Marathi News
Horoscope : कसा असेल ऑक्टोबर महिन्यातील पहिला रविवार? 5 ऑक्टोबरचा दिवस ठरेल का खास?

5 ऑक्टोबर रोजी वाढदिवस असणाऱ्यांसाठी कसा असेल दिवस? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 4, 2025, 03:03 PM IST
मेष:
आज एखादा नातेवाईक अचानक घरी येऊ शकतो, ज्यामुळे योजनांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. हा दिवस खूप चांगला असू शकतो. तुम्ही मित्रांसोबत किंवा कुटुंबासोबत चित्रपट पाहण्याची योजना देखील आखू शकता.

वृषभ
राशीचे राशीभविष्य असे सूचित करते की या रविवारी या राशीच्या लोकांनी शांत आणि तणावमुक्त राहावे. मनोरंजन किंवा मेकअपवर खर्च करणे टाळा. तुमच्या जोडीदाराच्या कामात जास्त हस्तक्षेप करणे टाळा. राग टाळा. जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला पुरेसा वेळ दिला नाही तर ते नाराज होऊ शकतात.

मिथुन
आजचे राशीभविष्य असे सूचित करते की या राशीचे लोक केवळ तुमचा मूड हलका करतीलच असे नाही तर तुमच्या दोघांमधील मतभेद दूर करण्यास देखील मदत करतील. तुमच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा.

कर्क
राशीभविष्य असे सूचित करते की या राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आज तुम्ही काही पैसे वाचवू शकता. आज तुम्हाला जुने कर्ज परत मिळू शकते.

 सिंह 
या राशीचे लोक खूप दिवसांनी त्यांच्या मित्राला भेटतील. ते सर्वकाही विसरून त्यांच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवतील.

कन्या
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या जन्मजात लोकांसाठी व्यसन सोडण्यासाठी आजचा दिवस चांगला आहे, अन्यथा नंतर त्यातून मुक्त होणे खूप कठीण होईल.

तूळ
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या जन्मजात लोक संपूर्ण दिवस त्यांच्या कुटुंबाला लक्षात घेऊन त्यांच्या दिवसाचे नियोजन करण्यात घालवतील. आज तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून विशेष प्रतिसाद मिळेल.

वृश्चिक
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या जन्मजात लोकांचा संयम कमी होऊ शकतो. मुलांचा आनंद कमी होऊ शकतो आणि अनियोजित खर्च वाढू शकतो.

धनु
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या जन्मजात लोकांनी आज त्यांच्या बचतीची गुंतवणूक संयमाने करावी. जर तुम्ही तुमच्या घरगुती जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले नाही तर हा दिवस चांगला जाईल.

मकर
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या जन्मजात लोकांसाठी नवीन प्रेमसंबंध शक्य आहेत, परंतु वैयक्तिक माहिती उघड करणे टाळा.

कुंभ
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या जन्मजात लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. उत्पन्न आणि खर्च संतुलित करण्याची गरज आहे.

मीन
राशीच्या कुंडलीनुसार या राशीच्या लोकांसाठी आज व्यवसायाच्या परिस्थितीत सुधारणा दिसून येईल. दिवसाचा शेवट नवीन आशा आणि अपेक्षांसह होईल.

( Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या. )

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

