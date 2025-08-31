English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : गौराई आगमनाने 'या राशीच्या लोकांना मिळणार यश; कसा आहे तुमच्यासाठी आजचा दिवस?

आज भाद्रपद शुक्ल पक्षाची अष्टमी तिथी असून ती राधाष्टमी म्हणून ओळखली जाते. शुभ योगायोग असा आहे की या दिवशी चंद्र वृश्चिक राशीत मंगळ राशीत असणार आहे. चंद्र आणि शुक्र एकमेकांशी नवम पंचम योग तयार होणार आहे. तर उद्या सूर्य आणि बुध यांचा युती सिंह राशीत असणार आहे. अशा परिस्थितीत, सूर्य देव आपल्या राशीत बसून आदित्य योग आणि बुधादित्य योग तयार होणार. आज गपणतीपाठोपाठ गौराईचं आगमन होणार आहे. अस हा आजचा दिवस 12 राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 31, 2025, 06:40 AM IST
मेष

आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ राहील कारण तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती होण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे तुम्हाला मानसिकदृष्ट्याही चांगले वाटेल. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे परंतु तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल ज्यामुळे तुमच्या दोघांच्याही आयुष्यात सकारात्मक बदल होतील. आज तुम्हाला चिंताजनक परिस्थितींपासून आराम मिळेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि नोकरीत पदोन्नतीची संधी मिळू शकते.

वृषभ 

आज तुम्हाला अपेक्षित परिणाम मिळत राहतील आणि यशही मिळेल, परंतु आज तुम्हाला कोणाकडूनही काहीही उधार घेण्यापूर्वी काळजी घ्यावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी अडथळे येतील, परंतु तुमच्या हुशारीने आणि शहाणपणाने सर्व समस्या सोडवल्या जातील. तुम्हाला रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि तुम्हाला थकबाकीची रक्कम मिळेल. धार्मिक कार्यात रस वाढेल.

मिथुन

आज कपडे आणि दागिन्यांच्या खरेदीमुळे तुमचे मन आनंदी असेल आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीने काम पूर्ण होईल. समाजात प्रसिद्धी मिळवणे सोपे होईल. बोलण्यात गोडवा ठेवा. नशिबाने यशाच्या संधी मिळतील. व्यवसाय आणि सरकारी मदत मिळेल. प्रवासाची शक्यता आहे. जेवणाची काळजी घ्या. प्रेम आणि कौटुंबिक जीवनात आनंद राहील. जुगार, सट्टेबाजी किंवा लॉटरीपासून दूर रहा.

कर्क

आज विचार न करता कोणतेही काम करणे टाळा, अन्यथा तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. वडिलोपार्जित व्यवसायात यश मिळेल परंतु कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून दूर रहा. नकारात्मक विचारांपासून दूर रहा, अन्यथा तणाव निर्माण होईल. मालमत्ता आणि उत्पन्नाशी संबंधित समस्या निर्माण होतील. बचत कमी झाल्यामुळे मन दुःखी राहील. वादविवाद आणि भांडणे टाळा. वाहन काळजीपूर्वक चालवा.

सिंह

आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर असेल, म्हणून आज कुटुंबासह सहलीचे नियोजन करून तुम्हाला फायदा होईल आणि तुमच्या जोडीदाराबद्दलही तुमचे सकारात्मक विचार असतील. गुंतवणुकीसाठी वेळ अनुकूल आहे. तुम्हाला काही सरकारी किंवा व्यवसायातील समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. उत्पन्नाच्या स्रोतात वाढ होईल. मानसिक अस्वस्थता राहील. तुमचे बोलणे आणि राग नियंत्रणात ठेवा.

कन्या

आज अनपेक्षित खर्च जास्त होतील. कर्ज घेण्याची शक्यता आहे. उपजीविकेच्या क्षेत्रात प्रगती होईल. नोकरीत पदोन्नती होईल, अडथळे दूर होतील आणि कुटुंबात आनंदी वातावरण असेल. प्रयत्न आणि कठोर परिश्रम यशस्वी होतील. प्रेमसंबंधांमध्ये यश मिळेल आणि नवीन कामाच्या योजना आखल्या जातील. वाईट संगत टाळा अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते. घरासाठी नवीन वस्तू खरेदी करणे शक्य आहे.

तूळ 

आज तुम्ही संपूर्ण दिवस व्यस्त असाल. आळस आणि थकवा जाणवेल. कुटुंबासह धार्मिक स्थळी प्रवास करण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना यश मिळू शकते, त्यांना फक्त त्यांचा वेळ योग्यरित्या वापरण्याची आवश्यकता आहे. तुम्हाला धार्मिक उत्सवात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. घरी शुभ कार्यांचे नियोजन केले जाऊ शकते. सणांचे नियोजन केले जाईल. कुटुंब आणि मित्रांकडून तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत समस्या येऊ शकतात.

वृश्चिक

आज तुम्ही तुमच्या सर्व कामात यशस्वी व्हाल पण कोणाचाही सल्ला घेण्यापूर्वी तुमच्या पालकांचा सल्ला घ्या अन्यथा तुम्हाला समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुमच्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्या अन्यथा नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंद राहील. नातेवाईक आणि मित्रांशी सलोखा राहील. तुम्ही नवीन प्रकल्पात गुंतवणूक करू शकता. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळतील.

धनु 

आज विचार न करता धैर्याने काम करा. तुम्हाला यश मिळेल पण कोणत्याही प्रकारच्या वादापासून दूर राहा, अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते. कठोर परिश्रम आणि प्रयत्नांनी उत्पन्न वाढेल. नवीन व्यवसाय फायदेशीर ठरतील. तुम्हाला थकबाकीची रक्कम मिळेल आणि तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. तुमची कीर्ती वाढेल. तुम्हाला मित्र भेटतील.

मकर

आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ राहील. घरात शांती आणि आनंद राहील आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. तुमच्या आयुष्यात आनंद भरून जाईल अशी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला एखाद्या दूरच्या नातेवाईकाची भेट होईल ज्यामुळे तुम्ही आनंदी व्हाल. दैनंदिन कामे सहज पूर्ण होतील. दीर्घकाळापासून चालत आलेली चिंता संपेल. मुले आज्ञाधारक राहतील.

कुंभ

आज तुम्ही घरी पूजेसह शुभ कार्यक्रम आयोजित करू शकता आणि कुटुंबात उत्सवाचे वातावरण असेल. विचार न करता काहीही आयोजित करू नका, अन्यथा तुमचे नुकसान होऊ शकते. आज तुम्ही खूप व्यस्त असाल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि परिस्थिती सामान्य राहील. कौटुंबिक जीवन आनंददायी राहील. तुम्हाला व्यवसायात यश मिळेल. तुम्हाला सामाजिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याची संधी मिळेल.

मीन

आजचा दिवस फायदेशीर राहील कारण घरात एखाद्या नातेवाईकाचे आगमन होण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे तुमचे जीवन चांगले होईल परंतु तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत काही दिवस बाहेर कुठेतरी जाण्याचा प्लॅन करू शकता. कोणताही कागद न वाचता सही करू नका. वेळ चांगला आहे. जास्त विश्वास हानिकारक असू शकतो. मुलांच्या आरोग्याबाबत सावधगिरी बाळगा. विरोधक आणि शत्रू नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतील परंतु वेळीच सावध राहणे चांगले.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. ) 

