वाढेल. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. तुम्ही शेअर्समध्ये गुंतवणूक करू शकता, नफा होईल. व्यवसायात नवीन फायदेशीर संपर्क येतील. कुटुंब आणि मित्रांसोबत मजा आणि मस्तीचे वातावरण असेल. व्यवसायात नवीन संपर्क आणि ओळखी फायदेशीर ठरतील.
मिथुन
आज तुम्हाला जुन्या मित्रांची भेट होईल. तुम्हाला उत्साहवर्धक माहिती मिळेल. अनावश्यक खर्च वाढतील पण कुटुंबात आनंद आणि समृद्धी वाढेल आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील. सकाळपासूनच तुम्हाला स्वतःमध्ये नवीन शक्ती आणि ऊर्जा जाणवेल. संघर्षानंतर तुम्हाला यश मिळेल आणि आर्थिक लाभही मिळतील. व्यावसायिक क्षेत्रात कामाचे कौतुक केल्याने उत्साह वाढेल. तुमच्या सहकाऱ्यांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला आदर मिळेल.
कर्क
आज तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी दिवस सामान्य राहील परंतु कोणत्याही प्रकारचा वाद टाळा. यश तुमचे पाय शहाणपणा आणि विवेकाने चुंबन घेईल. दिवसाची सुरुवात काम आणि वर्तनाशी संबंधित समस्या सोडवून होईल. मनोरंजनाच्या कामात जास्त वेळ घालवला जाईल. प्रवास शुभ राहील. कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदाने वेळ घालवू शकाल. व्यवसायात पदोन्नतीची शक्यता आहे.
सिंह
बेरोजगारी दूर करण्याचे प्रयत्न आज यशस्वी होतील. भेटवस्तू मिळण्याची शक्यता आहे आणि एखाद्याला फायदाही मिळेल. काही मोठे काम पूर्ण झाल्यामुळे तुम्ही आनंदी असाल. आज तुमचे बोलणे आणि वर्तन वादाचे कारण बनू शकते. घाई टाळा. आज सर्व काम काळजीपूर्वक करा. नकळत सांगितलेली योग्य गोष्ट देखील तुमच्यासाठी चुकीची ठरू शकते. तुम्हाला आरोग्याशी संबंधित समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
कन्या
आज पार्टी आणि पिकनिकचा कार्यक्रम असेल. सर्जनशील कामे यशस्वी होतील. व्यवसाय अनुकूल राहील. सर्व कामे सहजतेने मार्गी लागतील आणि तुम्हाला त्यात यश मिळेल. सर्वत्र अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. सरकारी कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील. आज नवीन प्रकल्प किंवा योजना सुरू करणे शुभ राहील. कामाच्या ठिकाणी अनुभवी लोकांकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. बोलण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवा. सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनात पालकांकडून सहकार्य घ्या.
तूळ
आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कोर्ट केसेसमध्ये सावधगिरी बाळगा अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला सहकार्य मिळेल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ असेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकरीत पदोन्नतीची शक्यता आहे, म्हणून कठोर परिश्रम करत रहा. तुम्ही कठोर परिश्रम कराल आणि इच्छित परिणाम मिळतील. तुम्ही जे काही कराल त्यात तुम्हाला नफा मिळेल. व्यवसायाच्या क्षेत्रात, भागीदारांसोबतच्या संबंधांमध्ये सकारात्मकता वाढेल. तुम्हाला कपडे आणि दागिने मिळतील.
वृश्चिक
आजचा दिवस अनुकूल राहील. मुलांची भरभराट होईल आणि ते आनंदी राहतील. विचार न करता धाडसी काम करा, यश तुमच्यासोबत येईल. भावनिक संबंध प्रस्थापित होतील. कुटुंबात आनंद आणि आनंदाचे वातावरण असेल. तुम्हाला यश मिळेल. प्रसिद्धी मिळवणे सोपे होईल. मित्रांसोबत सहलीचा आनंद घ्याल. पती-पत्नीमध्ये समन्वय वाढेल. सरकारी क्षेत्रातील कामे सहज पूर्ण होतील.
धनु
आजचा दिवस संमिश्र परिणामांचा असेल. कार्यक्षेत्रात प्रगती होईल. धार्मिक विधी आणि तोतक्यात रस असेल. तुम्ही त्यावर वेळ आणि शक्ती दोन्ही खर्च कराल. भावंडांसोबतचे नाते मजबूत होईल आणि कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. आज विचार न करता कोणतेही काम करू नका. अनावश्यक खर्च टाळा. कोणतेही शुभ कार्य सुरू करण्यापूर्वी कुटुंब देवतेचे ध्यान करा. आज तुम्ही घरी बनवलेले अन्न खाल्ले तर ते फायदेशीर ठरेल. मनात नकारात्मक विचार येऊ देऊ नका.
मकर
आज तुम्ही काल्पनिक जगात प्रवास कराल, तुमच्या मनात काल्पनिक गोष्टी आणि विचार येतील जे तुम्हाला खूप आवडतील. अनपेक्षित खर्च वाढतील. तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते. वाईट संगत टाळा. आरोग्य कमकुवत राहील. बोलण्यावर संयम ठेवून काम करा. उपजीविकेच्या क्षेत्रात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय आणि नोकरीत अडथळे येऊ शकतात. प्रवासाला जाण्याची शक्यता आहे.
कुंभ
आज तुम्ही तुमच्या भूतकाळातील चुकांमधून शिकाल आणि सर्व क्षेत्रात चांगले वागाल. यामुळे तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल तसेच नुकसान कमी होईल. आज तुम्ही आळसमुक्त व्हाल आणि ताजेपणाने कामाच्या क्षेत्रात व्यस्त राहाल. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह धार्मिक स्थळाला भेट देऊ शकता. तुमच्या आवडत्या देवाचे दर्शन घेतल्याने तुमच्या इच्छा पूर्ण होतील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासात यश मिळून प्रेरणा मिळेल.
मीन
आजचा काळ विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल असेल कारण विद्यार्थ्यांना अभ्यासात यश मिळेल आणि त्यांना कुटुंबातील सदस्यांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. मानसिक शांती मिळेल. आज तुम्ही नशिबावर जितका विश्वास ठेवता तितकाच स्वतःवरही विश्वास ठेवा. आध्यात्मिक सिद्धी मिळविण्यासाठी आजचा काळ सर्वोत्तम आहे. घरात काही शुभ कार्य किंवा त्याची तयारी होऊ शकते. व्यावसायिकांसाठी दिवस फायदेशीर राहील. स्पर्धकांचा पराभव होईल.
( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )