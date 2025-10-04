English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope : 4 ऑक्टोबरच्या दिवशी द्विपुष्कर योगाचा शुभ संयोग, मेष मिथुनसह 5 राशींवर राहिल शिवकृपा

कसा असेल ऑक्टोबर महिन्यातील पहिला शनिवार. 12 राशींवर याचा काय होणार परिणाम? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 4, 2025, 06:17 AM IST
मेष 
सरकारी कामात सहभागी असलेल्यांना संघर्षाचा सामना करावा लागू शकतो. जोडीदाराच्या नाराजीची समज नसल्यामुळे वाद उद्भवू शकतात. बदलत्या वातावरणामुळे सर्दी आणि खोकल्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

वृषभ
तुमच्या कामाचे श्रेय दुसऱ्याला मिळू शकते. भागीदारांमध्ये मत्सराची भावना असू शकते. थायरॉईडशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात.

मिथुन
 मिथुन राशीचे लोक त्यांच्या योग्य प्रयत्नांनी इच्छित परिणाम साध्य करतील. त्यांना त्यांच्या जोडीदारापेक्षा स्वतःच्या मतांना प्राधान्य द्यावे लागेल. अपचन आणि अतिसार होऊ शकतो.

कर्क 
 नोकरीत असलेल्यांना पदोन्नती मिळू शकते. तुम्ही एकाच वेळी अनेक लोकांकडे आकर्षित होऊ शकता. तुम्हाला शहाणपणाने वागण्याची आवश्यकता असेल. पोटाच्या समस्या दूर करण्यासाठी सात्विक आहार घ्या आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

सिंह 
 कामाच्या ठिकाणी नवीन समस्या उद्भवू शकतात, परंतु त्या चिंतेचे कारण नसतील. तुमच्या जोडीदाराशी वाढणारे अंतर वेदनादायक असेल, परंतु नाते तुटणार नाही. तुमच्या साखरेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

कन्या 
करिअरचे निर्णय घेताना तुम्ही नवीन जबाबदाऱ्यांसाठी तयार असले पाहिजे. तुमच्या जोडीदाराचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्या. थकवा निराशा आणू शकतो.

तूळ
तूळ राशीचे लोक त्यांच्या कामाशी संबंधित नवीन गोष्टी शिकतील. तुमच्या जोडीदाराविरुद्ध नाराजी वाढू शकते. कमी रक्तदाब अस्वस्थता निर्माण करू शकतो.

वृश्चिक
तुम्ही उत्साहाने नवीन काम सुरू करावे. सकारात्मकता प्रगती करण्यास मदत करू शकते. तुमच्या जोडीदाराची चिंता निर्माण होऊ शकते. जर तुम्ही तुमचा स्वभाव बदलला तर तुम्हाला बरे वाटेल. आम्लपित्त होण्याची शक्यता आहे, म्हणून तुमच्या आहाराकडे लक्ष द्या.

धनु
 तुम्ही प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. कागदपत्रांबाबत सावधगिरी बाळगा. तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदाराच्या बदलत्या दृष्टिकोनामुळे अस्वस्थता येऊ शकते. घसा खवखवणे आणि सर्दी होऊ शकते.

मकर 
 जर तुम्हाला परदेशात काम करायचे असेल तर तुम्हाला अनेक अडचणी येऊ शकतात, परंतु प्रयत्नांमुळे फायदा होऊ शकतो. तुमच्या जोडीदाराबद्दल नकारात्मक विचार टाळा. झोपेचा अभाव समस्या निर्माण करू शकतो.

कुंभ 
करिअरशी संबंधित चिंता कमी होतील, परंतु तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करा. नातेसंबंधांशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. बदलांद्वारे या सोडवल्या जाऊ शकतात. गॅसच्या समस्या देखील शक्य आहेत.

मीन 
 तुमच्या व्यक्तिमत्त्वातील बदलांमुळे वैयक्तिक जीवनात सुधारणा होईल. नवीन गोष्टी स्वीकारल्याने अडचणी कमी होऊ शकतात. स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करा. महत्त्वाचे नाते तुटणार नाही याची खात्री करा.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

