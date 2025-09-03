Horoscope : आज परिवर्तिनी एकादशी, उभयचरी योग, आयुष्मान योग, नवम पंचम योग! आजचा दिवस काहींसाठी लकी, यांनी काळजी घ्या अन्यथा...

आज जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची संधी आहे ज्यामुळे तुम्हाला पुढे जाण्यास मदत होईल आणि तुमची ऊर्जा देखील चांगली होईल. सामाजिक कार्यात तुम्हाला अधिक पाठिंबा मिळेल परंतु तुम्हाला तुमच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. आयुष्यात अनेक चढ-उतार येतात. संघर्षानंतर तुम्हाला यश मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या कामात जास्त वेळ देखील घेऊ शकता. जर तुम्ही असे निराश होऊन बसलात तर तुमच्यासोबत अनेकांचे नुकसान होईल. व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला कर्मचाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल.
आज तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतील कारण तुमच्या जोडीदाराच्या मदतीने तुम्हाला काही मोठा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे जो तुम्हाला खूप आवडेल. हा काळ भाग्याचा आहे. तुमच्या कामावर कठोर परिश्रम करा, तुम्ही यशस्वी व्हाल. कामाच्या ठिकाणी वारंवार यंत्रसामग्री बिघडल्याने तुम्हाला त्रास होईल. यंत्रसामग्रीचे स्थान बदला, समस्या सुटेल.
आज, तुमच्या बुद्धिमत्तेने आणि विवेकबुद्धीने यश तुमचे पाय चुंबन घेईल. दिवसाची सुरुवात कामाशी संबंधित समस्या सोडवण्याने होईल. मनोरंजनात जास्त वेळ घालवला जाईल. लग्नाच्या चर्चेत तुम्हाला यश मिळेल. तुम्हाला खाण्यापिण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तुम्ही अनेक दिवसांपासून एखाद्या गोष्टीबद्दल गोंधळलेले आहात. खोटे बोलून तुम्ही अडकू शकता.
आजचा दिवस मध्यम फलदायी राहील. नकळत सांगितलेली एखादी योग्य गोष्टही तुमच्यासाठी चुकीची ठरू शकते. काम पुढे ढकलणे थांबवा आणि वेळेवर काम करायला शिका. धर्म आणि अध्यात्माकडे जाणीवपूर्वक पुढे जा जेणेकरून तुम्ही तुमचे ध्येय गाठू शकाल. घाईघाईत घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरतील. व्यवसाय वाढवण्यासाठी तुम्हाला कर्ज घ्यावे लागू शकते. तुम्हाला संतांचा सहवास मिळू शकतो.
आज तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत चांगला वेळ घालवाल आणि कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील आणि तुम्हाला मुलांचे सुखही मिळेल. चांगल्या यशासाठी कामाच्या योजनेत बदल करा. तुमचे मार्ग बदला. कुटुंबातील बहिणींच्या लग्नाची चिंता असेल. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे टाळा अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागू शकते. शहाणपणा आणि विवेकाने काम करा आणि यश मिळवा.
आज तुम्हाला कठोर परिश्रम करण्याची आणि यशस्वी होण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळू शकते, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडे आकर्षित व्हाल. तुमच्या सामाजिक जीवनात तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून पाठिंबा मिळेल. फक्त पैसे कमवण्यावर लक्ष केंद्रित करू नका, तुमच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करा. व्यस्ततेमुळे, आज महत्त्वाची कामेही पूर्ण होणार नाहीत. नोकरीत बदली होण्याची शक्यता आहे, आर्थिक फायदा होईल.
आज तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते परंतु कोणालाही पैसे देण्यापूर्वी विचार करणे चांगले होईल. तुम्हाला कपडे आणि दागिने मिळतील आणि आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. तुमचे वर्तन बदला. कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांशी वाद होऊ शकतो. उपजीविकेचे नवीन स्रोत स्थापित होतील. तुम्हाला एखादा मोठा प्रकल्प मिळू शकतो.
आज विचार न करता धाडसी काम करा, अन्यथा तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. व्यवसायात भागीदारीमुळे नातेसंबंध मजबूत होतील. तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. नवीन व्यावसायिक करार होऊ शकतात. कुटुंबाच्या सहलीची शक्यता आहे. धर्मात रस वाढेल. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. आदर आणि प्रतिष्ठा वाढेल. नवीन तांत्रिक प्रयोगांचा तुम्हाला फायदा होईल.
आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला सरकारी कामात यश मिळेल आणि तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करू शकाल, म्हणून आजच्या काळात कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमचे मन नक्कीच वाचा आणि तुमच्या जोडीदाराशी आणि कुटुंबातील सदस्यांशी बोलणे फायदेशीर ठरेल. आत्मविश्वास आणि इश्त बलाच्या मदतीने तुम्हाला यश मिळेल. भागीदारी फायदेशीर ठरेल. तुमची मानसिकता बदला आणि सकारात्मक विचार करा. तुम्हाला वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी असेल. तुमची स्वप्ने सत्यात उतरवण्याची वेळ आली आहे.
आज तुम्ही प्रत्येक काम पूर्ण मेहनत आणि समर्पणाने पूर्ण कराल. आज तुम्ही तुमच्या खाण्यापिण्याबद्दल काळजी घ्यावी. नकारात्मक विचार आणि नकारात्मक विचारांपासून दूर राहा अन्यथा तुम्हाला यश मिळणार नाही आणि तुम्हाला काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुमच्या मनात एखाद्या गोष्टीची चिंता आहे, काळजीपूर्वक विचार करून आणि तुमच्या विश्वासू लोकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्या. शत्रू सक्रिय असतील. परदेश दौऱ्याची शक्यता आहे.
आज मिश्र परिणाम मिळतील. अनपेक्षित खर्च जास्त होतील पण गुंतवणुकीसाठी हा काळ योग्य आहे. जमीन आणि इमारतीत गुंतवणूक करणे शुभ राहील कारण भविष्यात त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या कार्यक्षेत्राप्रती तुमची जबाबदारी समजून घ्या, रागावून काहीही साध्य होणार नाही. वडिलांचा अनुभव तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. प्रवासाची शक्यता आहे. तुमचे विचार आणि व्यवसाय योजना सर्वांना सांगू नका, त्यामुळे नुकसान होऊ शकते.
आज तुम्ही संपूर्ण दिवस व्यस्त असाल. आळस टाळा, अन्यथा तुम्हाला मानसिक ताण येऊ शकतो. म्हणून मनावर नियंत्रण ठेवा, अन्यथा तुम्हाला नुकसान सहन करावे लागू शकते. धोकादायक कामांपासून दूर राहा. देवतांचे दर्शन घेतल्याने तुम्हाला आनंद मिळेल. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवू नका. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. तुमचे विरोधक तुम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, सावध राहा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)