Horoscope : मंगळवारी गजकेसरी राजयोग 'या'राशीच्या लोकांना बनवणार धनवान, कसा असेल महिन्याच्या शेवटचा दिवस

कसं असेल 12 राशींचं भविष्य. सप्टेंबर महिन्यातील शेवटचा दिवस कसा असेल? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 29, 2025, 10:42 PM IST
Horoscope 30 September 2025 Tuesday

मेष
मेष राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या लोकांना आज आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे महत्वाचे आहे. भविष्यात आरोग्याबाबत निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो.

वृषभ
वृषभ राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या लोकांना आज कामावर विश्वासघाताचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय, सध्याचा काळ पैसे जमा करण्यासाठी आणि वाचवण्यासाठी अनुकूल नाही. म्हणून, आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा.

मिथुन
थुन राशीच्या लोकांना त्यांच्या मित्रांशी सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे, कारण या काळात मित्र शत्रू बनू शकतात, ज्यामुळे निर्णय घेण्यामध्ये संघर्ष होऊ शकतो.

कर्क
कर्क व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक असेल. व्यवसाय विकासात पैसे गुंतवल्याने भविष्यात सकारात्मक परिणाम मिळतील.

सिंह
सिंह राशीच्या व्यावसायिकांसाठी हा काळ चांगला राहील. आज नवीन व्यवसाय योजना सुरू होतील. हा काळ पैसा आणि वित्त संबंधित बाबींसाठी अनुकूल असेल. या काळात तुम्हाला आर्थिक लाभाची अपेक्षा असू शकते.

कन्या
कन्या राशीचे लोक या काळात भागीदारी आणि सहकार्यात प्रभावीपणे सहभागी होतील, ज्यामुळे त्यांच्या कामात चांगले परिणाम मिळतील.

तुळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज उष्णतेमुळे थोडे आजारी वाटू शकते. संसर्ग टाळण्यासाठी तुम्हाला वेळेवर औषधे घेण्याचा सल्ला दिला जातो आणि आज तुमचे तुमच्या वडिलांशी मतभेद देखील होऊ शकतात.

वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज कठोर परिश्रम करूनच प्रगती मिळेल. तुमच्या कमाईचा काही भाग आरोग्यसेवा आणि औषधांवर खर्च केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे सामाजिक कार्यात तुमचे योगदान लक्षात येईल.

धनु
धनु राशीच्या राशीच्या लोकांना आज परदेशात किंवा दूरच्या ठिकाणी पैसे अडकल्यामुळे अडचणी येऊ शकतात, परंतु आर्थिक गुंतवणूकीमुळे फायदा होईल आणि धार्मिक श्रद्धा वाढेल.

मकर
मकर राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या राशीच्या लोकांना या काळात आर्थिक बाबींमध्ये चढ-उतार आणि अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू शकतो. जरी अडथळे निर्माण होतील, तरी त्यावर यशस्वीरित्या मात केली जाईल.

कुंभ
कुंभ राशीच्या विद्यार्थ्यांना सकारात्मक माहिती मिळेल आणि ते त्यांच्या बुद्धिमत्तेद्वारे त्यांची परिस्थिती सुधारू शकतील. मुले उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करतील.

मीन
मीन राशीच्या लोकांनो, सावधगिरी बाळगा कारण हवामानातील बदल तुमच्या आरोग्यावर परिणाम करू शकतात. पालकांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे, म्हणून अनावश्यक राग टाळा. दृढनिश्चयाने निर्णय घ्या.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर 

