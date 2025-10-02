English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : शुक्रवारी उभयचरी योगामुळे 'या' राशीच्या लोकांच नशीब फळफळणार

कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? शुक्रवारचा दिवस कुणासाठी असेल खास?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 2, 2025, 10:37 PM IST
Horoscope : शुक्रवारी उभयचरी योगामुळे 'या' राशीच्या लोकांच नशीब फळफळणार
Friday Horoscope

मेष 
मेष राशीचे लोक खूपच आक्रमक असतील. शिवाय, आज तुमचे हेतू अगदी स्पष्ट असतील, ज्यामुळे तुम्ही कामावर आणि घरी सर्व कामे कार्यक्षमतेने पूर्ण करू शकाल.

वृषभ 
वृषभ राशीचे लोक आज एका महत्त्वाच्या व्यक्तीला भेटतील. शिवाय, तुमचे मनोबल मजबूत राहील. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर तुम्हाला ते मिळेल. तुम्हाला समाजात आदर मिळेल. नवीन व्यवसाय प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता आहे.

मिथुन
थुन राशीच्या लोकांचा दिवस खूप व्यस्त असेल. आज कामावर अधिक स्पर्धात्मक असेल आणि धैर्याने, प्रलंबित कामे देखील यशस्वीरित्या पूर्ण होतील. शिवाय, कुटुंबात काही मुद्द्यांवरून मतभेद निर्माण होऊ शकतात.

सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना त्यांचा राग आणि मत्सर नियंत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. घाईघाईने केलेल्या कृतींमुळे नुकसान होऊ शकते. हा काळ मुलांसाठी देखील अनुकूल नाही. तुमच्या मुलांबद्दल सावधगिरी बाळगा.

कन्या
कन्या राशीच्या लोकांनी आज असे कोणतेही काम टाळावे जे त्यांना कठीण वाटते. अनावश्यक वाद होण्याची शक्यता आहे. जवळच्या सहकाऱ्यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो, म्हणून सावधगिरी बाळगा.

तुळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज काही प्रवास करावा लागू शकतो, ज्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडू शकते. या राशीचे काही लोक आज धार्मिक चर्चांमध्ये वेळ घालवतील.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी ओळखीच्या लोकांशी व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगावी, कारण यामुळे नातेसंबंध बिघडू शकतात. घर किंवा वाहनावर खर्च होण्याची शक्यता आहे. म्हणून त्यानुसार तुमचे खर्च नियोजन करा.

धनु
धनु राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या कामात आणि व्यवसायाच्या व्यवहारात अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांच्या मदतीने गोष्टी सोडवल्या जातील. आज सर्वांशी चांगले वागा.

मकर
मकर राशीच्या लोकांना शैक्षणिक स्पर्धांमध्ये आणि त्यांच्या मुलांकडून समाधानकारक निकाल मिळतील. तथापि, आज तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीबद्दल अवास्तव राग येऊ शकतो.

कुंभ
दैनंदिन बाबींवरून अनावश्यक वादविवादामुळे सहकाऱ्यांसोबत वाद आणि संघर्ष होऊ शकतात. लक्षात ठेवा, जे काळानुसार पुढे जातात ते समस्यांमध्ये अडकण्याची शक्यता कमी असते.

मीन
मीन राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाकांक्षा किंवा दिशा कमी वाटू शकते. तुम्हाला लक्ष केंद्रित करणे आणि तुमच्या व्यसनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )-

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

